Chuyên gia tiết lộ mức cát-xê gây choáng của Hoàng tử Harry: Một bài phát biểu có thể lên tới gần 25 tỷ đồng

Theo Page Six, chuyên gia thương hiệu Eric Schiffer, Chủ tịch Reputation Management Consultants, cho rằng danh tiếng và tước hiệu Hoàng gia vẫn giúp Harry có sức hút đặc biệt đối với các đơn vị tổ chức sự kiện. Ông ước tính một bài phát biểu chính của Harry có thể được trả 250.000-750.000 USD, trong khi với những sự kiện đặc biệt, mang tính độc quyền cao, con số này có thể tiệm cận 1 triệu USD. Đây là mức ước tính của chuyên gia, không phải khoản thù lao Harry đã xác nhận nhận được.

Điều đáng nói là trong chuỗi sự kiện vừa qua tại New York, chưa có thông tin xác nhận Harry được trả tiền cho những lần xuất hiện cụ thể. Ngược lại, nhiều hoạt động của anh mang màu sắc xã hội và từ thiện. Harry tham dự cuộc họp thường niên của Clinton Global Initiative, nơi anh nói về những nguy cơ mà mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo có thể gây ra cho trẻ em. Sau đó, anh xuất hiện tại Skift Global Forum để nói về du lịch bền vững và công việc bảo tồn ở Botswana, đặc biệt là khu vực Okavango.

Đến ngày 24/9, Harry còn bất ngờ xuất hiện tại một sự kiện của The Diana Award, nơi anh nói về việc hỗ trợ người trẻ trong môi trường làm việc và các vấn đề liên quan đến sức khỏe tinh thần. Vì vậy, nhìn vào lịch trình này, gọi tất cả những lần xuất hiện của Harry là những “show kiếm tiền” sẽ không chính xác. Chính Eric Schiffer cũng nhấn mạnh rằng không phải sự kiện nào Harry tham dự cũng nhằm mục đích nhận thù lao.

Tuy nhiên, theo vị chuyên gia, xuất hiện miễn phí đôi khi cũng là một khoản đầu tư cho thương hiệu cá nhân. Harry có thể không nhận được séc ngay sau mỗi lần bước lên sân khấu, nhưng việc liên tục xuất hiện tại những sự kiện lớn giúp anh duy trì độ nhận diện, từ đó tạo thêm cơ hội cho những hợp đồng diễn thuyết được trả phí trong tương lai.

Nói cách khác, với Harry, một buổi diễn thuyết có thể không chỉ được tính bằng số tiền nhận ngay trong ngày hôm đó. Một lần xuất hiện đúng chỗ cũng có thể là cách để cái tên Vương tử Harry tiếp tục giữ giá trên thị trường sự kiện quốc tế.

*Theo Page Six