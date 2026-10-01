Chi tiết này được Charles Spencer, em trai Diana, kể lại trong cuốn hồi ký mới Swan Song: Diana, My Sister. Theo Spencer, ngày 1/7/1997, nhân dịp Diana bước sang tuổi 36, một thành viên trong gia đình gửi tặng bà một bó hoa. Diana sau đó viết lời cảm ơn và vẫn giữ kiểu hài hước có phần tinh nghịch vốn rất đặc trưng của mình: Bà nói mình thật may mắn vì căn nhà đầy những bông hoa xinh đẹp, đến mức “trông giống một nhà tang lễ”.

Ở thời điểm đó, tất nhiên đây chỉ là một câu đùa về việc nhà có quá nhiều hoa. Diana vẫn còn 36 tuổi, đang tận hưởng cuộc sống sau khi ly hôn và tiếp tục những hoạt động xã hội của mình. Không có lý do gì để người nhận được lời nhắn ấy nghĩ rằng nó sẽ trở thành một trong những ký ức cuối cùng về Diana.

Nhưng chỉ 61 ngày sau, ngày 31/8/1997, Diana qua đời sau vụ tai nạn xe hơi ở Paris. Vì vậy, khi Charles Spencer nhiều năm sau ngồi viết bài điếu văn cho chị gái và nhớ lại cuộc trò chuyện cuối cùng, câu nói về “nhà tang lễ” chắc chắn mang một cảm giác khác hẳn.

Spencer cũng kể rằng ông gặp Diana lần cuối ngay trong ngày sinh nhật 36 tuổi ấy. Hai chị em trò chuyện, ông hỏi chị có một ngày sinh nhật vui vẻ không, kiểm tra xem món quà mình gửi đã đến nơi an toàn chưa rồi ôm Diana trước khi cả hai trở lại bàn ăn. Một cuộc gặp rất bình thường giữa chị em, nhưng sau này lại trở thành lần cuối cùng họ còn có thể ngồi bên nhau.

Điều khiến câu chuyện gây chú ý không phải vì câu nói của Diana thực sự là một “điềm báo”. Không có bằng chứng nào cho thấy bà biết trước tương lai hay dự đoán cái chết của mình. Đó vốn chỉ là một câu nói đùa trong một tin nhắn cảm ơn. Chính việc bi kịch xảy ra quá gần sau đó mới khiến người đọc ngày nay cảm thấy câu nói ấy ám ảnh hơn rất nhiều.

Và có lẽ điều buồn nhất nằm ở chỗ: Diana khi ấy chỉ đang nói về một căn nhà đầy hoa trong ngày sinh nhật. Bà đâu thể biết rằng chưa đầy hai tháng nữa, những bó hoa ấy sẽ không còn là hoa sinh nhật mà trở thành hình ảnh gắn với sự tiếc thương dành cho chính mình.

*Theo Page Six