Đầu tháng 8, Diệp Kha tái xuất và bắt đầu livestream chia sẻ về cuộc sống của mình trên MXH. Trong buổi trò chuyện mới đây, cô công bố việc bản thân đã bí mật sinh con, đồng thời chia tay nam diễn viên Huỳnh Hiểu Minh. Theo các blogger giải trí hàng đầu, mục đích Diệp Kha kể lể chuyện đời lên mạng là để gây sức ép với tài tử Thần Điêu Đại Hiệp . Cô muốn Huỳnh Hiểu Minh đưa cho mình 2,7 tỷ NDT (985 tỷ đồng) xem như khoản đền bù chia tay và phí nhận con, nhưng bị tình cũ cự tuyệt. Diệp Kha ở bên Huỳnh Hiểu Minh 3 năm và nắm giữ không ít bí mật gây sốc của nam diễn viên. Vì vậy, cô muốn dùng góc khuất của Huỳnh Hiểu Minh để buộc tình cũ thỏa hiệp.

Theo tờ Sohu, trong phiên livestream mới nhất, hot girl tai tiếng này không giấu giếm ý định "bóc phốt" đời tư Huỳnh Hiểu Minh. Theo đó, Diệp Kha cho biết cô vừa trải qua chuyện tình cảm gây tổn hại về cả thể xác lẫn tinh thần. Dù đoạn tình cảm ồn ào đó đã chấm dứt, song đối phương vẫn để lại vô số những vết sẹo chi chít chưa lành trên người cô.

Diệp Kha gây xôn xao khi cho biết bị tổn thương cả về tinh thần lẫn thể xác khi yêu Huỳnh Hiểu Minh

Ngay lập tức, chia sẻ ẩn ý của Diệp Kha gây dậy sóng MXH. Nhiều người cho rằng hot girl này đang ngầm tố cáo Huỳnh Hiểu Minh đã bạo hành tinh thần lẫn thể xác cô và có sở thích kỳ lạ khi yêu gây ảnh hưởng tiêu cực. Hiện, Huỳnh Hiểu Minh vẫn giữ im lặng trước động thái livestream kể lể của Diệp Kha, cũng như nghi vấn anh bạo lực với tình cũ.

Trước đây, Huỳnh Hiểu Minh cũng từng bị blogger phơi bày "chiêu thức" giăng lưới tình các mỹ nhân và quy tắc kiểm soát bạn gái. Nguồn tin cho biết Huỳnh Hiểu Minh có 1 nick phụ chuyên dùng để thả thính các cô gái xinh đẹp, gợi cảm và trẻ trung đang hot trên MXH như Diệp Kha, Châu Dực Nhiên hay Triệu Sĩ Cẩn. Để làm quen với họ, nam diễn viên bước đầu sẽ xem livestream rồi tặng quà, tiền với con số hàng chục nghìn NDT (tương đương hàng chục triệu đồng) cho đối phương. Trải qua vài lần vung tiền nhằm gây chú ý với các người đẹp, anh chủ động nhắn tin "đường mật" tán tỉnh nhưng không để lộ thân phận người nổi tiếng.

Sau vài tháng nói chuyện online, Huỳnh Hiểu Minh sẽ mời hot girl mạng đi ăn tối. Đáng chú ý, khi đến buổi hẹn, các người đẹp sẽ bị trợ lý của nam diễn viên thu điện thoại, kiểm tra kỹ lưỡng xem họ có mang theo thiết bị điện tử ghi âm, ghi hình hay không mới được gặp Huỳnh Hiểu Minh. Thông qua cuộc gặp gỡ trực tiếp này, Huỳnh Hiểu Minh sẽ đánh giá ngoại hình, tính cách để xem anh có nên tiến xa hơn với đối phương.

Theo nguồn tin, cô gái nào được Huỳnh Hiểu Minh duyệt làm bạn gái phải cam kết đáp ứng mọi yêu cầu của anh, không được tiết lộ thân phận, công khai mối quan hệ nếu chưa được anh cho phép. Ngược lại, Huỳnh Hiểu Minh sẽ chi tiền chăm lo cho cuộc sống của bạn gái.

Trong cuộc hẹn riêng tư, hot girl mạng đều bị trợ lý Huỳnh Hiểu Minh thu điện thoại, kiểm tra kỹ lưỡng thiết bị ghi âm và ghi hình. Khi chính thức hẹn hò, nam diễn viên cũng yêu cầu đối phương không được công khai mối quan hệ hay để lộ thân phận nếu không được anh cho phép

Sau khi ly hôn Angelababy, Huỳnh Hiểu Minh vướng tin đồn hẹn hò với Diệp Kha trong thời gian dài. Đến ngày 19/9/2024, Huỳnh Hiểu Minh công khai chuyện tình cảm với hot girl này: "Đừng đoán nữa, chúng tôi là của nhau rồi". Tuy nhiên đến ngày 28/11/2024, bài đăng này đã bị xóa, khiến tài tử vướng nghi vấn trục trặc với Diệp Kha.

Bạn gái của Huỳnh Hiểu Minh không được lòng công chúng vì vướng phải nhiều tin đồn tai tiếng như "đào mỏ", phẫu thuật thẩm mỹ, tham gia lớp đào tạo săn đại gia, bình luận nhạy cảm về ca sĩ Ngô Bạch. Sau đó, Diệp Kha lên tiếng phủ nhận các tin đồn và tuyên bố rút khỏi mạng xã hội vì lý do sức khỏe, gia đình. Đến tháng 2 năm nay, Diệp Kha được cho biết đã bí mật sinh con gái cho Huỳnh Hiểu Minh. Dù vậy, nam diễn viên chỉ muốn nuôi con, không muốn tái hợp với Diệp Kha.

Huỳnh Hiểu Minh chỉ nhận con gái út, chứ không nhận mẹ

Nguồn: Sina, Sohu