Phụ nữ ăn gạo lứt thường xuyên, cơ thể nhận liền 4 sự thay đổi, dùng đều vào mùa hè càng thích mê

Gạo là một trong những loại ngũ cốc phổ biến và được sử dụng linh hoạt nhất trên khắp thế giới. Mặc dù vậy, không ít người luôn băn khoăn giữa việc ăn gạo trắng hay gạo lứt.



Nếu ăn gạo trắng thì có nghĩa là bạn đang ăn thứ hạt sau khi đã loại bỏ vỏ, mầm và cám. Nếu ăn gạo lứt, bạn ăn ngũ cốc ở dạng hoàn chỉnh nhất, đầy đủ nhất.

Ngoài ra, do quá trình chế biến, gạo lứt tốt hơn hẳn cho sức khỏe tổng thể của bạn. Nhưng những lợi ích cụ thể là gì? Phụ nữ ăn gạo lứt đều đặn mỗi ngày, cơ thể có những thay đổi ra sao?

Phụ nữ ăn gạo lứt thường xuyên, cơ thể nhận liền 4 sự thay đổi

1. Ăn gạo lứt giúp cơ thể phụ nữ nhận được nhiều chất dinh dưỡng hơn

Ăn gạo lứt đều đặn mỗi ngày cung cấp cho cơ thể nguồn chất dinh dưỡng, vitamin và khoáng chất quan trọng.

"Gạo lứt siêu tốt cho sức khỏe. Nó chứa các chất dinh dưỡng bao gồm chất xơ và magiê có thể giữ cho trái tim của bạn khỏe mạnh và có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim", TS Lisa Young (tác giả của Last Full, Last Slim) cho biết.

Ngoài ra, chất xơ trong gạo lứt cũng tốt cho đường tiêu hóa của bạn và có thể ngăn ngừa táo bón, giúp đi tiêu đều đặn.

Điều này đặc biệt tốt cho chị em phụ nữ, nhất là chị em là dân công sở, có nguy cơ mắc bệnh tim mạch cao.

2. Ăn gạo lứt giúp kiểm soát cân nặng, tốt cho phụ nữ muốn giảm cân

Nhiều người cho rằng họ cần phải từ bỏ ngũ cốc hoàn toàn nếu muốn giảm cân hoặc duy trì cân nặng hiện tại. Tuy nhiên, gạo lứt thực sự có thể là một nguồn bổ sung hữu ích cho kế hoạch ăn uống lành mạnh của bạn.

TS Lisa Young nhận định, gạo lứt, mặc dù là một loại tinh bột nhưng có thể hỗ trợ kiểm soát cân nặng miễn là bạn đảm bảo ăn đúng khẩu phần. Chất xơ có thể giúp bạn cảm thấy no và ngăn bạn đói.

Để giảm cân và cảm thấy no lâu, chuyên gia khuyên chị em nên thay thế gạo trắng bằng gạo lứt để tránh cảm giác đói giữa buổi.

3. Bạn sẽ cảm thấy hài lòng hơn sau khi ăn

Trong khi nhiều loại carbs khác có thể khiến bạn cảm thấy đói sau đó, gạo lứt có thể giúp bạn no lâu và hài lòng sau khi ăn.

TS Amy Goodson (tác giả của The Sports Nutrition Playbook) cho biết, gạo lứt chứa 3,5g chất xơ và 5g protein mỗi cốc. Cả hai chất này đều làm chậm quá trình tiêu hóa, giúp bạn no nhanh và no lâu hơn sau khi ăn.

Gạo lứt còn có thể góp phần mang lại cảm giác hài lòng sau khi ăn. Đặc biệt nếu kết hợp với protein và rau dạng sợi.

4. Cơ thể chị em sẽ nhận được 88% nhu cầu mangan mỗi ngày

Mangan không được nói đến thường xuyên, nhưng nó là một khoáng chất rất quan trọng mà cơ thể cần. Nhất là chị em phụ nữ. Bạn có thể tìm thấy mangan trong các loại thực phẩm như đậu, rau xanh, quả hạch và ngũ cốc nguyên hạt như gạo lứt!

Mangan rất quan trọng đối với nhiều quá trình quan trọng trong cơ thể, chẳng hạn như phát triển xương, chữa lành vết thương, chuyển hóa co cơ, chức năng thần kinh và điều chỉnh đường huyết.

Lưu ý khi ăn gạo lứt, tránh gây hại sức khỏe

Theo ThS.BS Doãn Thị Tường Vi (Nguyên Trưởng khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện 198), gạo lứt rất tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, không phải vì thế mà chúng ta thần thánh hóa quá mức công dụng của loại gạo này.

1. Mỗi tuần chỉ ăn gạo lứt 2-3 lần

Chuyên gia nhận định, mỗi tuần chỉ nên ăn khoảng 2-3 lần cơm gạo lứt là cơ thể bạn sẽ nhận được những lợi ích tuyệt vời như trên. Không phải ăn càng nhiều càng tốt. Do đó, chị em muốn giảm cân, thanh lọc cơ thể... cũng không nên lạm dụng.

2. Khi ăn gạo lứt chú ý nhai kỹ

Tất nhiên khi ăn bất cứ món ăn nào, bạn cũng cần phải nhai kỹ thì mới tốt. Nhưng chuyên gia đặc biệt khuyến cáo, ăn gạo lứt càng phải nhai kỹ hơn. Thậm chí cần nhai đến khi ra nước mới nuốt. Nếu không, bạn có thể gặp họa ở đường tiêu hóa, dễ gặp chứng khó tiêu.

3. Đối tượng không nên ăn gạo lứt

Gạo lứt rất tốt cho phụ nữ muốn giảm cân, cải thiện sức khỏe tim mạch nhưng tuyệt đối không nên dùng cho trẻ em, người cao tuổi, người thể trạng yếu, gầy gò, đang trong thời kỳ thai kỳ, bồi bổ sức khỏe.

Nếu những đối tượng này ăn thường xuyên sẽ dẫn đến sức khỏe suy giảm, thiếu dưỡng chất, thiếu các vitamin và khoáng chất cần thiết đối với sự phát triển của cơ thể trẻ em, tăng sức đề kháng và bồi bổ cơ thể cho người già, người trong thời kỳ mang thai…

