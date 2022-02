Bộ ba nhan sắc sắp bùng nổ đầu năm 2022: Son Ye Jin - Park Min Young cạnh tranh với mỹ nhân 18+ Han So Hee

1. Park Min Young (Forecasting Love And Weather)

Là một nữ diễn viên có gu ăn mặc cực đỉnh, sự trở lại của Park Min Young trong bộ phim Love and Weather Forecast hứa hẹn sẽ khiến khán giả vô cùng thích thú. Trong phim, Park Min Young vào vai Jin Ha Kyung - một nhân viên dự báo thời tiết thông minh và có kỷ luật. Nữ diễn viên thường xuất hiện với những bộ đồ công sở đơn giản nhưng vẫn vô cùng sang trọng. Phong cách thời trang của Park Min Young trong Love and Weather Forecast không khiến khán giả phải thất vọng.

Trong Thirty Nine, Son Ye Jin vẫn đóng vai một tiểu thư tài phiệt đang đảm nhận chức vụ giám đốc tại bệnh viện da liễu. Vì nghề bác sĩ nên nữ diễn viên sẽ không được ăn mặc sang chảnh giống như phong cách thời trang ở Crash Landing On You. Tuy nhiên, những trang phục đơn giản, thời thượng lại khiến Son Ye Jin trẻ trung hơn rất nhiều. Nữ diễn viên vẫn trung thành với màu sắc trung tính, nhẹ nhàng nhưng vẫn toát ra sự sang trọng.