Kate Middleton tiết lộ món ăn vặt khoái khẩu và cách cô “kéo” các con cùng làm việc nhà

Kate Middleton vừa có thêm một khoảnh khắc khiến công chúng thấy cô không chỉ là một thành viên hoàng gia mà còn là một người mẹ rất “đời”. Tại buổi ăn trưa cộng đồng ở Pulborough, West Sussex, cô vui vẻ ngồi cùng những người cao tuổi, trò chuyện, dùng bữa và thậm chí còn tiết lộ món snack mình rất thích: Khoai chiên mặn.

Kate thích snack mặn

Trong lúc trò chuyện với mọi người, Kate được hỏi liệu cô có hay ăn đồ ăn vặt không. Câu trả lời của cô khá thẳng thắn: Có, và cô đặc biệt thích loại khoai chiên muối. Giữa một buổi gặp gỡ mang tính cộng đồng, chi tiết nhỏ này lại tạo nên cảm giác rất gần gũi, bởi nó khiến hình ảnh của cô bớt xa cách và bớt “hoàng gia” theo kiểu khuôn mẫu thường thấy.

Sự thật là Kate từ lâu vốn không phải kiểu người chỉ xuất hiện với hình ảnh hoàn hảo, xa vời. Những lần cô chia sẻ về đời sống gia đình, chuyện ăn uống hay sinh hoạt hàng ngày đều luôn tạo cảm giác rằng phía sau vai trò Vương phi, cô vẫn là một người mẹ bận rộn, biết tận hưởng những điều rất bình thường.

Cách cô dạy con làm việc nhà

Điểm thú vị nhất trong cuộc trò chuyện là khi Kate nhắc đến chuyện dạy con làm việc nhà. Cô cho biết mình luôn “kéo các con tham gia”, từ dọn bàn cho đến rửa bát sau bữa ăn. Với cô, đây không chỉ là việc chia sẻ công việc trong gia đình mà còn là cách để trẻ em học trách nhiệm từ sớm.

Kate còn tiết lộ chồng mình, Thân vương William, thường là người lau khô bát đĩa, còn hai vợ chồng thì phối hợp khá ăn ý. Câu nói “chúng tôi là một cặp đôi rất tốt” nghe vừa vui, vừa cho thấy nhịp sống gia đình của họ không hề quá xa vời so với những gia đình bình thường khác.

Một kiểu nuôi con rất “đời thường”

Điều khiến Kate được yêu thích ở góc độ đời sống gia đình là cô luôn hướng con cái về những thói quen rất thực tế. Nhiều nguồn tin trước đó cũng cho biết vợ chồng cô muốn ba con lớn lên trong môi trường càng bình thường càng tốt, với những việc như dọn bàn, làm việc phù hợp với lứa tuổi và tự chịu trách nhiệm với phần việc của mình.

Cách làm này nghe đơn giản nhưng lại tạo ra một nền tảng rất mạnh cho trẻ. Khi con cái hiểu rằng việc nhà là trách nhiệm chung, chúng sẽ học được tính tự lập, biết hợp tác và bớt tâm lý được ưu tiên quá mức. Đó là lý do những chia sẻ kiểu này của Kate luôn được công chúng quan tâm: Nó cho thấy cô đang nuôi dạy con theo cách rất thực tế, không màu mè.

Buổi gặp gỡ tại Pulborough không phải một sự kiện sang trọng cầu kỳ, mà là một buổi ăn trưa cộng đồng đúng nghĩa. Kate ngồi cùng các cư dân cao tuổi, trò chuyện thân mật, chia sẻ đồ ăn và thậm chí còn vui vẻ nhận lời mời nếm snack từ người đối diện.

Chi tiết cô ăn khoai chiên muối giữa buổi gặp gỡ khiến hình ảnh ấy càng sinh động hơn. Nó cho thấy Kate không ngại “hạ xuống” khỏi khuôn mẫu của một Vương phi để trở thành một người mẹ, một người hàng xóm, một người tham gia cuộc trò chuyện rất bình thường. Đó cũng là lý do những khoảnh khắc như thế thường tạo thiện cảm mạnh hơn cả các màn xuất hiện hoành tráng.

Hình ảnh một Vương phi gần gũi

Không chỉ ở chuyện ăn uống hay việc nhà, Kate còn liên tục thể hiện phong cách sống gần gũi qua cách cô tương tác với mọi người xung quanh. Trong buổi đi làm việc này, cô còn trò chuyện với các em nhỏ, khen đôi ủng hình cáo của một bé trai, rồi mỉm cười hết sức tự nhiên. Những chi tiết nhỏ như vậy khiến người ta thấy cô rất “thật”.

Chính sự thật thà, mộc mạc và không làm quá đó làm nên sức hút riêng của Kate. Cô có thể mặc đẹp, xuất hiện chỉn chu và luôn đúng chuẩn hoàng gia, nhưng đồng thời vẫn khiến người khác cảm thấy mình có thể hình dung ra cô trong một bữa cơm gia đình, một buổi rửa bát hay một cuộc trò chuyện rất bình thường ở nhà.

Cuối cùng, điều khiến câu chuyện này đáng nhớ không nằm ở món snack hay việc nhà đơn lẻ, mà ở hình ảnh tổng thể mà Kate tạo ra: Một người phụ nữ cân bằng được giữa vai trò hoàng gia và đời sống gia đình. Cô không cố tỏ ra hoàn hảo, nhưng vẫn khiến mọi người tin rằng mình rất có tổ chức, rất biết chăm con và rất đời thường.

Đó cũng là kiểu hình ảnh mà công chúng hiện nay rất thích: Sang trọng nhưng không xa cách, chuẩn mực nhưng không cứng nhắc, và quan trọng nhất là có thể học hỏi được. Với một chi tiết nhỏ như “thích snack mặn” hay “kéo con cùng rửa bát”, Kate lại một lần nữa chứng minh vì sao cô luôn là một trong những gương mặt hoàng gia được yêu mến nhất.

*Theo Marie Claire