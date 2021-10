Mỹ nam Penthouse nên duyên cùng Lee Sung Kyung trong phim mới, ảnh đọc kịch bản đã cực đẹp đôi

Mới đây, nhà sản xuất bộ phim Shooting Star đã công bố hình ảnh của buổi đọc kịch bản đầu tiên.

Trong ảnh, Kim Young Dae và Lee Sung Kyung xuất hiện với vẻ ngoài rạng rỡ. Cả hai lựa chọn trang phục giản dị để đến buổi đọc kịch bản. Cặp đôi gây chú ý khi tạo dáng đáng yêu trong bức ảnh chụp chung.

Kim Young Dae và Lee Sung Kyung,

Shooting Star xoay quanh câu chuyện về những người làm việc ở hậu trường của ngành công nghiệp giải trí. Họ đứng phía sau giúp đỡ người nổi tiếng tỏa sáng, đồng thời phải dọn dẹp mớ hỗn độn do các ngôi sao tạo ra.

Dàn diễn viên của Shooting Star.

Trong phim, Lee Sung Kyung đảm nhận vai trưởng nhóm PR Oh Han Byul. Với kỹ năng giao tiếp và xử lý khủng hoảng truyền thông, cô trở thành cái tên nổi bật trong ngành giải trí xứ Hàn. Tại công ty, cô phải giúp đỡ ngôi sao hàng đầu Gong Tae Sung. Thế nhưng, Oh Han Byul luôn xem Gong Tae Sung là kẻ thù. Điều này đã tạo nên nhiều tình huống dở khóc dở cười nơi hậu trường.

Trong khi đó, Kim Young Dae đảm nhận vai Gong Tae Sung - một ngôi sao hàng đầu thuộc Star Force Entertainment. Dù nổi tiếng nhưng Gong Tae Sung lại sở hữu đời tư sạch sẽ không vướng thị phi. Thế nhưng, một tính cách bất ngờ lại được ẩn giấu dưới ánh hào quang ấy.

Kim Young Dae.

Bộ phim do biên kịch Choi Young Woo chấp bút. Shooting Star được chỉ đạo bởi đạo diễn Lee Soo Hyun - người từng lên thành công của nhiều bộ phim như Find Me in Your Memory, Awaken, The Witch's Diner. Đại diện nhà sản xuất bộ phim cho biết: "Shooting Star sẽ diễn tả một cách chân thực câu chuyện của các ngôi sao, người quản lý, đội ngũ PR và phóng viên”.