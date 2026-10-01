Kate Middleton bỏ hẳn kiểu tóc bóng mượt: Buộc đuôi ngựa mềm mới là "trùm cuối" của mùa thu

Trên chuyến thăm một buổi ăn trưa cộng đồng ở Sussex, Kate Middleton chọn kiểu tóc đuôi ngựa không quá gò bó, với phần đỉnh đầu có độ phồng nhẹ và phần đuôi buông mềm tự nhiên. Kiểu tóc này tạo cảm giác thanh lịch nhưng không cứng, khác khá xa với công thức "slick back" bóng mượt từng thống trị nhiều năm qua.

Điểm thú vị là Kate gần như không bao giờ theo đuổi kiểu tóc kéo căng sát đầu, và lần xuất hiện này được xem như thêm một tín hiệu cho thấy xu hướng tóc đang chuyển dần sang những kiểu mềm hơn, thoải mái hơn. Thay vì tạo cảm giác quá nghiêm hoặc quá sắc, kiểu tóc đuôi ngựa lần này khiến tổng thể của cô gần gũi và có sức sống hơn.

Những kiểu tóc gọn quá mức như slick back bun hay slick back ponytail đang dần bớt "độc tôn", vì nhiều người bắt đầu thấy chúng gây căng da đầu, dễ đau đầu và có thể làm tóc yếu đi nếu lạm dụng. Trong bối cảnh đó, lựa chọn của Kate trông như một lời xác nhận rất khéo: Đẹp không nhất thiết phải bóng bẩy tới mức căng cứng.

Về mặt thẩm mỹ, kiểu tóc mới này giúp gương mặt Kate sáng hơn và làm bộ đồ xám của cô trông nhẹ nhàng hơn. Khi phần tóc không bị kéo quá chặt, tổng thể cũng bớt cảm giác "đóng khung", nhờ vậy outfit công sở từ áo khoác dài đến áo blouse nơ cổ trở nên mềm mại, hiện đại và dễ nhìn hơn.

Không phải ngẫu nhiên mà những năm gần đây Kate thường xuất hiện với các kiểu tóc thực dụng như ponytail, half-up half-down hay những lọn sóng tự nhiên. Đây là nhóm kiểu tóc vừa hợp lịch trình dày đặc, vừa giữ được vẻ chỉn chu mà không cần tạo hình quá nặng tay.

Nói cách khác, Kate đang chứng minh rằng một kiểu tóc đẹp không cần phải phức tạp. Chỉ cần buộc gọn, có độ phồng vừa phải và để phần đuôi tóc chuyển động mềm, diện mạo đã đủ sang, đủ trẻ và đủ tinh tế để trở thành gợi ý đáng học theo cho mùa thu này.