3 món thịt ngon, dễ nấu nhất định phải ăn vào thời điểm này

Khi bước vào giai đoạn cuối thu, đầu đông, những cơn gió buổi sáng và buổi tối trở nên lạnh hơn, và không khí khô hanh nhắc nhở cơ thể cần "tiết kiệm năng lượng". Có câu nói cổ: "Bồi bổ cơ thể trong mùa đông đến còn khó hơn bồi bổ trong mùa đông". Vào thời điểm này, trọng tâm không phải là bồi bổ chuyên sâu, mà là đảm bảo cơ thể hấp thụ và nuôi dưỡng đúng cách. Có 3 loại thịt đáng để mua về nhà thường xuyên hơn khi mùa thu kết thúc và mùa đông đến. Những nguyên liệu này được đánh giá cao không chỉ bởi vấn đề giá cả mà còn ở giá trị dinh dưỡng chúng mang lại vào thời điểm quan trọng này, khi cơ thể cần những lợi ích cụ thể đó.

1. Thịt ngỗng: Loại gia cầm "bổ dưỡng"

Thịt ngỗng là một loại thịt gia cầm độc đáo. Hàm lượng protein của nó có thể đạt khoảng 22%, cao hơn đáng kể so với thịt gà và thịt vịt, trong khi hàm lượng chất béo lại tương đối thấp. Hơn nữa, tỷ lệ axit béo không bão hòa trong mỡ của nó khá cao, và hàm lượng axit linolenic vượt trội so với nhiều loại thịt thông thường. Ăn thịt ngỗng vào thời điểm cuối thu đầu đông rất có lợi vì nó bổ dưỡng mà không gây nóng quá mức cho cơ thể. Thịt ngỗng, khi được hầm kỹ, sẽ mềm và đậm đà hương vị, mang đến một bữa ăn ngon miệng và ấm áp.

Món ăn gợi ý: Ngỗng hầm

Nguyên liệu: Nửa con ngỗng, vài lát gừng, một ít hành lá thái nhỏ (để riêng phần gốc), tỏi băm, 2 cái hoa hồi, 1 miếng quế nhỏ, 1 thìa canh rượu nấu ăn, 2 thìa canh nước tương, 1 thìa canh nước tương đen, vài viên đường phèn, 1/2 quả ớt chuông

Cách làm món ngỗng hầm

Bước 1: Sơ chế sạch thịt ngỗng sau đó chặt thành miếng vừa ăn. Cho ngỗng vào nồi nước, thêm vài lát gừng rồi chần sơ. Khi nước sôi, hớt sạch bọt rồi vớt ra, rửa lại bằng nước ấm. Đừng bỏ qua bước này, vì việc loại bỏ máu khỏi thịt ngỗng sẽ giúp thịt không bị tanh khi hầm. Cho một ít dầu vào nồi, sau đó thêm các miếng thịt ngỗng vào xào trên lửa vừa cho đến khi bề mặt hơi vàng và mỡ tiết ra. Tiếp theo, cho hành lá, gừng thái lát, tỏi băm, một hoặc hai hoa hồi và một miếng quế nhỏ vào, xào đến khi dậy mùi thơm.

Bước 2: Cho rượu nấu ăn, nước tương đen và nước tương, cùng vài viên đường phèn vào. Xào cho đến khi thịt ngỗng được phủ đều nước sốt. Sau đó, đổ nước sôi ngập thịt ngỗng. Đun sôi trên lửa lớn, rồi hạ nhỏ lửa, đậy nắp và ninh khoảng 45-60 phút, hoặc cho đến khi thịt ngỗng mềm, có thể dễ dàng xiên bằng đũa. Cắt ớt chuông xanh thành từng miếng nhỏ và chỉ cho vào nồi sau khi thịt ngỗng đã được hầm mềm. Không nên cho ớt chuông xanh quá sớm, nếu không chúng sẽ bị vàng và héo. Sau khi cho ớt chuông xanh vào, tăng lửa để làm đặc nước sốt. Khi nước sốt đã sánh lại và ớt chuông xanh chín tới, tắt bếp. Thịt ngỗng được phủ lớp nước sốt đậm đà và ớt chuông xanh vẫn giữ được độ giòn nhẹ, tạo nên món ăn kèm hoàn hảo với cơm.

2. Thịt bò: "Loại thịt nền tảng" sức khỏe trong mùa thu đông

Điểm cốt lõi của thịt bò nằm ở giá trị dinh dưỡng dồi dào. Cứ 100g thịt bò chứa hơn 20g protein, giàu sắt heme và có hàm lượng kẽm cao, thuộc hàng ưu việt so với các loại thịt gia súc và gia cầm thông thường (khoảng 4,7 miligam trên 100g). Mặc dù mức độ hoạt động thấp hơn so với mùa hè, cơ thể vẫn cần protein chất lượng cao để phục hồi và duy trì năng lượng, thịt bò cung cấp một nền tảng vững chắc cho điều này. Khi xào cùng nấm hương, vị umami của nấm làm tăng thêm hương thơm của thịt bò, tạo nên một món ăn không hề nhạt nhẽo hay ngấy mỡ.

Món ăn gợi ý: Thịt bò xào nấm hương

Nguyên liệu: 250g thịt thăn bò, 200g nấm hương, 1 thìa canh nước tương, 1/2 thìa canh nước tương đen, một chút tiêu trắng, 1 thìa canh rượu nấu ăn, 1 thìa canh dầu hào, 1 thìa canh bột bắp, lượng dầu ăn vừa phải, 1 gốc hành baro, một chút muối, chút xíu đường.

Cách làm món thịt bò xào nấm hương

Bước 1: Cắt thịt bò thành từng lát mỏng, cắt ngang thớ để làm đứt các thớ thịt, tránh bị mắc vào răng khi nhai. Cho các lát thịt vào bát, thêm nước tương, một ít nước tương đen, rượu nấu ăn và tiêu trắng, trộn đều để thịt ngấm gia vị. Tiếp theo, thêm bột bắp và tiếp tục trộn. Bột bắp sẽ tạo thành một lớp màng mỏng bảo vệ trên bề mặt các lát thịt, ngăn không cho hơi ẩm thoát ra trong quá trình xào. Cuối cùng, rưới một thìa dầu ăn để khóa ẩm và ướp trong 15 đến 20 phút.

Bước 2: Làm nóng chảo, thêm lượng dầu ăn vừa phải vào. Khi dầu nóng khoảng 50-60%, cho thịt bò vào và xào nhanh đến khi thịt bò đổi màu và chín khoảng 70-80%. Lấy thịt bò ra khỏi chảo ngay lập tức. Phi thơm tỏi băm và phần gốc hành baro phần dầu còn lại trong chảo. Cho nấm hương thái lát vào xào trên lửa vừa. Nấm sẽ dần mềm và tiết ra nước. Cho thịt bò trở lại chảo, thêm dầu hào, một chút muối và một ít đường. Xào nhanh trên lửa lớn cho đến khi các nguyên liệu hòa quyện. Rắc hành lá thái nhỏ lên trên và món ăn đã sẵn sàng để thưởng thức. Thịt bò mềm, nấm thơm ngon, và nước sốt rất hợp để ăn kèm với cơm.

3. Thịt tôm: Nguồn thực phẩm tươi mát và giàu protein

Tôm là loại nhẹ nhất trong ba loại hải sản. Cứ 100g tôm chứa khoảng 18g protein, nhưng chỉ khoảng 90 kilocalories và rất ít chất béo. Nó cũng cung cấp các nguyên tố vi lượng như selen. Tôm hấp là món ăn hoàn hảo sau khi mùa thu kết thúc và mùa đông bắt đầu, vì nó không lấn át các hương vị khác hoặc gây nóng trong người. Sử dụng bí đao làm nền và miến để thấm nước sốt giúp giữ được độ tươi ngon của tôm.

Món ăn gợi ý: Tôm hấp bí đao và miến

Nguyên liệu: 300g tôm, 300g bí đao, một nắm miếng dong (hoặc miến đậu xanh sợi nhỏ), một chút muối, một chút bột tiêu, rượu nấu ăn, bột bắp, 5-8 tép tỏi băm, 1 thìa canh nước tương, nửa thìa canh dầu hào, một ít hành lá thái nhỏ

Cách làm món tôm hấp bí đao và miến

Bước 1: Gọt vỏ bí đao, bỏ ruột và hạt rồi rửa sạch. Sau đó thái mỏng và xếp các lát bí xung quanh mép đĩa. Ngâm miến trong nước ấm cho mềm, vớt ra để ráo và đặt vào giữa đĩa. Bóc vỏ tôm và thái nhỏ. Không nên băm nhuyễn; để lại một chút độ giòn sẽ làm cho tôm ngon hơn. Cho tôm vào bát, thêm một chút muối, tiêu trắng, rượu nấu ăn và một nhúm bột bắp, trộn đều và ướp trong 10 phút.

Bước 2: Rải đều tôm cắt nhỏ đã ướp gia vị lên trên miến. Khi nước sôi, hấp ở lửa lớn trong 8 đến 10 phút, hoặc cho đến khi tôm đổi màu và các lát bí đao mềm và trong suốt. Trong một chảo khác, đun nóng một ít dầu ăn trên lửa nhỏ và phi thơm tỏi băm. Thêm một thìa canh nước tương, nửa thìa canh dầu hào và hai muỗng canh nước, đun sôi để làm nước sốt. Nhấc món hấp ra khỏi bếp, rưới đều nước sốt lên trên và rắc hành lá thái nhỏ. Bí đao có vị ngọt thanh mát, miến ngấm vị tươi ngon của tôm và hương thơm của tỏi.

Trong mùa giá rét cận kề, bạn không cần phải ăn những bữa ăn thịnh soạn mỗi ngày. Hãy tham khảo 3 món ăn gồm ngỗng hầm, thịt bò xào nấm hương, tôm hấp bí đao - luân phiên các món ăn này để tạo sự đa dạng về hương vị, từ đậm đà đến thanh nhẹ. Điều cơ thể bạn cần vào thời điểm này trong năm chỉ đơn giản là được nuôi dưỡng, tăng cường sức khỏe và ổn định. Bằng cách ăn uống đầy đủ ba điều này, bạn sẽ dần dần tích lũy được sức mạnh cần thiết cho mùa đông.