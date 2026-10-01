Kate Middleton vừa có một lần xuất hiện công khai theo đúng tinh thần “ít mà chất”. Trong chuyến làm việc tại West Sussex Minibus - tổ chức vận chuyển cộng đồng đang kỷ niệm 50 năm hoạt động, Vương phi xứ Wales chọn một bộ trang phục màu xám đồng bộ, thanh lịch nhưng không hề đơn điệu.

Set đồ xám rất “Kate”

Trong lần xuất hiện này, Kate mặc áo khoác dài màu xám, bên trong là áo blouse lụa xám nhạt có chi tiết nơ buộc ở cổ, kết hợp cùng quần xám cùng tông. Cách phối monochrome giúp tổng thể trông gọn gàng, cao ráo và có chiều sâu hơn hẳn so với việc trộn nhiều màu sắc.

Điểm hay của bộ đồ nằm ở chỗ nó không cố gắng gây choáng ngợp. Thay vào đó, Kate chọn những đường nét mềm, kín đáo và rất ứng dụng, đúng kiểu trang phục có thể mặc đi làm việc công, đi gặp gỡ cộng đồng mà vẫn giữ được vẻ trang trọng cần thiết. Đây cũng là công thức thời trang quen thuộc của cô trong những năm gần đây: Thanh lịch, thực tế và luôn có một chi tiết đủ để người ta phải nhìn lâu hơn.

Tóc buộc gọn tạo điểm sáng

Nếu bộ đồ xám là phần nền thì mái tóc buộc đuôi ngựa lại là chi tiết khiến diện mạo của Kate trẻ trung hơn thấy rõ. Đây là một thay đổi nhẹ nhưng đủ tạo cảm giác khác biệt so với những kiểu tóc xoã hay uốn mềm thường thấy ở cô.

Kiểu tóc buộc gọn giúp gương mặt Kate sáng hơn, đồng thời làm outfit trông năng động và đời thường hơn, rất hợp với tính chất của một chuyến thăm cộng đồng. Nó cũng khiến tổng thể bớt “nặng” và bớt trang nghiêm, nhờ vậy khí chất của cô vừa gần gũi vừa vẫn giữ được sự chỉn chu vốn có.

Kate hoàn thiện bộ đồ bằng giày cao gót đỏ burgundy của Gianvito Rossi, hoa tai vòng kim cương đính ngọc trai và một vài chi tiết phụ kiện nhỏ nhưng rất đắt mắt. Sắc đỏ rượu vang của giày tạo điểm nhấn khá hay trên nền xám trung tính, giúp outfit không bị “chìm” dù công thức phối màu rất tiết chế.

Bên cạnh đó, việc Kate chọn những món phụ kiện vừa phải thay vì quá nhiều chi tiết cầu kỳ cũng cho thấy gu của cô đang ngày càng hướng tới sự tinh giản có chọn lọc. Bộ đồ không cần quá nhiều lớp trang trí vẫn đủ thu hút, bởi chính phom dáng đẹp, màu sắc chuẩn và cách tiết chế hợp lý đã làm phần việc còn lại.

Trong chuyến thăm này, Kate không chỉ trò chuyện với các tình nguyện viên mà còn đi thử xe buýt, rồi cùng tham gia một buổi ăn trưa cộng đồng tại Pulborough Village Hall. Cách cô xuất hiện trong một bộ trang phục gọn gàng, không phô trương nhưng vẫn sang trọng, khiến hình ảnh của Vương phi càng hợp với tinh thần của hoạt động: Gần gũi, ấm áp và tôn trọng những người đang làm việc âm thầm cho cộng đồng.

Đây cũng là một trong những lần xuất hiện công khai hiếm hoi tiếp theo của Kate sau thời gian điều trị sức khỏe trước đó. Vì vậy, mỗi lần cô bước ra với diện mạo mới đều nhanh chóng trở thành tâm điểm, đặc biệt khi phong cách của cô luôn có khả năng tạo cảm hứng mặc đẹp cho rất nhiều phụ nữ.

Công thức dễ học theo

Điều khiến outfit lần này đáng chú ý không chỉ là việc Kate mặc đẹp, mà là vì nó rất dễ ứng dụng. Một chiếc áo khoác xám, áo blouse cổ nơ, quần cùng tông và mái tóc buộc gọn là đủ để tạo nên vẻ ngoài vừa trưởng thành vừa tươi mới.

Với những ai thích phong cách tối giản nhưng không muốn bị nhạt, đây là một công thức rất đáng tham khảo. Kate cho thấy không cần màu sắc quá nổi hay kiểu dáng quá phức tạp, vẫn có thể tạo ra một diện mạo cuốn hút nếu biết giữ nhịp độ vừa phải giữa thanh lịch và hiện đại.

*Theo TC