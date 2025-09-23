Hot girl Diệp Phương Linh lên tiếng, khẳng định người yêu đồng ý cho mình đi ăn omakase cùng rapper N

Trong bài viết, Phương Linh cho biết cô và bạn trai T. từng có mối quan hệ gần 3 năm. Tuy nhiên, sau nhiều lần bị T. lừa dối và "cắm sừng", cô đã mất niềm tin. Mặc dù vậy, phải đến khi T. chính là người chứng kiến và đồng ý để cô đi ăn cùng N, mọi chuyện mới thật sự bùng nổ.

Bài đăng của hot girl Diệp Phương Linh

Ngoài bài đăng của mình, Diệp Phương Linh cũng đã công khai loạt tin nhắn cho thấy T. ban đầu ủng hộ cô đi "ăn omakase" cùng N. Nhưng sau buổi gặp gỡ, T. lại quay sang chỉ trích, vu khống và tung ra hàng loạt lời lẽ tiêu cực nhằm bôi nhọ cả bạn gái lẫn rapper N.

Không chỉ vậy, T. còn nhiều lần nhắn tin níu kéo, đe dọa sẽ tung ảnh nhạy cảm để gây áp lực. Thậm chí, anh ta còn ép buộc Phương Linh phải gặp riêng ở khách sạn nếu không sẽ "bóc phốt" công khai.

Phương Linh đăng tải tin nhắn của cô và T.

Hot girl cho biết lý do thực sự khiến cô muốn chia tay không phải vì N, mà vì bạn trai đã nhiều lần phản bội, ghen tuông cực đoan và có hành vi đe dọa danh dự của cô.

Phương Linh khẳng định T. nhiều lần níu kéo

Phương Linh cũng gửi lời xin lỗi vì câu chuyện cá nhân đã gây ảnh hưởng tiêu cực trên mạng xã hội, đồng thời mong mọi người hiểu đúng sự việc.

Trước đó, T. - người được cho là bạn trai của Diệp Phương Linh đã đăng tải 1 bài viết cho biết bạn gái mình đi ăn cùng nam rapper N trong khi vẫn đang có người yêu.

Vụ việc hiện vẫn khiến cộng đồng mạng bàn tán sôi nổi.