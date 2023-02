Hội chị em đẹp quên lối về của mỹ nhân 'Khóa học yêu cấp tốc' Roh Yoon Seo

Có thể bạn chưa biết nhưng Go Yoon Jung và Roh Yoon Seo, hai gương mặt trẻ tạo được dấu ấn lớn trong thời gian gần đây đều là "gà" nhà MAA Korea. Ngoài cặp đôi kể trên, công ty này còn có những mỹ nhân đầy tiềm năng khác.

Roh Yoon Seo

Sẽ là không quá khi xếp Roh Yoon Seo vào nhóm "tân binh khủng long" ở làng điện ảnh xứ Hàn. Năm 2022, ngôi sao trẻ sinh năm 2000 đã để lại nhiều ấn tượng cho các khán giả. Cô đạt được thành công lớn với vai diễn đầu tay trong Nơi đảo xanh, đồng thời ghi dấu với tác phẩm Cô gái thế kỷ 20 đóng cùng Kim Yoo Jung và Byun Woo Suk.

Cận cảnh gương mặt không góc chết của Roh Yoon Seo - nguồn: ELLE

Roh Yoon Seo đang trên đường trở thành nữ thần thanh xuân xinh đẹp nhất màn ảnh Hàn - nguồn: Vogue

Thời điểm hiện tại, Roh Yoon Seo tiếp tục gây chú ý nhờ sự nổi tiếng của bộ phim Khóa học yêu cấp tốc. Trong phim, cô vào vai Nam Hae Yi - cháu gái của nữ chính Nam Haeng Seon (Jeon Do Yeon).

Go Yoon Jung

Tương tự Roh Yoon Seo, 2022 cũng là một năm tuyệt vời với Go Yoon Jung. Cô góp mặt trong siêu phẩm kỳ huyễn Hoàn hồn: Ánh sáng và bóng tối. Ở Hoàn hồn mùa 1, nhân vật nữ chính do Jung So Min đảm nhận được khán giả cực kỳ yêu mến. Chính vì thế khi Go Yoon Jung thay thế người đàn chị trong mùa 2, nhiều người đã tỏ ra quan ngại. Dẫu vậy sau tất cả, Go Yoon Jung đã khắc họa nhân vật một cách rất tốt và nhận được nhiều tình cảm từ các fan.

Vẻ đẹp của Go Yoon Jung có thể dùng từ hoàn hảo để hình dung - nguồn: ELLE

Nhờ Hoàn hồn mùa 2, tên tuổi của Go Yoon Jung đã vụt sáng - nguồn: Vogue

Go Yoon Jung đang có một tương lai cực kỳ rộng mở - nguồn: ELLE

Bước sang năm 2023, Go Yoon Jung hứa hẹn sẽ tiếp tục bùng nổ với việc tham gia đóng phim siêu anh hùng Moving. Đây là dự án có sự góp mặt của hai ngôi sao hàng đầu là Zo In Sung và Han Hyo Joo.

Hong Su Zu

Cái tên tiếp theo trong danh sách là Hong Su Zu, cô bạn thân của "chị cả BLACKPINK" Jisoo. Hong Su Zu từng tham gia các chiến dịch quảng cáo của những thương hiệu lớn như Nike, Samsung, Maybeline,... Tuy nhiên với diễn xuất, mỹ nhân 28 tuổi lại chưa có thành tích gì nổi bật.

Hong Su Zu từng tham gia các chiến dịch quảng cáo của những thương hiệu lớn như Nike, Samsung, Maybeline,... - nguồn: Instagram diễn viên

Hy vọng rằng trong tương lai, mọi người sẽ không chỉ nhắc đến Hong Su Zu với tư cách bạn thân của Jisoo - nguồn: SPELLEDIT

Trong năm nay, nhiều khả năng cô sẽ hợp tác cùng Lee Jae Wook, nam chính của loạt phim Hoàn hồn trong dự án truyền hình mang tên Royal loader. Đây hứa hẹn sẽ là tác phẩm giúp Hong Su Zu bước đầu tạo dựng được chỗ đứng của mình trong làng phim.

Sung Zi Young

Sung Zi Young là một người mẫu và cô từng tham gia chiến dịch quảng cáo của Chopard, Adidas, Nature Republic, Rom&nd, Daleaf và Iope. Năm 2019, cùng với hai người đồng nghiệp Go Yoon Jung và Hong Su Zu, mỹ nhân sinh năm 1996 được coi là một trong ba hình mẫu phẫu thuật thẩm mỹ đáng chú ý tại Hàn Quốc.

Sung Zi Young sở hữu gương mặt cực kỳ xinh đẹp, quyến rũ - nguồn: Instagram diễn viên

Sung Zi Young với phong cách thời trang năng động, khỏe khoắn - nguồn: Instagram diễn viên

Bae Gang Hee

Nếu đã xem phần 1 của siêu phẩm The glory, có lẽ bạn vẫn còn nhớ Bae Gang Hee. Cô là người đảm nhận nhân vật Lee Sa Ra thời còn đi học. Trước đó, diễn viên sinh năm 1997 cũng đã có những vai nhỏ trong 2 bộ phim Somebody và Hoàn hồn.

Bae Gang Hee có lẽ là người sở hữu gương mặt đặc biệt nhất trong dàn mỹ nhân nhà MAA Korea - nguồn: Instagram diễn viên

Chưa có nhiều kinh nghiệm diễn xuất nhưng Bae Gang Hee vẫn là một cái tên đầy triển vọng - nguồn: Instagram diễn viên

Jo Hye Joo

Jo Hye Joo bắt đầu đóng phim từ năm 2018. Diễn viên 27 tuổi đã từng tham gia vào 14 dự án phim. Hồi năm ngoái, cô đã may mắn có cơ hội góp mặt trong bom tấn truyền hình Cậu út nhà tài phiệt. Jo Hye Joo đảm nhận nhân vật Jin Ye Jun, một thành viên của gia tộc tài phiệt họ Jin.

Nhan sắc hút hồn của Jo Hye Joo - nguồn: Instagram diễn viên

Sau Cậu út nhà tài phiệt, Jo Hye Joo sẽ góp mặt trong phim Romantic guest house - nguồn: Instagram diễn viên

Jung Da Bin

Trong dàn mỹ nhân nhà MAA, Jung Da Bin là cái tên có nhiều kinh nghiệm diễn xuất nhất. Từ khi mới 3 tuổi, cô nàng sinh năm 2000 đã bén duyên với giới giải trí. Nhờ gương mặt vô cùng xinh xắn, đáng yêu, Jung Da Bin từng được khán giả Hàn đặt cho các biệt danh "em bé quốc dân" hay "cô bé quảng cáo kem".

Jung Da Bin là người có nhiều kinh nghiệm đóng phim nhất trong dàn mỹ nhân của công ty MAA Korea - nguồn: Instagram diễn viên

Jung Da Bin nổi tiếng từ sớm nhưng về sau, sự nghiệp của cô đã chững lại vì diễn quá đơ. Tuy nhiên ở những vai diễn gần đây, mỹ nhân 22 tuổi đã cho thấy sự tiến bộ - nguồn: Instagram diễn viên



Hồi nhỏ, Jung Da Bin được xem là một diễn viên nhí đầy triển vọng của màn ảnh Hàn ngữ sau khi đóng các phim Marrying School Girl, Wonderful Life, Cuộc chiến hoàng cung (Tree with deep roots) và Cô nàng xinh đẹp (She was pretty). Tuy nhiên đến khi lớn, sự nghiệp của cô lại Được biết, tác phẩm gần nhất mà Jung Da Bin góp mặt là Glitch, bộ phim được Netflix phát hành trong năm vừa qua.



Baek Yae In

Hình ảnh của Baek Yae In trên trang chủ của MAA Korea - nguồn: MAA Korea

Trái ngược với Jung Da Bin, Baek Yae In lại chưa có bất cứ hoạt động nghệ thuật đáng chú ý nào. Dẫu vậy với nhan sắc cực "đỉnh" của mình, tin rằng sự nổi tiếng sẽ sớm tìm đến cô.