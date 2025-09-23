Sơn Tùng M-TP gây sốt với visual đỉnh cao chuẩn idol quốc dân

Chiều 22/9, nghệ sĩ Sơn Tùng M-TP xuất hiện tại sự kiện “XTRA IN EVERY WAY, AHEAD IN EVERY PLAY” diễn ra ở ThiskyHall, TP.HCM. Với vai trò đại sứ thương hiệu đầu tiên của ECOVACS tại Việt Nam, nam ca sĩ một lần nữa chứng minh sức hút hàng đầu khi khiến khán phòng gần như “nổ tung” chỉ sau vài bước chân tiến vào spotlight.

Khi màn hình lớn đếm ngược và ánh sáng đồng loạt hạ xuống, Sơn Tùng M-TP bước ra giữa khung cửa neon xanh dương trong tiếng hò reo của hàng nghìn fan Sky. Ánh nhìn, nụ cười và thần thái tự tin của anh nhanh chóng biến bầu không khí sự kiện thành một “mini concert” thực thụ với hàng loạt flash máy ảnh và lightstick sáng rực cả khán phòng.

Khác vibe “bá tước” đầy uy lực từng ghi dấu ở show công viên Yên Sở, lần này Sơn Tùng chọn diện mạo lịch lãm, trẻ trung và gần gũi hơn. Outfit chỉn chu, cử chỉ tinh tế cùng nụ cười rạng rỡ khiến khán giả không ngừng thả tim. Hơn 10 năm qua, cái tên Sơn Tùng M-TP vẫn là tượng đài hiếm hoi của Vpop, giữ được sức nóng từ sân khấu concert cho tới những sự kiện đời thường.

Trong phần giao lưu, Sơn Tùng bất ngờ kể về hai “em pet” ở nhà là Chiko và Tomi với sự hóm hỉnh quen thuộc. Anh ví von chiếc robot hút bụi thông minh như “em pet thứ ba”, khiến cả khán phòng bật cười thích thú.

Mini game tương tác cùng fan cũng đem lại những khoảnh khắc ấn tượng. Một fan nam may mắn được nhận chiếc kính mà Tùng mới mua hôm trước, còn một fan nữ thì được anh nhường phần thắng để nhận quà công nghệ. Cái ôm thân mật cùng lời hứa “hát đến năm 90 tuổi” khiến khán giả xúc động, đồng thời tạo nên một tràng cười nghiêng ngả khi Tùng dí dỏm hỏi lại: “Nhưng lúc đó bà còn quẩy nổi không?”.

Không chỉ là một trong những nghệ sĩ tiên phong định hình phong cách sống hiện đại, Sơn Tùng M-TP còn cho thấy anh luôn biết cách biến sự xuất hiện của mình thành tâm điểm. Dù ở sân khấu âm nhạc hay họp báo thương hiệu, ngôi sao hàng đầu Vpop vẫn giữ trọn phong thái cuốn hút, biến mọi nơi anh có mặt thành một bữa tiệc của ánh sáng, âm nhạc và cảm xúc.