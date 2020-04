Họp báo "Quân vương bất diệt": Lee Min Ho siêu đẹp trai, nhưng lại đắm đuối bên... nam phụ

Chiều 16/4, buổi họp báo phim The King: The Eternal Monarch - Quân vương bất diệt đã chính thức được diễn ra tại Seoul, Hàn Quốc.

Mặc dù sự kiện diễn ra trong không gian kín do tình hình dịch bệnh trong nước nhưng The King: The Eternal Monarch vẫn nhận được sự quan tâm đặc biệt của khán giả cũng như giới truyền thông khi bộ phim có sự góp mặt của Lee Min Ho và Kim Go Eun.

The King: The Eternal Monarch - Quân vương bất diệt cũng là bộ phim đánh dấu sự trở lại của Lee Min Ho sau 4 năm kể từ ngày xuất hiện trên thảm đỏ họp báo với "mợ chảnh" Jun Ji Hyun trong Huyền thoại biên xanh, thế nên màn tái xuất của "Hoàng đế" Lee Min Ho với thần thái cùng nhan sắc cực phẩm bên cạnh "người tình màn ảnh" Kim Go Eun khiến người hâm mộ không khỏi xuýt xoa, trầm trồ.

Lee Min Ho xuất hiện bảnh bao, khoe thần thái cùng nhan sắc hoàn hảo khiến ai cũng phải trầm trồ.

Lee Min Ho diện trang phục tông xuyệt tông bên cạnh nữ chính Kim Go Eun.

Tuy nhiên màn "tông xuyệt tông" của Kim Go Eun cũng chẳng thấm tháp gì khi anh chàng Woo Do Hwan giật hết spotlight của nữ chính với màn tay trong tay, đắm đuối nhìn Lee Min Ho siêu lãng mạn.

Woo Do Hwan tay trong tay, đắm đuối nhìn Lee Min Ho.

Woo Do Hwan chắc chắn cũng sẽ tạo nên những màn chemistry cùng với nam chính Lee Min Ho.

Chia sẻ về bộ phim, Lee Min Ho cho biết: "Tôi đã nhận được kịch bản của bộ phim ngay sau khi Mr. Sunshine của biên kịch Kim Eun Sook kết thúc. Và sau khi đọc qua một lần kịch bản, 2 lần làm việc với cô Eun Sook, tôi đã đồng ý tham gia bộ phim. Tôi thật sự rất biết ơn vì được biên kịch cho cơ hội góp mặt trong dự án lần này".

Lee Min Ho cũng nói thêm: "Quân vương bất diệt là một bộ phim khá vui nhộn chứ không hề căng thẳng như nhiều người nghĩ. Ngày mai sẽ là tập đầu tiên phát sóng. Tôi đang vô cùng lo lắng, tuy nhiên tôi rất hy vọng bộ phim sẽ làm hài lòng khán giả và được nhiều người yêu thích.

Dàn diễn viên của The King: The Eternal Monarch xuất hiện trong buổi họp báo ra mắt phim.

The King: The Eternal Monarch phát sóng từ ngày 17/4/2020 trong khung giờ thứ Sáu và thứ Bảy hàng tuần trên đài SBS.