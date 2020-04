"Quân vương bất diệt" lộ thế giới song trùng: Kim Go Eun ôm Lee Min Ho bật khóc, hóa ra cả hai đã yêu nhau từ kiếp trước?

Được chắp bút bởi biên kịch vàng Kim Eun Sook, The King: The Eternal Monarch - Quân vương bất diệt sau gần 1 năm kể từ thời điểm công bố Lee Min Ho đảm nhận vai diễn chính đã chính thức cận kề ngày phát sóng.

Với bối cảnh vũ trụ song song hiếm thấy trên màn ảnh Hàn, teaser mới nhất của The King: The Eternal Monarch tiếp tục "nhá hàng" độ xịn hạng khủng với sự xuất hiện của thế giới song trùng liên quan đến Lee Min Ho và Kim Go Eun.

Quân vương bất diệt tung teaser thứ 6

Mở đầu đoạn teaser là hình ảnh những xác chết nằm khắp trên sàn, sau đó Hoàng tử Lee Gon ngày bé xuất hiện cùng giọng nói: "Ngày đó... Đây là lý do mà tôi phải sống", khiến khán giả tò mò về quá khứ của Lee Gon khi phải trải qua những ngày tháng diệt vong.

Tiếp đến, Lee Gon xuất hiện ngay trước cánh cổng thời gian. Sau đó, vị Hoàng đế gặp được nàng cảnh sát Jung Tae Eul (Kim Go Eun). Dường như thế giới song trùng đã khiến Tae Eul không nhận ra Lee Gon là ai, thế nên cô đã đặt ra rất nhiều câu hỏi: "Thật ư? Anh đến từ một thế giới khác sao?". Trong khi đó, Lee Gon lại tiết lộ: "Phải mất 25 năm, tôi mới gặp được cô".

Trong những giây cuối cùng của teaser, Lee Gon và Jung Tae Eul lại gặp nhau. Và ở lần này, Tae Eul gần như đã biết được "song trùng" của mình là ai? Mối quan hệ giữa cô với Lee Gon là như thế nào? Thế nên, nữ cảnh sát đã ôm Lee Gon bật khóc. Giọng của vị Hoàng đế một lần nữa lại vang lên: "Đã từng yêu", giúp khán giả có thể hình dung về bối cảnh của The King: The Eternal Monarch, cũng như mối nhân duyên của cả hai.

Tae Eul ôm Lee Gon bật khóc sau khi biết được song trùng của mình?

The King: The Eternal Monarch phát sóng từ ngày 17/4/2020 trong khung giờ thứ Sáu và thứ Bảy hàng tuần trên đài SBS.