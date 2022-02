Hội mỹ nhân "xuống tóc" đóng phim: Song Hye Kyo được khen như nữ sinh, bạn gái Song Joong Ki bị chê kém sắc

Kim Ji Won nổi tiếng khắp châu Á khi đóng vai bác sĩ quân đội Myung Joo trong bộ phim Hậu duệ mặt trời. Vai diễn này cũng đánh dấu sự thay đổi lớn về mái tóc của cô. Kim Ji Won lần đầu tiên xuất hiện với mái tóc bob trong bộ phim truyền hình ăn khách. Nữ diễn viên trông cứng cỏi nhưng không kém phần đáng yêu và tươi tắn.

Tạo hình của Lee Sung Kyung trong Weightlifting Fairy Kim Bok Joo là một trong những kiểu tóc mang tính ấn tượng nhất của nữ diễn viên. Với kiểu tóc này, Lee Sung Kyung trông đặc biệt dễ thương và tinh nghịch. Thậm chí, tóc mái ngắn của nữ diễn viên còn trở thành trào lưu một thời.

Krystal đã cắt tóc ngắn để tham gia bộ phim Prison Playbook. Tuy nhiên, nhiều netizen cho rằng kiểu tóc bob rẽ ngôi giữa, gợn sóng không phù hợp với Krystal. Thậm chí, kiểu tóc này còn khiến nữ diễn viên trông có phần già dặn hơn. Vì vậy, không lâu sau, Krystal đã quyết trở lại kiểu tóc dài quen thuộc.

Sau khi khoe được vẻ sang trọng với mái tóc dài trong Vincenzo, Jeon Yeo Bin đã chuyển sang tóc ngắn. Nữ diễn viên thay đổi kiểu tóc để hóa thân thành nhân vật mới trong Someday or One Day. Tuy nhiên, kiểu tóc bob uốn xoăn nhẹ và nhuộm đen lại vô tình khiến Jeon Yeo Bin trông già hơn.

Park Min Young đã hy sinh mái tóc dài của mình cho nhiều vai diễn. Lần thay đổi đáng nhớ nhất của nữ diễn viên là mái tóc ngắn trong bộ phim Healer. Vào vai phóng viên Chae Young Shin, Park Min Young khiến người xem bất ngờ với mái tóc bob dễ thương có mái ngố đáng yêu.

Để hóa thân thành Nam Hong Joo trong While You Were Sleeping, Suzy đã từ bỏ mái tóc dài đã gắn bó gần 8 năm để xuất hiện với kiểu tóc ngắn nhiều lớp. Nhờ đường nét gương mặt thanh tú, nữ diễn viên nhận được vô số lời khen ngợi từ khán giả khi đổi sang kiểu tóc này. Tình đầu quốc dân trông ngọt ngào, thanh lịch và trong sáng trong kiểu tóc mới.

Thực tế, Hush không phải là lần đầu tiên YoonA xuất hiện với tóc ngắn. Tuy nhiên, đây lại là lần mái tóc mang lại hiệu ứng bùng nổ nhất cho cô nàng. Nhằm mục đích phù hợp công việc và tính cách của nhân vật, YoonA đã cắt tỉa tóc một cách khéo léo để các lớp tóc ôm lấy khuôn mặt. Nữ minh tinh được khen ngợi bởi vẻ đẹp trẻ trung, rạng rỡ và cuốn hút.

Ít ai biết rằng Song Hye Kyo từng từ bỏ mái tóc dài thướt tha để chuyển sang hình tượng mới trong Encounter. Nữ diễn viên để tóc ngắn ôm sát gương mặt với kiểu tóc mái thưa nữ sinh dễ thương, mang đến vẻ đẹp ngọt ngào, trẻ trung.

