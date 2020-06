Khi một người phụ nữ bắt đầu già đi và dần lão hóa, cơ thể sẽ có "3 chỗ ngày càng chảy xệ - 3 chỗ càng to ra"

Người xưa vẫn thường nói "Trai 30 tuổi còn xoan, gái 30 tuổi đã toan về già" thực sự có nhiều ý nghĩa. Cùng một độ tuổi, trong khi người đàn ông vẫn còn ở trong thời kỳ đỉnh cao về sức khỏe và nhan sắc thì phụ nữ đã bắt đầu phải đối mặt các dấu hiệu lão hóa.

Như một quy luật của tự nhiên, sau tuổi 30 hầu hết phụ nữ sẽ đối diện với tình trạng mất collagen, suy giảm estrogen khiến làn da nhanh lão hóa, sạm màu... đồng thời tình trạng thể chất cũng sẽ bị giảm sút nếu không được chăm sóc kịp thời.

Để biết một người phụ nữ có đang trong quá trình lão hóa hay không, cách chính xác nhất không phải là nhìn vào độ tuổi mà là quan sát toàn bộ dấu hiệu khác biệt trên cơ thể. Khi một người phụ nữ bắt đầu già đi, sẽ có "3 chỗ ngày càng chảy xệ, 3 chỗ càng to ra". Các chị em hãy kiểm tra xem mình đang có những dấu hiệu này hay không!

3 chỗ ngày càng "chảy xệ"

1. Da mặt chảy xệ

Ở những phụ nữ còn trẻ, trong cơ thể sẽ chứa lượng collagen dồi dào. Collagen chiếm đến 80% cấu trúc da, có tác dụng giúp làn da đàn hồi, săn chắc, mịn màng hơn.

Bắt đầu từ năm 20 tuổi trở đi, trung bình mỗi năm bạn sẽ mất khoảng 1% collagen trong cơ thể. Không những vậy, ánh nắng, khói thuốc, ô nhiễm môi trường cũng tác động để đẩy nhanh quá trình phá vỡ collagen.

Khi các sợi collagen và elastin bị hư hại, trở nên mỏng manh hoặc giảm sút, da sẽ mất đi tính đàn hồi, trở nên chảy xệ rất nhanh. Với phụ nữ, đây chính là một dấu hiệu cho thấy cơ thể đang trong quá trình lão hóa.



2. Ngực bị chảy xệ

Khi còn trẻ, phụ nữ thường có bộ ngực săn chắc nhưng khi cơ thể bị lão hóa, đặc biệt đối với những phụ nữ đã sinh nhiều con hoặc cho con bú, các cơ bị nới lỏng và nồng độ hormone trong cơ thể giảm xuống khiến ngực có xu hướng nhỏ lại hoặc chảy xệ xuống.

3. Phần mông bị xảy xệ

Mông là một trong những bộ phận thay đổi rõ rệt khi cơ thể lão hóa, lúc này mông có xu hướng biến đổi kích thước, nhỏ hơn hoặc xệ xuống rất nhanh nếu không có biện pháp để cải thiện kịp thời.

2 chỗ ngày càng TO

1. Vòng eo trở nên lớn hơn

Khi phụ nữ già đi, khả năng lưu thông máu và tốc độ trao đổi chất đều giảm dần, đồng thời nội tiết tố thay đổi dẫn đến tình trạng tích tụ mỡ bụng, teo cơ bắp, rối loạn giấc ngủ hoặc rối loạn tâm trọng như trầm cảm.

Ngoài ra, ở độ tuổi càng lớn thì khả năng duy trì cân nặng ở phụ nữ càng khó khăn hơn, tuy nhiên bạn vẫn có thể thay đổi nếu ăn uống lành mạnh, hoạt động thể chất hợp lý.



2. Răng trở nên to hơn



Trong độ tuổi lão hóa, đặc biệt là ở tuổi trung niên, lợi có xu hướng co lại, lão hóa theo thời gian, lúc này phần chân răng sẽ ngày một lộ ra khiến cho răng có cảm giác to và dài hơn so với trước đây.

3. Mũi ngày một to hơn



Mũi được cấu tạo từ mô mềm bao quanh sụn, các mô mềm này sẽ tiếp tục phát triển trong suốt cuộc đời con người. Khi chị em bước đến giai đoạn lão hóa, các mô sụn của cơ thể cũng dần bị thoái hóa, cùng với việc giảm tiết estrogen, mũi bắt đầu giảm dần và trở nên to hơn bình thường, bởi vậy khi thấy có dấu hiệu này bạn có thể nghĩ ngay đến việc cơ thể không còn trẻ nữa mà kịp thời thay đổi thói quen sống cho khoa học, lành mạnh hơn.

Lão hóa không chỉ ảnh hưởng nhan sắc mà còn tác động sức khỏe. Làm sao để đẩy lùi lão hóa?

Quá trình lão hóa nhanh không chỉ khiến chúng ta trở nên già nua, xấu xí hơn mà còn ảnh hưởng đến xương, thị lực, huyết áp... và các vấn đề về nội tạng. Dù không thể tránh khỏi lão hóa nhưng chúng ta có thể làm chậm hay giảm thiểu được những hậu quả không mong muốn của quá trình lão hóa thông qua những thói quen dưới đây:

- Kiểm tra sức khỏe định kỳ: Thói quen này sẽ giúp bạn phát hiện sớm trước khi bệnh tình trở nặng. Đồng thời hãy luôn chú ý đến những bất thường của cơ thể ngay từ khi mới phát hiện và trao đổi với bác sĩ là cách tốt nhất để giữ gìn sức khỏe.

- Thay đổi chế độ ăn uống: Một chế độ ăn uống lành mạnh không chỉ có thể cung cấp đủ chất dinh dưỡng cho cơ thể mà còn trì hoãn sự lão hóa. Cá, cà rốt, bông cải xanh, quả việt quất... là những thực phẩm có thể giúp trì hoãn sự lão hóa.

- Chọn phương pháp tập luyện phù hợp với bản thân: Tập thể dục rất tốt cho cơ thể để duy trì trạng thái trẻ và khỏe mạnh, tuy nhiên để có hiệu quả tốt nhất thì bạn nên lựa chọn phương pháp tập thể dục theo tình trạng thể chất của bạn là phù hợp. Chạy bộ, thể dục nhịp điệu và yoga đều là những phương pháp tập luyện rất tốt.

- Luôn giữ thái độ sống tích cực lạc quan sẽ giúp bạn kéo dài tuổi thọ, khỏe mạnh và hạnh phúc hơn.

Theo QQ