Thời trang của SNSD khi đóng phim: Hóa ra Yoona không phải là thành viên bùng nổ style nhất

Dù quan tâm đến Kpop hay không, nhóm nhạc SNSD vẫn là cái tên đình đám mà ai cũng biết đến. Trong lĩnh vực âm nhạc, SNSD chính là girlgroup quốc dân, hay tượng đài khó có thể xô đổ. Thế nhưng, các thành viên của SNSD không chỉ phủ sóng ở mảng Kpop, một số mẩu của nhóm còn hoạt động rất năng nổ trên màn ảnh phim xứ Hàn.

Diễn xuất của các thành viên SNSD đều ổn định, thậm chí có người còn thoát hẳn mác idol đóng phim, được đánh giá cao về năng lực. Điều đáng nói nữa là thời trang trong phim của các mẩu SNSD cũng rất ấn tượng. Ngắm nghía phong cách của các mỹ nhân SNSD trên màn ảnh nhỏ, chị em sẽ học hỏi được không ít điều thú vị.

Yoona

Là thành viên đầu tiên của SNSD lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất, Yoona không chỉ xây dựng được cho mình gia tài phim đồ sộ, mà thời trang trên màn ảnh của cô còn rất đa dạng. Năm ngoái, Yoona đóng chính trong bộ phim truyền hình có tên "Hush", và kiểu tóc ngắn tỉa layer của cô đã tạo nên cơn sốt, khiến nhiều nàng muốn học theo. Style công sở của Yoona trong "Hush" rất cơ bản, phủ sóng toàn những items giản đơn như là: áo cổ lọ, blazer hay áo khoác dáng dài những vẫn chuẩn thanh lịch.

Quay ngược thời gian một chút, Yoona từng "làm mưa làm gió" với vai diễn nàng tiểu thư mong manh trong phim "Mật danh K2", đóng cặp cùng Ji Chang Wook. Style của cô trong bộ phim này toát lên nét dịu dàng, nữ tính, cực kỳ hợp với hình tượng nhân vật. Và dù lên đồ không quá lồng lộn, hào nhoáng, phong cách của Yoona ở "Mật danh K2" vẫn chuẩn con gái nhà giàu.

Cũng không thể quên nói tới bộ drama "Love Rain", một trong những phim Hàn đình đám khiến các mọt phim 9x phải mê mẩn. Trong phim, Yoona áp dụng phong cách retro, cực kỳ hợp với nhan sắc thanh tao, dịu dàng của cô. Những bộ cánh của Yoona trong "Love Rain" vẫn giữ nguyên tính thời trang sau nhiều năm nhìn lại.

Sooyoung

Trong khoảng thời gian gần đây, Sooyoung đã tham gia hai bộ phim rất ấn tượng là "Run On" và "So I Married The Anti-fan".

Điểm chung trong phong cách của các nhân vật Sooyoung đảm nhận là sự long lanh, chanh sả. Đặc biệt, khi hóa thân vào vai nữ giám đốc tài năng, tham vọng trong "Run On", Sooyoung diện đồ đậm chất thượng lưu, dù cũng chỉ ưu ái những món thời trang dễ áp dụng, như là áo khoác dáng dài, blazer, hay bộ suit họa tiết.

Sang đến phim "So I Married The Anti-fan" đóng cặp cùng ông xã Park Shin Hye. Sooyoung vẫn diện đồ hút mắt và sang chảnh, nhưng có phần phóng khoáng, năng động hơn.

Yuri

Nàng "ngọc trai đen" của SNSD ngày càng khẳng định năng lực diễn xuất đầy thuyết phục. Đặc biệt là thông qua bộ phim cổ trang "Bossam: Đánh Cắp Số Phận", cô được khán giả đánh giá là chuẩn diễn viên chuyên nghiệp, hoàn toàn gỡ bỏ được mác idol đóng phim. Tạo hình cổ trang của Yuri cũng vô cùng hút mắt, hợp với nhan sắc xinh đẹp, mặn mà của mỹ nhân 33 tuổi này.

Quay ngược trở lại thời gian, Yuri từng đóng cặp với tài tử Ji Sung trong bộ phim "Bị Cáo". Thời trang trong phim của mỹ nhân SNSD lúc này đậm chất công sở, rất đơn giản nhưng đầy thanh lịch và chuyên nghiệp.

Seohyun

Gia tài phim ảnh của Seohyun chưa quá đồ sộ, nhưng cô rất chịu khó biến đổi với những vai diễn cá tính, thậm chí là đầy nổi loạn. Trong bộ phim "Private Life", Seohyun đảm nhận vai siêu lừa đảo, phong cách thời trang của cô cũng biến đổi không ngừng, khi thì chuẩn "gái hư", lúc lại tươi trẻ, ngọt ngào, và còn cân đẹp phong cách tiểu thư sang chảnh.

Sắp tới đây, Seohyun sẽ tham gia một bộ phim với đề tài 18+ siêu táo bạo của Netflix. Và mặc dù trong những bức ảnh nhá hàng, Seohyun áp dụng style khá đơn giản với những items như sơ mi, quần âu, chân váy bút chì hay áo trench coat, vẻ ngoài của cô vẫn toát lên vẻ quyến rũ, đầy thu hút. Nhan sắc của Seohyun trong bộ phim cũng khiến dân tình xuýt xoa vì quá xinh đẹp, sang chảnh.

