Nấm đùi gà là nguyên liệu quen thuộc trong căn bếp của nhiều gia đình. Loại nấm này dễ chế biến, giá thành phải chăng, lại có vị ngọt tự nhiên và kết cấu dai nhẹ giống như thịt gà nên rất được yêu thích. Thế nhưng thay vì xào cùng rau củ hay nấu lẩu như thường lệ, chỉ cần đổi một chút cách chế biến, bạn sẽ có ngay một món ăn vừa thơm vừa đẹp mắt mà chẳng mất quá 15 phút.

Đó chính là nấm đùi gà sốt bơ tỏi.

Điều khiến món ăn này hấp dẫn không nằm ở nguyên liệu đắt tiền mà ở mùi thơm rất "gây nghiện". Bơ tan chảy quyện cùng tỏi phi vàng, thấm vào từng lát nấm khiến cả căn bếp thơm lừng. Chỉ cần dọn ra mâm cơm, nhiều người đã muốn gắp thử ngay từ miếng đầu tiên.

Ít nguyên liệu nhưng hương vị lại rất "có nghề"

Để làm món này, bạn chỉ cần chuẩn bị:

- 3-4 cây nấm đùi gà

- 30g bơ lạt

- 1 củ tỏi

- Dầu hào, nước tương, một ít đường

Chỉ vài nguyên liệu quen thuộc nhưng khi kết hợp với nhau lại tạo nên hương vị rất tròn trịa. Vị ngọt thanh của nấm cân bằng với độ béo của bơ, còn tỏi giúp món ăn thơm hơn mà không bị ngấy.

Muốn nấm ngon, đừng cho dầu ngay từ đầu

Đây là mẹo nhỏ nhưng rất nhiều người bỏ qua. Sau khi rửa sạch và cắt nấm thành những lát vừa ăn, hãy xếp nấm trực tiếp vào chảo khô rồi đậy nắp. Trong vài phút đầu, nấm sẽ tự tiết nước. Nhờ cách này, nấm chín đều từ bên trong, giữ được độ ngọt tự nhiên mà không hút quá nhiều dầu mỡ. Khi lượng nước tiết ra gần hết, chỉ cần chắt bỏ rồi tiếp tục đảo nhẹ đến khi bề mặt nấm hơi săn lại.

Bơ và tỏi chính là "linh hồn" của món ăn. Khi nấm đã ráo nước, cho bơ vào chảo. Đợi bơ tan chảy rồi thêm tỏi băm. Ngay lúc này, căn bếp sẽ bắt đầu ngập trong mùi thơm rất đặc trưng của bơ quyện cùng tỏi phi. Tiếp tục nêm dầu hào, nước tương và một chút đường để tạo vị mặn ngọt hài hòa.

Đảo nhẹ tay để phần sốt áo đều từng lát nấm. Thành phẩm sẽ có màu vàng nâu óng đẹp mắt, từng miếng nấm bóng nhẹ, thơm phức và mềm mọng.

Vì sao món này ăn mãi không thấy ngán?

Không giống nhiều món xào nhiều dầu, nấm đùi gà sốt bơ tỏi có vị béo vừa phải. Khi cắn vào, bạn sẽ cảm nhận được phần ngoài hơi săn, bên trong vẫn giữ độ mọng nước đặc trưng của nấm.

Mỗi miếng đều có mùi thơm của bơ, vị đậm đà của nước tương và chút ngọt tự nhiên từ nấm. Ăn với cơm trắng rất đưa cơm, còn nếu dùng cùng bánh mì nướng hoặc mì Ý cũng ngon không kém.

Không ít người từng nghĩ món chay thường nhạt và thiếu hấp dẫn. Thế nhưng nấm đùi gà lại là ngoại lệ. Nhờ kết cấu dai nhẹ cùng khả năng thấm gia vị rất tốt, loại nấm này có thể mang đến cảm giác ngon miệng chẳng kém nhiều món mặn.

Đó cũng là lý do nấm đùi gà sốt bơ tỏi thường xuất hiện trong thực đơn của các quán ăn chay, nhà hàng Âu hay những bữa cơm gia đình muốn đổi vị.

Điểm đáng thích nhất của món ăn này là không cần kỹ thuật cầu kỳ. Không phải chiên ngập dầu, không phải hầm hay kho lâu, chỉ vài bước đơn giản là bạn đã có một món ăn thơm nức, đẹp mắt và đủ sức "cứu nguy" cho những ngày chưa biết nấu gì.

Nếu muốn món ăn hấp dẫn hơn, bạn có thể rắc thêm chút tiêu đen mới xay, lá mùi tây hoặc vài lát ớt đỏ để tăng hương vị và màu sắc.

Đôi khi, những món ngon nhất lại được tạo nên từ những nguyên liệu rất quen thuộc. Chỉ với vài cây nấm đùi gà, một ít bơ và tỏi, bạn đã có thể biến một nguyên liệu bình dân thành món ăn thơm lừng, mềm mọng và đủ khiến cả nhà gắp liên tục đến miếng cuối cùng.