Bệnh nhân ung thư cần đạm để duy trì khối cơ và sức đề kháng. Việc kiêng khem quá mức khiến cơ thể suy kiệt nhanh hơn. Cần ăn đầy đủ, đúng cách, không kiêng cực đoan. Việc khối u to lên, di căn... là do tính chất ác tính của u, dù bạn có kiêng đạm thì u vẫn to lên và di căn. Ảnh minh họa: Internet