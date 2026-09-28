Em trai Công nương Diana kể chuyện Archie và Lilibet chạy chơi ở Althorp:

Trong cuộc trò chuyện trên chương trình Lorraine của Anh khi giới thiệu cuốn hồi ký Swan Song: Diana, My Sister, Earl Spencer nhắc đến chuyến Harry, Meghan cùng hai con tới ở tại Althorp vào mùa hè năm nay. Ông nói chuyến thăm ấy "rất vui", nhưng khi nhìn Archie và Lilibet chạy quanh khu điền trang, cảm giác vui vẻ lại xen lẫn một nỗi buồn rất rõ ràng.

Lý do khá đơn giản nhưng nghe xong cũng dễ chạnh lòng: Diana chưa bao giờ có cơ hội gặp bất kỳ người cháu nào của mình. Bà qua đời năm 1997, nhiều năm trước khi Hoàng tử George, người cháu đầu tiên, chào đời vào năm 2013. Sau đó Diana còn có thêm Charlotte, Louis, Archie và Lilibet, nhưng tất cả đều chỉ biết về bà qua những câu chuyện và ký ức mà gia đình kể lại.

Charles Spencer thậm chí còn hình dung nếu Diana được làm bà thì sẽ như thế nào. Theo ông, chị gái mình có lẽ sẽ "spoiling them rotten", tức là chiều các cháu hết mức có thể. Và nghe cũng khá đúng với hình dung quen thuộc về một bà mẹ từng rất tình cảm với các con.

Điều thú vị là Thân vương William trước đây cũng từng tưởng tượng mẹ mình trong vai trò bà nội, nhưng theo một phiên bản… hỗn loạn hơn một chút. William từng đùa rằng Diana có thể sẽ là một "nightmare grandmother" bởi bà có thể xuất hiện đúng lúc các con đang tắm, nghịch tung bọt xà phòng rồi để lại cả một "bãi chiến trường" trước khi rời đi.

Trong chuyến thăm Althorp hồi tháng 7, Meghan từng chia sẻ một số hình ảnh gia đình. Một bức ảnh cho thấy Harry, Archie và Lilibet đi trên khuôn viên điền trang, trong đó hai cha con Harry và Archie cầm những bó hoa. Hình ảnh này khiến nhiều người suy đoán họ đã tới khu vực mộ của Diana.

Có lẽ điều khiến câu chuyện này chạm đến cảm xúc không nằm ở những nghi thức Hoàng gia hay chuyện thị phi quen thuộc, mà ở một hình ảnh rất đời thường: Hai đứa trẻ chạy chơi trong căn nhà từng là nơi mẹ của bố chúng lớn lên, còn người bà mà chúng chưa từng gặp lại vắng mặt trong khung cảnh ấy. Với Charles Spencer, niềm vui khi đón cháu vì thế đi cùng một khoảng trống mà hơn hai thập kỷ vẫn không thể lấp đầy.

*Theo Marie Claire