Không cần pha bột hay đổ khuôn, cách làm bánh chuối này mới toanh mà nhàn tênh, chỉ vài phút là xong

Bánh chuối là một món tráng miệng tự làm đơn giản và ngon tuyệt. Nếu lâu nay bạn cảm thấy chưa thành công để làm được món bánh chuối với lớp vỏ giòn tan nhờ nhờ công thức pha bột thì hôm nay chúng tôi giới thiệu với bạn một cách làm lớp vỏ bánh chuối vô cùng độc đảo. Bạn không cần phải pha bột cầu kỳ, chỉ cần dùng lớp vỏ quen thuộc này rồi bọc chuối sau đó đem đi chiên. Hương vị cũng như lớp vỏ giòn rụm sẽ khiến bạn bất ngờ. Công thức làm bánh chuối kiểu này không hề phức tạp, ngay cả người mới bắt đầu cũng có thể dễ dàng làm được. Tất cả những gì bạn cần làm là nghiền nhuyễn chuối, gói chúng vào vỏ hoành thánh, rồi chiên trên chảo dầu cho đến khi vàng nâu cả hai mặt. Lớp vỏ ngoài giòn tan, trong khi bên trong ngọt và mềm. Với mỗi miếng cắn, hương thơm ngọt ngào của chuối tan chảy trong miệng, khiến nó lành mạnh hơn nhiều so với bánh mua ở cửa hàng. Món tráng miệng này làm rất nhanh, chỉ mất vài phút, và thích hợp cho bữa sáng hoặc bữa trà chiều. Nó đặc biệt được trẻ em yêu thích; bánh sẽ hết sạch trong nháy mắt, được cả người lớn và trẻ em yêu thích, và bạn sẽ muốn làm đi làm lại nhiều lần.

Chọn chuối chín, tốt nhất là loại có đốm đen trên vỏ; loại này ngọt nhất và cho ra hỗn hợp nhuyễn mịn hơn. Bóc vỏ chuối và nghiền nhuyễn trong bát bằng thìa. Hỗn hợp càng nhuyễn mịn thì càng tốt cho kết cấu mịn màng. Để có hương vị đậm đà hơn, thêm một chút bột quế hoặc mật ong, khuấy đều và để sang một bên. Chuẩn bị vỏ hoành thánh - chọn vỏ hoành thánh mỏng hơn để có kết cấu giòn hơn khi chiên. Đập một quả trứng và đánh tan. Dùng trứng đã đánh tan để dán kín vỏ hoành thánh và phết một lớp trứng lên bề mặt để có màu vàng đẹp mắt hơn. Nếu bạn thích làm bánh to hơn thì hãy sử dụng vỏ bánh hành lá (có thể mua tại các sàn thương mại điện tử).

Lấy một vỏ hoành thánh và đặt một thìa chuối nghiền vào giữa. Đừng cho quá nhiều, nếu không sẽ khó gói kín và nhân sẽ bị chảy ra ngoài. Gấp vỏ hoành thánh làm đôi, bóp chặt các mép và dùng dĩa ấn tạo hình cho vỏ được gói kín và đẹp mắt hơn. Nếu dùng bánh hành lá, ngoài chuối nghiền, bạn hãy cắt thêm cắt lát chuối rồi cho vào cùng chuối nghiền, gấp đôi lại và bóp chặt. Đặt những chiếc bánh chuối đã gói lên đĩa, phết một lớp trứng lên bề mặt và rắc mè trắng lên trên. Làm nóng chảo, đổ một lớp dầu mỏng và đặt bánh chuối vào chảo. Chiên chậm trên lửa vừa nhỏ, cẩn thận không để bên ngoài bị cháy trước khi bên trong chín kỹ.

Chiên cho đến khi một mặt vàng nâu, sau đó lật mặt và chiên mặt còn lại cho đến khi cả hai mặt đều vàng nâu và giòn. Dùng phới dẹt ấn nhẹ; nếu bánh đàn hồi trở lại, tức là đã chín. Bánh chuối có lớp vỏ vàng giòn, bên trong ngọt và mềm, với hương thơm ngọt ngào của chuối tan chảy trong miệng - ngon đến mức gây nghiện! Món này rất thích hợp cho bữa sáng với một ly sữa, hoặc làm món ăn nhẹ buổi chiều với một tách trà đen. Nó cũng rất ấn tượng khi dùng để đãi khách. Chuối thì rẻ, và vỏ hoành thánh cũng không tốn nhiều tiền. Làm một mẻ chỉ mất vài phút, và tốt cho sức khỏe hơn nhiều so với bánh mua ở cửa hàng. Bạn cũng có thể điều chỉnh độ ngọt, giúp bạn yên tâm hơn khi ăn.