Lee Min Ho cười tủm tỉm đi tán gái, ai dè bị Kim Go Eun còng tay vì tưởng là tội phạm

Chỉ còn 2 ngày nữa, bom tấn The King: The Eternal Monarch - Quân vương bất diệt sẽ chính thức được lên sóng. Mới đây, nhà đài SBS tiếp tục tung ra một loạt hình ảnh của Kim Go Eun và Lee Min Ho được cắt ra từ bộ phim, cho thấy được mối quan hệ "oan gia" của cặp đôi.

Trong loạt ảnh mới nhất, Hoàng đế Lee Gon (Lee Min Ho) xuất hiện ở một tiệm bánh. Tại đây, anh chàng hào hứng nói chuyện với nhân viên của cửa tiệm, thậm chí là "thả thính". Với ngoại hình hút mắt cùng khuôn mặt điển trai, cứ như thế vị Hoàng đế tha hồ gieo thương nhớ cho biết bao cô gái.

Lee Gon cười tủm tỉm, tán gái ở thế giới thực.

Trong khi đó, nữ cảnh sát Jung Tae Eul (Kim Go Eun) lại xuất hiện với vẻ mặt khá cau có. Cô nàng dường như đang tìm chứng cứ trong một vụ án mà mình đang tham gia phá án. Mặc dù công việc vô cùng khó khăn, tuy nhiên Jung Tae Eul không hề bỏ cuộc, bởi đó là đam mê mà Tae Eul đã nung nấu từ khi còn nhỏ.

Bên cạnh những hình ảnh siêu xịn của cặp đôi, nhà sản xuất cũng tung thêm teaser độc thoại của dàn diễn viên. Trong đó, Hoàng đế Lee Gon đột ngột bước đến gần Tae Eul, khiến nữ cảnh sát vô cùng ngạc nhiên. Tiếp sau đó, Tae Eul đã cột lại tóc và bất ngờ còng tay Lee Gon lại từ phía sau lưng.

Cũng trong video này, người xem nghe được 1 đoạn độc thoại của Tae Eul khi cô khẳng định bản thân vẫn luôn không tin là trái đất hình tròn, và sự tồn tại của một thế giới song song là điều mà cô chưa bao giờ nghĩ đến.

Teaser độc thoại của Quân vương bất diệt.

Lee Gon bỗng dưng bị Tae Eul còng tay khi vừa mới xuyên không.

The King: The Eternal Monarch phát sóng từ ngày 17/4/2020 trong khung giờ thứ Sáu và thứ Bảy hàng tuần trên đài SBS.