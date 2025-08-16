Năm 2004, Mean Girls (Những cô nàng lắm chiêu) ra mắt và ngay lập tức trở thành "hiện tượng" điện ảnh tuổi teen toàn cầu. Bộ phim không chỉ gây sốt nhờ kịch bản hài hước, sắc sảo của Tina Fey hay sự chỉ đạo tinh tế của đạo diễn Mark Waters, mà còn đưa Lindsay Lohan – ngôi sao sinh năm 1986 – lên tới đỉnh cao cả về sự nghiệp lẫn nhan sắc.

Ở tuổi 18, Lindsay hóa thân thành Cady Heron, một nữ sinh vừa từ châu Phi chuyển về Mỹ sau nhiều năm học tại gia. Ban đầu, Cady ngây thơ, lúng túng trước môi trường mới, nhưng dần bị cuốn vào thế giới hào nhoáng của hội "Plastics" – nhóm nữ sinh nổi tiếng nhất trường, đứng đầu là "nữ hoàng" Regina George (Rachel McAdams). Từ một cô gái hiền lành, Cady thay đổi tính cách, sa vào những trò ganh đua, đố kỵ, rồi cuối cùng nhận ra giá trị thật của tình bạn và bản thân.

Nhan sắc rạng rỡ chinh phục khán giả

Lindsay Lohan thời Mean Girls sở hữu nhan sắc được ví như "nữ thần tuổi teen" của Hollywood. Mái tóc nâu óng ả, làn da trắng mịn, đôi mắt xanh sâu hút và nụ cười tỏa nắng đã tạo nên một hình ảnh vừa ngọt ngào vừa quyến rũ. Ở mỗi phân cảnh, dù là khi Cady mặc những bộ đồ giản dị hay lúc xuất hiện lộng lẫy giữa hành lang trường học, cô vẫn toát lên sức hút tự nhiên khiến khán giả không thể rời mắt.

Sự quyến rũ của Lindsay nằm ở vẻ đẹp vừa trong sáng vừa có nét trưởng thành. Cady thời điểm mới nhập học gây thiện cảm với hình ảnh cô gái ngây thơ trong những chiếc áo oversized hoặc sơ mi caro, mái tóc buộc thấp nhẹ nhàng. Nhưng khi bước vào "thế giới" của Plastics, Cady dần trở nên nổi bật hơn với những outfit ôm sát, tông hồng, váy xếp ly… thể hiện sự biến đổi về phong cách lẫn tính cách nhân vật.

Phong cách thời trang mang tính biểu tượng

Một trong những yếu tố khiến Mean Girls sống mãi trong văn hóa pop chính là thời trang. Những bộ đồ của Lindsay Lohan trong vai Cady Heron đã trở thành cảm hứng cho hàng triệu cô gái tuổi teen. Cardigan cài hờ, áo cổ rộng khoe khéo vòng một, chân váy xếp ly, áo thun ôm sát hay đầm mini phối màu… đều mang đậm tinh thần Y2K – phong cách đang được hồi sinh mạnh mẽ những năm gần đây.

- Áo hồng chân váy xếp ly: Đây là combo tiêu biểu của hội "Plastics" và cũng là outfit được nhiều khán giả nhớ nhất của Cady. Tông hồng pastel kết hợp với chất liệu nhẹ nhàng vừa tôn lên làn da trắng vừa tạo vẻ nữ tính.

- Áo cardigan cài hờ áo trong ôm sát: Cách mix đồ này từng là "mốt" lớn của giới trẻ Mỹ đầu thập niên 2000. Cady mặc kiểu này khi bắt đầu hòa nhập với nhóm bạn mới, vừa gợi cảm vừa giữ được nét ngây thơ.

- Đầm mini màu hồng – đen: Khi tham dự các buổi tiệc hoặc sự kiện, Cady chuyển sang phong cách sexy hơn với những chiếc đầm ôm sát. Đây là thời điểm nhân vật bước vào giai đoạn "lột xác" hoàn toàn.

- Sơ mi caro xanh: Trước khi gia nhập Plastics, Cady diện những bộ đồ giản dị như sơ mi caro, quần jeans – hình ảnh đúng chuẩn học sinh kiểu mẫu vừa chân chất vừa đáng yêu.

Những outfit này không chỉ tạo dấu ấn thời trang cho bộ phim, mà còn định hình phong cách "hot girl high school" cho cả một thế hệ.

Thành công vang dội và dấu ấn để đời

Mean Girls được công chiếu lần đầu tại Cinerama Dome vào ngày 19/4/2004 và nhanh chóng lan tỏa sức hút khắp toàn cầu. Phim thu về hơn 130 triệu USD chỉ với kinh phí 18 triệu USD – một con số đáng kinh ngạc đối với thể loại hài tuổi teen. Giới phê bình khen ngợi sự hài hước, thông minh trong kịch bản, và đặc biệt là màn trình diễn duyên dáng, đầy cảm xúc của Lindsay.

Nhờ vai Cady, Lindsay giành 3 giải Teen Choice Awards và 2 giải MTV Movie Awards. Năm 2021, The New Yorker xếp vai diễn này đứng thứ 11 trong top những màn trình diễn xuất sắc nhất thế kỷ 21.

Từ "nữ hoàng tuổi teen" đến những biến cố

Sau Mean Girls , Lindsay tiếp tục góp mặt trong một số bộ phim, thậm chí còn hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc, củng cố danh hiệu "nữ hoàng tuổi teen" của Hollywood. Tuy nhiên, từ năm 2007, cô bắt đầu vướng vào hàng loạt bê bối cá nhân: tiệc tùng quá đà, sử dụng chất kích thích, nhiều lần hầu tòa và phải vào trại cai nghiện. Sự nghiệp vì thế mà lao dốc không phanh.

Dù vậy, với khán giả yêu phim, hình ảnh Lindsay Lohan trong Mean Girls 2004 vẫn là biểu tượng của một thời: nhan sắc rạng rỡ, phong cách thời trang gây sốt và một vai diễn để đời. Đó là thời kỳ vàng son khi Lindsay vừa là "nữ hoàng phòng vé" vừa là chuẩn mực nhan sắc mà hàng triệu cô gái mơ ước.

Ảnh và gif: Sưu tầm



