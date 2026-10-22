Nếu bạn thường xuyên bị táo bón, hãy ăn 5 món "rẻ bèo" này, đường ruột sẽ hoạt động trơn tru

Cuối mùa thu, thời tiết khô hanh, ít mưa, và hầu như lúc nào cũng khô. Trong kiểu thời tiết này, nếu không chú ý đến chế độ ăn uống, bạn sẽ dễ bị đầy hơi, táo bón, khó tiêu và trao đổi chất chậm, dẫn đến tâm trạng kém và thậm chí ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất và tinh thần. Vì vậy, vì sức khỏe, chúng ta cần giải quyết chứng táo bón và khó tiêu kịp thời bằng cách thay đổi thói quen ăn uống. Trong khi tăng cường bổ sung vitamin và axit amin để thúc đẩy tiêu hóa và nhu động ruột, chúng ta nên ăn ít thức ăn nhiều dầu mỡ có hại cho sức khỏe đường ruột, đảm bảo hệ tiêu hóa khỏe mạnh, cải thiện trao đổi chất và tránh táo bón suốt mùa thu. Do đó, nếu bạn thường xuyên bị táo bón, hãy ăn nhiều hơn 5 món ăn thanh mát này để làm dịu đường ruột, giúp bổ sung vitamin và axit amin, và thúc đẩy trao đổi chất mỗi ngày. 5 món ăn này toàn sử dụng những nguyên liệu theo mùa, rẻ tiền, nấu đơn giả mà ngon. Ngay dưới đây chúng ta cùng theo dõi các công thức nấu ăn của 5 món này nhé!

1. Thịt bò xào cà chua và cải thảo non

Chuẩn bị các nguyên liệu: Cà chua, cải thảo non, thịt bò, gừng bào sợi và hành lá thái nhỏ, bột bắp, tỏi băm, gừng băm, bột nêm vị gà, muối.

Cách nấu món thịt bò xào cà chua và cải thảo non

Rửa sạch và thái thịt bò thành các lát mỏng, sau đó cho gừng băm, bột bắp, bột tiêu và dầu lạc vào, trộn đều và ướp trong 10 phút. Rửa sạch cà chua và cải thảo non. Sau đó cắt cà chua thành miếng nhỏ và cải thảo non thành từng khúc nhỏ. Làm nóng dầu trong chảo, sau đó xào thịt bò đến khi chín hẳn. Vớt ra và để riêng. Cho thêm một chút dầu vào chảo. Khi dầu nóng, cho cà chua vào xào nhanh. Sau đó cho cải thảo non vào xào chung. Cuối cùng, thêm muối và nước dùng gà cho vừa ăn để tăng hương vị. Sau khi xào cải thảo non cho đến khi mềm, cho thịt bò đã xào vào và đảo đều để thịt ngấm gia vị. Sau đó rắc hành lá thái nhỏ lên trên để trang trí và tăng thêm độ tươi ngon. Món ăn đã sẵn sàng để thưởng thức!

2. Cần tây xào tôm

Chuẩn bị các nguyên liệu: Cần tây, tôm, gừng và tỏi băm nhỏ, hành lá thái nhỏ, nước tương, bột tiêu.

Cách là món cần tây xào tôm

Rửa sạch rồi bóc vỏ và rút chỉ tôm. Sau đó đun sôi một nồi nước. Khi nước sôi, chần tôm cho đến khi chín, sau đó vớt ra, để riêng. Rửa sạch cần tây và cắt thành từng khúc nhỏ. Làm nóng dầu trong chảo, cho gừng và tỏi băm vào xào thơm. Sau đó cho tôm vào đảo đều. Sau khi dậy mùi thơm, cho cần tây vào xào cùng. Sau đó nêm nếm với lượng muối, tiêu và nước tương nhạt vừa đủ, cuối cùng thêm một ít nước và xào chung. Xào cho đến khi cần tây chín mềm và tôm có vị thơm. Sau đó rắc thêm hành lá thái nhỏ để trang trí và tăng thêm hương vị. Món ăn đã sẵn sàng để thưởng thức.

3. Thịt bò xào súp lơ baby

Chuẩn bị các nguyên liệu: Súp lơ baby, thịt bò, gừng thái sợi và tỏi băm nhỏ, nước tương, bột bắp, bột tiêu, dầu ăn, muối.

Cách làm món thịt bò xào súp lơ baby

Cho thịt bò thái mỏng vào một tô lớn, sau đó thêm gừng thái lát, bột bắp, tiêu, nước tương và dầu lạc. Trộn đều và ướp trong 10 phút. Rửa sạch và cắt súp lơ baby thành những đoạn ngắn. Sau đó, đun nóng dầu trong chảo. Khi dầu nóng, cho thịt bò đã ướp vào xào đến khi chín hẳn, rồi lấy ra để riêng. Tận dụng dầu còn lại trong chảo, cho tỏi băm vào xào thơm. Sau đó súp lơ baby vào và xào trên lửa lớn. Thêm lượng muối vừa đủ và tiếp tục xào cho đến khi cải xoăn chín tới. Cuối cùng, cho thịt bò đã xào vào và đảo đều cho đến khi các nguyên liệu quyện vào nhau và dậy mùi thơm.

4. Măng tây xào nấm và tôm

Chuẩn bị các nguyên liệu: Tôm, măng tây, nấm mỡ, nước tương, muối, bột tiêu đen và tỏi băm.

Cách làm món măng tây xào nấm và tôm

Chuẩn bị tôm, sau đó đun sôi nước trong nồi. Khi nước sôi, chần sơ, sau đó bóc vỏ và loại bỏ chỉ đen. Rửa sạch măng tây và cắt thành từng đoạn nhỏ. Sau đó, cắt nấm thành từng miếng nhỏ. Đun sôi nước trong nồi, cho măng tây và nấm vào chần cho đến khi chín mềm. Trong một chảo khác, đun nóng dầu. Khi dầu nóng, cho tỏi băm vào xào thơm. Sau đó cho tôm, măng tây và nấm vào đảo đều. Cuối cùng, thêm lượng muối, tiêu đen và nước tương vừa đủ để nêm nếm và tăng hương vị. Tiếp tục xào cho đến khi các nguyên liệu hòa quyện đều và dậy mùi thơm, sau đó là có thể dọn ra ăn.

5. Giá đỗ xào trứng và ớt chuông xanh

Chuẩn bị các nguyên liệu: Trứng gà, ớt chuông xanh, giá đỗ và tỏi băm.

Cách làm món giá đỗ xào trứng và ớt chuông xanh

Đập trứng vào một tô lớn và đánh đều. Sau đó, đun nóng dầu trong chảo. Khi dầu nóng, đổ hỗn hợp trứng vào và chiên cho đến khi chín hẳn, xắt thành miếng nhỏ và lấy ra khỏi chảo, để riêng. Rửa sạch ớt chuông xanh và giá đỗ. Sau đó, cắt ớt chuông xanh thành từng dải. Làm nóng dầu trong chảo và phi thơm tỏi băm. Tiếp theo, cho ớt chuông xanh thái sợi và giá đỗ vào xào đều. Sau đó, nêm nếm gia vị cho vừa ăn để món ăn thêm đậm đà hương vị. Sau khi xào ớt chuông xanh và giá đỗ cho đến khi chín, cho trứng chiên vào và đảo đều cho đến khi dậy mùi thơm. Món ăn đã sẵn sàng để thưởng thức.

Bạn thấy đấy, 5 món ăn này được chế biến rất nhanh, lại giàu vitamin, chất sơ và các chất dinh dưỡng, tốt cho cơ thể. Bạn hãy luân phiên bổ sung món ăn này vào thực đơn mỗi ngày để thúc đẩy cải thiện quá trình trao đổi chất!

