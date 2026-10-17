Bữa tối cho 2 người: Món ăn đơn giản nhưng ngon tuyệt!

Chào mọi người, mình là một người nấu ăn hơi lười biếng!

Đây là một thực đơn với các món ăn tối mà tôi nấu cho 2 người ăn! Tất cả đều là những món ăn nhà làm đơn giản, và công thức khá dễ làm theo. Nếu bạn thích bất kỳ món nào trong số đó, hãy thoải mái lưu lại công thức này và làm thử ở nhà bất cứ khi nào bạn đói hoặc có thời gian rảnh!

Bữa tối này khá thịnh soạn, có nhiều thịt và rau củ - chúng tôi đã ăn hết mà không thấy ngán! Hãy chia sẻ và tag những người thân yêu của bạn để họ cùng giúp bạn nấu ăn nhé!

1. Móng giò hầm xào tỏi ớt

Nguyên liệu: 2 cái móng giò, hành lá, tỏi, ớt, hoa hồi, quê, bột tiêu, nước tương, hạt nêm, bột ớt - lượng vừa đủ dùng.

Cách làm món móng giò hầm xào tỏi ớt

2. Trứng xào thập cẩm

Nguyên liệu: 3 quả trứng gà, 100g thịt ba chỉ thái lát mỏng, 2 quả ớt ngọt xanh và đỏ, 1 cây lạp xưởng, gừng và tỏi băm, một ít tàu xì (đậu đen lên men), một ít hắc xì dầu, nước tương, bột nêm.

Cách làm món trứng xào thập cẩm

3. Rau cải ngọt xào đậu phụ chiên

Nguyên liệu: 1 mớ rau cải ngọt, một ít đậu phụ chiên, dầu ăn, tỏi băm, muối, bột nêm.

Cách làm món rau cải ngọt xào đậu phụ chiên

Đây là thực đơn mà tôi chuẩn bị cho bữa ăn nhà mình. Bạn có thể tham khảo và áp dụng phù hợp nhé!