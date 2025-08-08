Ngày 7/8, Sohu đưa tin hot girl Diệp Kha xác nhận chia tay tài tử Huỳnh Hiểu Minh, cô cho biết cả hai đường ai nấy đi vì "những lý do rất thực tế". Diệp Kha khẳng định nam diễn viên đã để lại nhiều ảnh hưởng tích cực lên cuộc sống cô. "Anh ấy dạy tôi cách đối nhân xử thế, kỹ năng kinh doanh. Đó là kỷ niệm quý giá của tôi về mối quan hệ này, không thể vì chia tay mà xoá sạch", Diệp Kha chia sẻ trong buổi livestream.

Mối tình của Huỳnh Hiểu Minh và hot girl thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả. Cả hai được cho là hẹn hò từ tháng 2/2022, thế nhưng họ hiếm khi xuất hiện chung. Huỳnh Hiểu Minh giấu kỹ mối quan hệ, công chúng chỉ nghi ngờ nam diễn viên đã có bạn gái khi suy luận từ những hình ảnh do Diệp Kha đăng tải.

Chỉ sau 5 tháng sinh con, Huỳnh Hiểu Minh đã đường ai nấy đi với Diệp Kha.

Lúc đầu, Diệp Kha được đánh giá là cô gái khôn ngoan, biết nhẫn nhịn, nghe lời Huỳnh Hiểu Minh. Cô âm thầm ở bên nam diễn viên không đòi hỏi danh phận.

Tuy nhiên, sau đó, khi Diệp Kha dần bộc lộ sự nôn nóng, muốn được bạn trai nổi tiếng công khai danh phận. Huỳnh Hiểu Minh bị buộc phải thừa nhận tình cảm trong một hoàn cảnh khá ồn ào.

Cụ thể, ngày 29/9/2024, Diệp Kha đăng tải một đoạn tin nhắn với các trợ lý và Huỳnh Hiểu Minh. Trong đó, mọi người bất ngờ vì cặp đôi bị đưa tin đã kết hôn, còn Diệp Kha khẳng định cô không phải người đứng sau tung tin đồn này. Khi các trợ lý bày tỏ sẽ xử lý truyền thông, Huỳnh Hiểu Minh đã mạnh mẽ nói: "Cậu đừng làm, để tôi", sau đó, nam diễn viên thừa nhận tình yêu bằng bài viết: "Mọi người đừng đồn đoán nữa, chúng tôi bên nhau rồi".

Mặt khác, sau khi trở thành bạn gái Huỳnh Hiểu Minh, Diệp Kha lại tỏ ra thiếu khôn khéo trong cách ứng xử. Cô liên tục livestream và có những phát ngôn gây tranh cãi. Từ việc công khai bí mật cá nhân đến cách giáo dục của gia đình hay chê bai ca sĩ gạo cội trong giới giải trí. Diệp Kha phải nhận phản ứng dữ dội khi chê bài hát của "thiên vương" Ngũ Bách là tục tĩu.

Diệp Kha nhiều lần phát ngôn gây tranh cãi, ảnh hưởng tới danh tiếng của Huỳnh Hiểu Minh.

Diệp Kha còn nhận xét ca khúc Hôm nay anh sẽ cưới em Thái Y Lâm - Đào Triết song ca "nghe phát xấu hổ", các bài hát của Trương Huệ Muội quá khó hát… Cô còn chia sẻ trong tiệc sinh nhật, bạn bè đã hát những "ca khúc điên rồ".

Việc cô đắc tội nhiều nghệ sĩ không chỉ khiến bản thân xấu đi trong mắt khán giả mà còn đẩy bạn trai Huỳnh Hiểu Minh vào thế khó xử. Bên cạnh việc tên Diệp Kha xuất hiện trên bảng tìm kiếm nóng, Huỳnh Hiểu Minh cũng bị réo tên và bị yêu cầu phải quản lý chặt bạn gái.

Không những vậy, Diệp Kha còn bị tung ảnh tham gia khoá đào tạo tìm đại gia. Người đẹp vô tư chia sẻ từng phẫu thuật thẩm mỹ, "chỉ sửa một ít" khoảng 40%, khẳng định không muốn kết hôn.

Từ đó, tên tuổi của Diệp Kha liên tục trở thành chủ đề nóng trên MXH Weibo. Cuối cùng, chỉ sau 2 tháng công khai tình yêu mới, Huỳnh Hiểu Minh đã phải cúi đầu xin lỗi khán giả, thừa nhận bản thân đã sai lầm khi không thể quản lý tốt chuyện riêng tư. Đến ngày 28/11/2024, nam diễn viên đã xóa bài công bố tình cảm với bạn gái hiện tại Diệp Kha. Chỉ sau 2 tháng công khai mối tình của nam diễn viên và bạn gái đã chấm dứt.

Sau đó, Diệp Kha tuyên bố rút lui khỏi mạng xã hội, truyền thông bắt gặp người đẹp thỉnh thoảng đi khám thai và được cho là con của Huỳnh Hiểu Minh. Tuy nhiên, sau khi sinh con xong, Diệp Kha tiếp tục trở lại livestream vào ngày 27/7, tuyên bố phụ nữ cần phải nỗ lực kiếm tiền.

Theo Sohu , khi Huỳnh Hiểu Minh mới hẹn hò với Diệp Kha, nhiều người đánh giá cô kém Angelababy cả về danh tiếng lẫn ngoại hình. Tuy nhiên, thời gian đầu, Diệp Kha tỏ ra là phụ nữ ngọt ngào, ngoan ngoãn, săn sóc với Huỳnh Hiểu Minh. Chính vì vậy, dù công chúng dành nhiều đánh giá không mấy tích cực cho Diệp Kha, Huỳnh Hiểu Minh vẫn yêu chiều bạn gái, thậm chí còn dẫn cô tham gia bữa tiệc riêng tư cùng bạn bè.

Hành động bỏ mẹ giữ con của Huỳnh Hiểu Minh gây tranh cãi.

Tuy nhiên, sau đó Diệp Kha ngày càng lộng ngôn, có những đánh giá phiến diện về người khác mà không quan tâm tới danh tiếng của Huỳnh Hiểu Minh, từ đó tình cảm của họ rạn nứt. Cuối cùng, dù Diệp Kha đã sinh con cho Huỳnh Hiểu Minh, cô vẫn không thể có một kết thúc viên mãn với nam diễn viên vì những ồn ào tự mình gây ra.