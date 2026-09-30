Xuất hiện ngày 29/9, Kate Middleton lựa chọn công thức thời trang khá quen thuộc nhưng hiệu quả: Blazer xanh đậm, quần đen ống rộng và giày cao gót cùng tông. Tổng thể không quá cầu kỳ nhưng vẫn giữ được vẻ chỉn chu cần thiết cho một chuyến công tác Hoàng gia.

Tâm điểm của bộ đồ là chiếc Camden Cashmere Jacket của Ralph Lauren trong màu Dark Racing Green. Đây không phải lần đầu Kate sử dụng thiết kế này, đúng với phong cách thường thấy của Công nương xứ Wales: Ưu tiên những món đồ có thể mặc lại thay vì chỉ xuất hiện một lần rồi cất vào tủ.

Cách phối màu lần này cũng khá dễ áp dụng. Xanh racing green vốn là gam màu nổi bật hơn các màu trung tính thông thường, nhưng khi đi cùng quần đen, tổng thể lập tức trở nên cân bằng. Kate không thêm quá nhiều phụ kiện mà để chính màu xanh của blazer trở thành điểm nhấn.

Quần ống rộng giúp bộ đồ bớt cứng

Phần còn lại của trang phục được Kate giữ khá tối giản với quần Axon wide-leg của Roland Mouret màu đen. Kiểu quần ống rộng tạo độ mềm cho bộ suit, đồng thời giúp trang phục trông hiện đại hơn so với công thức blazer + quần âu dáng ôm quen thuộc.

Kate hoàn thiện vẻ ngoài bằng giày cao gót 100Point Blade của Russell & Bromley. Thiết kế mũi nhọn và phần gót cao tạo đường nét thanh thoát cho tổng thể, đặc biệt khi kết hợp cùng quần ống rộng.

Điểm nhấn trang sức là đôi khuyên tai Empress bằng vàng trắng 18 carat, đính tổng cộng 0,88 carat kim cương của Mappin & Webb. Món trang sức nhỏ nhưng đủ tạo thêm vẻ sang trọng mà không khiến bộ trang phục trở nên quá kiểu cách.

Một set đồ đúng với phong cách công tác của Kate

Điều thú vị ở bộ trang phục này là Kate không cố biến một chuyến công tác thể thao thành một màn trình diễn thời trang. Cô lựa chọn những món đồ có phom dáng rõ ràng, màu sắc dễ nhận diện nhưng vẫn đủ trang trọng cho một thành viên cấp cao của Hoàng gia.

Nếu tại các sự kiện thảm đỏ, Kate có thể gây chú ý bằng những bộ váy nổi bật, thì trong những chuyến đi thực địa như lần này, cô thường quay về với công thức blazer + quần dài + giày cao gót, sau đó tạo điểm nhấn bằng màu sắc hoặc một món phụ kiện.

Chiếc blazer xanh Dark Racing Green vì thế trở thành điểm đáng chú ý nhất của set đồ. Màu xanh đậm vừa đủ nổi bật trước ống kính nhưng không quá chói, trong khi quần đen giúp toàn bộ trang phục giữ được vẻ gọn gàng.

Đáng nói, việc Kate tiếp tục sử dụng những món đồ đã từng xuất hiện cũng phù hợp với hình ảnh thời trang mà cô theo đuổi trong nhiều năm: một tủ đồ Hoàng gia không chỉ toàn những bộ trang phục dành cho một lần xuất hiện. Và với một chiếc blazer đẹp, việc thay đổi cách phối đôi khi đã đủ để tạo cảm giác mới mẻ.