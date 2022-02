Bi kịch "biểu tượng sex" một thời: Bị xâm hại năm 8 tuổi, 3 lần đổ vỡ hôn nhân, chết bí ẩn khi sự nghiệp diễn xuất thăng hoa

Marilyn Monroe (tên thật là Norma Jeane Mortenson) được khán giả nhớ đến với nhiều danh xưng như tượng đài nhan sắc hay biểu tượng sex Hollywood thập niên 1950. Thường xuyên vào vai các cô nàng gợi cảm, hài hước trong phim nhưng Marilyn chưa bao giờ bị cho là một màu, ngược lại, cô luôn được đánh giá cao về cả tài năng lẫn nhan sắc. Đến thời điểm hiện tại, Marilyn vẫn được nhắc đến như một biểu tượng văn hóa đại chúng của nền điện ảnh Mỹ nói riêng và cả thế giới nói chung. Và bên cạnh những chiến công lừng lẫy trên phim trường, cuộc đời của cô cũng tốn không ít giấy mực của người đương thời.

Tuổi thơ bất hạnh sống như trẻ mồ cô, bị xâm hại tình dục nhiều lần

Marilyn có xuất thân trong một gia đình nghèo khó, mẹ làm việc tại một xưởng phim với mức lương ít ỏi, cha bỏ đi khi cô còn chưa chào đời khiến cô chưa bao giờ biết mặt cha mình. Có mẹ nhưng tuổi thơ của Marilyn lại phải sống như trẻ mồ côi khi mẹ cô bị trầm cảm, phải gửi con đến một nhà trẻ. Vài năm sau đó, Marilyn được về lại với mẹ, những tưởng cuộc đời bình yên từ đây, ai ngờ bệnh tình của mẹ cô nặng hơn và phải sống trong nhà thương điên suốt phần đời còn lại.

Marilyn Monroe và mẹ

Dù sau đó được bà Grace McKee nhận nuôi nhưng suốt 7 năm từ ngày mẹ vào nhà thương điên, Marilyn phải chuyển qua 10 nhà trông trẻ khác nhau và sống ở trại mồ côi 1 năm trời. Đau đớn hơn nữa khi thời gian ngắn ngủi sống tại nhà cha mẹ nuôi, Marilyn đã bị xâm hại tình dục 2 lần. Lần thứ nhất là gã hàng xóm Kimmel, một diễn viên nghiệp dư thuê trọ nhà Grace, lúc này cô mới chỉ mới 8 tuổi.

Khi Grace có gia đình mới, chồng của bà cũng đã tìm cách quấy rối Marilyn nhưng không thành. Sau đó, Marilyn chuyển đến sống cùng bà Olive Brunings, tại đây, cô lại bị một trong những đứa con trai của Olive cưỡng bức vào năm 11 tuổi.

Sự nghiệp phim ảnh huy hoàng và bi kịch đến từ những người đàn ông

Marilyn kết hôn lần đầu khi chỉ mới 16 tuổi, một cuộc hôn nhân với mục đích để cô không phải trở về trại trẻ mồ côi một lần nào nữa. Không có tình yêu đã vậy Marilyn còn quá non nớt, kết quả cuộc hôn nhân này sớm đi vào đổ vỡ. 20 tuổi, Marilyn vô tình lọt vào mắt xanh của nhiếp ảnh gia David Conover khi đang làm việc tại công xưởng, nhận được lời mời trở thành mẫu ảnh. Những tấm ảnh giúp Marilyn được các nhà làm phim Hollywood chú ý. Cô chia tay chồng, dấn thân vào Hollywood thông qua việc ký hợp đồng với hãng 20th Century Fox.

Vào những năm 1950, Marilyn Monroe nhanh chóng trở thành ngôi sao được săn đón ở Hollywood, đóng vai chính trong hàng loạt phim đình đám như All About Eve, As Young as You Feel, Monkey Business và đổi đời nhờ bộ phim hài Gentlemen Prefer Blondes năm 1953.

Ở đỉnh cao danh vọng, cô gặp gỡ, quen biết và kết hôn với cầu thủ bóng rổ Joe Dimaggio. Đáng tiếc cuộc hôn nhân chỉ kéo dài đúng 9 tháng khi Joe có tính chiếm hữu quá lớn, không muốn Marilyn ra ngoài đóng phim. Đỉnh điểm mâu thuẫn là khi Marilyn Monroe đóng phim The Seven Year Itch, có một phân đoạn tốc váy lộ đùi và quần lót. Cô phải quay phân đoạn này suốt 3 tiếng trước sự chứng kiến của nhiều người, trong đó có Joe. Kết quả chồng cô ghen tuông tới mất kiểm soát và ngày hôm sau, cô xuất hiện với lớp trang điểm dày như cố gắng che đi những vết thương do bị bạo hành.

Khoảnh khắc tốc váy kinh điển của điện ảnh thế giới

Năm 1956, Marilyn kết hôn lần ba với nhà biên kịch Arthur Miller. Thời điểm này, cô quyết định tạm gác lại việc đóng phim để chăm sóc gia đình dù sự nghiệp đang ở trên đỉnh cao. Hi sinh đến vậy nhưng chồng cô vẫn vô cùng ghen tuông, thường xuyên cố ý để Marilyn đọc được nhật ký của mình, đánh động để cô biết anh ta bất an thế nào. Hai người ở bên nhau được 5 năm, ly hôn sau khi Marilyn sảy thai không lâu. Sau cuộc hôn nhân thứ 3 này, nhiều lời đồn đại rằng cô là tình nhân của anh em Tổng thống John và Robert Kennedy.

Người đàn ông khiến Marilyn sẵn sàng từ bỏ danh vọng

Cố chấp che giấu quá khứ và cái chết đầy bí ẩn

Thời điểm Marilyn đã quá nổi tiếng, nhóm quan hệ công chúng của xưởng phim nơi cô làm việc đã cố gắng làm mọi thứ để che giấu quá khứ của cô. Họ dựng lên một kịch bản, để Marilyn thao thao bất tuyệt về cha mẹ mình, nói rằng họ đã qua đời và cô mồ côi từ nhỏ. Monroe đã sống cùng với quá khứ giả mạo đó và hiếm khi nói về mẹ của cô với bất kỳ ai. Cho đến một ngày sự thật vỡ lở vào năm 1952 khi một nhà báo nhận được tin mẹ của Marilyn vẫn còn sống. Sau đó, Marilyn đã phải thừa nhận sự thật, gửi tiền trợ cấp cho mẹ hàng tháng thế nhưng mối quan hệ giữa hai mẹ con vẫn rất căng thẳng cho tới tận khi cô đột ngột qua đời.

Về cái chết của Marilyn, đến nay nó vẫn là một ẩn số. Năm 1962, cô được phát hiện đã ngừng thở tại căn hộ riêng ở Los Angeles trong trạng thái nằm sấp trên giường, khoả thân, trên người phủ một tấm ga mỏng. Không đủ bằng chứng để kết luận rằng đây là một vụ ám sát dù có nhiều nghi vấn đặt ra, nhiều người thì lại cho rằng cô tự tử. Cái chết của cô đến nay vẫn là một ẩn số và là một tổn thất lớn lao của nền công nghiệp điện ảnh thế giới lúc bấy giờ.