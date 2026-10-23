Canh đậu phụ nấu theo cách này, đơn giản mà ngon hoàn hảo

Thời tiết đang bước vào những ngày cuối thu, đầu đông - là thời điểm hoàn hảo để nấu những món ăn thanh mát, ngon miệng và giúp dưỡng ẩm cho làn da. Trong đó có các món canh tận dụng các nguyên liệu rau củ theo mùa thì càng tuyệt vời hơn, vừa tươi ngon lại giàu dinh dưỡng. Một miếng rau và một ngụm nước dùng sẽ mang lại cảm giác ngon miệng. Sự kết hợp nguyên liệu trong món ăn hôm nay là một ví dụ hoàn hảo.

Nguyên liệu cho món ăn hôm nay rất đơn giản: Củ cải trắng theo mùa và một miếng đậu phụ. Thực ra, cả hai nguyên liệu này đều có vị khá nhạt. Để món ăn ngon hơn, bạn cần thêm một nguyên liệu thứ ba: Một ít tôm khô. Tôm khô rất thích hợp để tăng hương vị cho toàn bộ món ăn, nó khiến nước dùng trở thành điều bạn không thể bỏ lỡ. Ngay dưới đây, chúng tôi xin chia sẻ công thức món canh củ cải bào sợi nấu đậu phụ và tôm khô. Đây là một món ăn đơn giản và ngon miệng, rất hợp với cơm.

Nguyên liệu làm món canh củ cải bào sợi nấu đậu phụ và tôm khô

1 củ cải trắng, một miếng đậu phụ bản to, lượng tôm khô vừa đủ, 2 cây hành lá, một ít gừng và tỏi băm, muối, bột tiêu và dầu ăn.

Cách làm món canh củ cải bào sợi nấu đậu phụ và tôm khô

Bước 1: Lấy củ cải trắng ra, gọt vỏ, rửa sạch sau đó bào sợi. Hoặc bạn có thể thái lát sau đó xắt sợi. Bạn cũng có thể dùng nửa củ cải trắng và nửa củ cải đỏ để tăng màu sắc cho món ăn. Đậu phụ trong món ăn này bạn có thể dùng đậu phụ thường hoặc đậu phụ non đều được. Tuy nhiên đậu phụ thường nấu món ăn này sẽ ngấm nước dùng và có hương vị đậm đà hơn. Rửa sạch đậu phụ dưới vòi nước sau đó bẻ thành miếng vừa ăn. Nên ngâm tôm trong nước ấm trước để làm mềm, giúp tôm không bị cháy khi xào và giải phóng nhiều hương vị umami hơn.

Bước 2: Sau khi chuẩn bị xong tất cả nguyên liệu, bạn có thể bắt đầu nấu. Đun nóng chảo, đổ một ít dầu ăn vào. Khi dầu nóng, cho đậu phụ đã bẻ vào và chiên sơ cho đến khi hơi vàng. Trong quá trình chiên thỉnh thoảng hãy lật miếng đậu cho vàng đều. Sau đó lấy đậu phụ ra, để riêng. Dùng dầu đã chiên đậu phụ, cho tôm khô vào, xào nhỏ lửa đến khi dậy mùi thơm. Cho hành lá, gừng và tỏi băm nhỏ vào xào đến khi thơm. Tiếp theo, cho củ cải trắng bào sợi vào và tăng lửa lớn, xào đều một lúc.

Bước 3:: Đổ lượng nước sôi vừa đủ vào nồi, chỉnh lửa lớn và đun sôi nhanh. Sau đó, cho các miếng đậu phụ đã chiên trở lại nồi, thêm một chút muối, tiêu và một ít bột nêm vị gà cho vừa ăn. Khuấy đều, đậy nắp và nấu khoảng 10 phút. Cuối cùng, cho một ít hành lá hoặc rau mùi thái nhỏ vào, khuấy đều, nếm thử và điều chỉnh gia vị cho vừa ăn trước khi dùng.

Thành phẩm món canh củ cải bào sợi nấu đậu phụ và tôm khô

Đây là một món canh rất thanh mát và mềm mại. Củ cải bào sợi mềm, kết hợp với đậu phụ và tôm khô làm cho món ăn càng thêm đậm đà và ngon miệng. Ngay cả nước dùng cũng là một nguyên liệu ấm áp và hấp dẫn, chan với cơm siêu ngon. Chắc chắn là món ăn đáng để thử trong thời điểm này.

Chúc bạn thành công và ngon miệng với món canh củ cải bào sợi nấu đậu phụ và tôm khô!

