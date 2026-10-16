Hãy ưu tiên 4 món thịt này vào bữa ăn mùa thu: Dễ nấu, ngon miệng lại giúp giữ ẩm cho làn da và không bị tích nhiệt bên trong

Vào mùa thu, thời tiết đã mát mẻ hơn rất nhiều. Cái nóng oi bức bám vào da thịt đã biến mất, và buổi sáng, buổi tối trời mát hơn hẳn; bạn chỉ cần một chiếc áo khoác mỏng là có thể thoải mái ra ngoài. Thời tiết mát mẻ cũng là lúc chúng ta bắt đầu ăn thịt để bổ sung dưỡng chất cho cơ thể!

Khi ăn thịt vào mùa thu, điều quan trọng là nên tránh ăn các loại thịt cay nóng như thịt bò và thịt cừu quá sớm, vì chúng dễ gây ra hiện tượng nóng trong người. Thịt bò và thịt cừu ngon nhất khi ăn vào cuối mùa thu. Vào thời điểm này, chúng ta nên ăn những loại thịt có thể giúp cơ thể làm ẩm, không gây khô, ấm mà không quá gắt; các loại thịt có vị nhẹ có thể bổ sung năng lượng cho cơ thể.

Các loại thịt mùa thu nổi bật nhờ độ mềm và giá trị dinh dưỡng cao. Dưới đây là 4 loại thịt hoàn hảo và các công thức nấu món ăn ngon, đơn giản nhất cho các bữa ăn mùa thu, cung cấp dưỡng chất mà không gây nóng trong cơ thể. Cùng xem đó là bốn loại thịt nào nhé!

Trước hết, khi nói đến các loại thịt thích hợp cho bữa ăn mùa thu, thịt vịt là sự lựa chọn hàng đầu. Không giống như các loại thịt khác có tính ấm và bổ dưỡng, thịt vịt có tính mát và giữ ẩm, rất phù hợp với khí hậu khô hanh của mùa thu. Nó có thể bổ âm, sinh khí, làm giảm khô và nóng. Vịt già đã sống sót qua mùa hè có thịt chắc, mềm và mỡ không ngấy, rất lý tưởng để nấu súp ninh nhừ.

Vào mùa thu, mua một con vịt già, làm sạch kỹ lưỡng và chặt thành từng miếng nhỏ. Đầu tiên, ngâm vịt trong nước muối loãng, sau đó chần qua nước lạnh. Sau khi chần, vớt vịt ra và rửa sạch bọt bẩn trên bề mặt bằng nước ấm. Tiếp theo, thay nước, cho thịt vịt đã chần vào, thêm hành lá và gừng thái lát, rồi ninh nhỏ lửa trong một giờ. Ninh cho đến khi hương vị thịt vịt ngấm sâu vào nước dùng, và có thể dễ dàng dùng đũa xiên qua được. Thêm củ cải, cà rốt cắt miếng nhỏ và muối cho vừa ăn, tiếp tục ninh nhỏ lửa thêm nửa giờ nữa rồi tắt bếp.

Ngoài vịt, cá cũng rất ngon vào mùa thu, đặc biệt là cá chẽm (hay còn gọi là cá vược). Thịt cá mềm, ít mỡ, giàu protein, nhẹ và bổ dưỡng. Bạn có thể ăn nhiều cá chẽm hơn vào mùa thu. Tất nhiên, cách chế biến đơn giản và ngon nhất là hấp.

Chọn một con cá chẽm biển mập mạp, làm sạch kỹ lưỡng và khía chéo thân cá. Nhét hành lá và gừng vào khoang bụng cá để khử mùi tanh. Sau đó đặt cá lên đĩa và hấp trong 8 đến 10 phút. Sau khi hấp, đổ bỏ nước hấp đọng trong đĩa, rắc hành lá và gừng thái nhỏ hoặc hành lá băm nhỏ, rưới dầu nóng, và cuối cùng rưới nước tương cá hấp. Món cá chẽm hấp đơn giản đã sẵn sàng.

Thịt lợn là loại thịt đa năng nhất cho các bữa ăn hàng ngày. Nó có tính trung tính, không quá nóng cũng không quá lạnh, phù hợp với mọi lứa tuổi và là nguyên liệu chế biến các món ăn không thể thiếu trên bàn ăn của mọi gia đình. So với các món kho hoặc xào nhiều dầu mỡ và gia vị cay, mùa thu thích hợp hơn với những cách chế biến nhẹ nhàng và thanh mát hơn. Hấp hoặc kết hợp với các nguyên liệu theo mùa như củ sen và ngô trong súp đều là những lựa chọn ngon miệng cho mùa thu.

Chọn sườn heo tươi, chặt thành từng khúc, ngâm trong nước muối loãng để rút máu, sau đó rửa sạch với nước sạch. Chần sườn trong nước sôi, sau đó thay nước. Cho hành lá, gừng, củ sen và ngô vào nước dùng rồi hầm. Không nên dùng lửa lớn; chỉ nên ninh nhỏ lửa cho đến khi sườn mềm. Nêm nếm lại muối, rắc hành lá thái nhỏ lên trên, và món ăn đã sẵn sàng để thưởng thức!

Khi nhiệt độ giảm hẳn vào cuối mùa thu, đã đến lúc ăn thịt gà để bồi bổ cơ thể. Thịt gà thả vườn mềm, thơm ngon rất phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể vào mùa thu và mùa đông, giúp làm ấm cơ thể mà không gây khô miệng. Một nồi thịt gà kho hạt dẻ là lựa chọn lý tưởng cho mùa thu; một bữa ăn như vậy sẽ làm ấm tay và bụng, xua tan cái lạnh của cuối mùa thu và bổ sung năng lượng cho cơ thể.

Sau khi sơ chế sạch thịt gà thì chặt thành miếng vừa ăn, cho thịt gà vào nồi nước, thêm vài lát gừng rồi chần sơ. Sau đó vớt ra rửa sạch với nước ấm. Đặt nồi lên bếp, thêm một chút dầu ăn vào rồi thêm thịt gà xào cho đến khi thơm. Khi da gà tiết ra mỡ, cho một ít nước tương vào nêm gia vị, thêm nước nóng và cho hạt dẻ đã sơ chế sạch vào hầm. Hầm đến khi gà và hạt dẻ chín mềm, nêm muối vừa ăn, rồi đun nhỏ lửa cho đến khi nước dùng sánh lại trước khi dọn ra.