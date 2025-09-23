Theo đuổi phong cách gợi cảm, Diệp Phương Linh là hot girl nổi tiếng trên mạng xã hội. Cô nàng sở hữu Instagram cá nhân với hơn 116 nghìn người theo dõi.

Đây là nơi Diệp Phương Linh thường xuyên chia sẻ hình ảnh cá nhân, trong các chuyến đi chơi, cafe hay chỉ đơn giản là makeup sương sương ở nhà.

Diệp Phương Linh - hot girl có tiếng trên Instagram.

Sở hữu gương mặt xinh đẹp, làn da trắng mịn cùng vóc dáng cân đối và chiều cao khoảng 1m65, Diệp Phương Linh không khó để trở thành "nàng thơ" của nhiều thương hiệu thời trang, mỹ phẩm. Gu thời trang của cô nàng thiên về sự nữ tính pha chút táo bạo, thường xuyên khoe khéo đường cong cơ thể trong những outfit cắt xẻ, gợi cảm.

Mỗi bài đăng trên trang Instagram cá nhân của cô nàng thu về hàng chục nghìn lượng tương tác, khen ngợi nhan sắc, hỏi xin bí quyết làm đẹp,...

Cô nàng "cân đẹp" mọi phong cách, lúc cá tính, khi trưởng thành quyến rũ, lúc lại mang vibe nàng thơ trong sáng.

Song, Phương Linh khá kín tiếng trong chuyện đời tư, cô nàng không chia sẻ nhiều về thông tin cá nhân, cảm xúc,... hầu như chỉ tag nhãn hàng hoặc chia sẻ bằng các icone. Phần lớn các bài đăng của cô đều chỉ gắn thẻ nhãn hàng hoặc sử dụng icon cảm xúc, hạn chế tối đa việc thể hiện cảm xúc cá nhân.

Ngoài Instagram, các nền tảng khác như TikTok hay Facebook của Phương Linh hiện vẫn chưa có quá nhiều hoạt động nổi bật. Cô nàng dường như chọn cách xây dựng hình ảnh một cách thận trọng, tập trung phát triển theo hướng hình ảnh cá nhân.

Cùng xem thêm những hình ảnh gần đây của Diệp Phương Linh: