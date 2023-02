Dàn sao gạo cội trong 'Thanh trâm hành' bản Hàn: Có cả tài tử 'Phẩm chất quý ông'

Thời điểm hiện tại, Park Hyung Sik cùng với Jeon So Nee đang là tâm điểm của sự chú ý bởi ngay ngày mai (6/2), siêu phẩm cổ trang Thanh trâm hành bản Hàn (Our blooming youth) sẽ chính thức lên sóng.

Bộ phim này sở hữu dàn diễn viên cực kỳ chất lượng, bao gồm cả những gương mặt trẻ tài năng lẫn những ngôi sao gạo cội từ lâu đã cực kỳ quen thuộc với công chúng.

Lee Jong Hyuk

Cái tên đầu tiên trong danh sách là Lee Jong Hyuk, người vào vai Nhà vua - cha của Thái tử Lee Hwan (Park Hyung Sik). Với những khán giả thuộc thế hệ 7x, 8x và 9x, Lee Jong Hyuk chẳng phải một cái tên quá xa lạ. Anh bắt đầu theo đuổi sự nghiệp diễn xuất từ năm 1999. Tính đến nay, ngôi sao 48 tuổi đã có gần 60 vai diễn lớn nhỏ khác nhau. Một trong những bộ phim thành công nhất mà anh từng tham dự là Phẩm chất quý ông.

Phẩm chất quý ông là một trong những bộ phim thành công nhất Lee Jong Hyuk (ngoài cùng bên trái) từng tham dự - nguồn: SBS

Son Byung Ho

Vai Tể tướng Kim Ahn Jik do nam diễn viên Son Byung Ho đảm nhận. Ông là một diễn viên chuyên trị vai phụ và từng góp mặt trong 86 dự án phim khác nhau ở cả địa hạt điện ảnh lẫn địa hạt truyền hình.

Dù đã 60 tuổi, thế nhưng Son Byung Ho vẫn hoạt động nghệ thuật một cách bền bỉ.

Ở tuổi 60, Son Byung Ho vẫn hoạt động nghệ thuật một cách bền bỉ - nguồn: HanCinema

Jo Sung Ha

Tương tự người tiền bối Son Byung Ho, nam diễn viên Jo Sung Ha cũng là một cái tên chuyên đảm nhận các vai phụ. Thế nhưng điều đó không có nghĩa là trong sự nghiệp của mình, ngôi sao 56 tuổi không có những vai chính đáng chú ý.

Năm 2016, bộ phim Mật danh K2 đã tạo nên tiếng vang cực lớn. Từng có vô số những "lời có cánh" đã được dành cho Ji Chang Wook cùng với "phu nhân" Song Yoon Ah. Thế nhưng sẽ là thiếu sót lớn nếu không khen ngợi Jo Sung Ha bởi nam diễn viên đã khắc họa quá tốt nhân vật Jang Se Joon. Đây là một nhân vật phức tạp khi hiện lên như một kẻ đam mê quyền lực, lọc lõi, vì sự nghiệp mà sẵn sàng thờ ơ với con gái. Thế nhưng thực chất, ông ta lại là một người cha hết mực thương con và bị kiềm chế bởi chính người vợ của mình.

Jo Sung Ha trong phim Mật danh K2 - nguồn: tvN

Jung Woong In

Không sở hữu gương mặt nam thần, thế nên Jung Woong In khó lòng đảm nhận vai nam chính trong các bộ phim ngôn tình. Dẫu vậy, diễn viên 52 tuổi vẫn có nhiều vai thuộc tuyến chính nhờ khả năng diễn xuất ấn tượng.

Trong sự nghiệp của mình, vai diễn nổi tiếng nhất của Jung Woong In có lẽ là kẻ sát nhân biến thái Min Joon Kook trong Đôi tai ngoại cảm. Đây là nhân vật đã thực sự đem tới một cơn ác mộng cho những người từng theo dõi bộ phim này.

Vào năm 2017, một cuộc khảo sát đã được thực hiện nhằm tìm ra những kẻ phản diện đáng sợ nhất trong các bộ phim truyền hình Hàn Quốc và đã có không ít khán giả tại xứ Kim Chi bình chọn cho nhân vật Min Joon Kook.

Jung Woong In từng gây ra cơn ác mộng cho khán giả với vai sát nhân trong Đôi tai ngoại cảm - nguồn: SBS

Hong Soo Hyun

Cái tên cuối cùng trong danh sách là Hong Soo Hyun. Ở Thanh trâm hành bản Hàn, cô vào vai Hoàng hậu Kye Bi. Giai đoạn đầu sự nghiệp, Hong Soo Hyun hoạt động với tư cách người mẫu. Đến năm 1999, cô mới chính thức theo đuổi diễn xuất.

2004 - 2013 là giai đoạn hoàng kim trong sự nghiệp của Hong Soo Hyun. Cô liên tiếp được giao các vai quan trọng ở những bộ phim truyền hình mình tham dự, trong đó có một số tác phẩm ghi nhận rating ấn tượng như: Thế Tông Đại vương (Dae Jo-yeong), Thiên thần quyến rũ (Temptation of an angel), Nam nhân của công chúa (The Princess' man) hay Chinh phục cuộc đời (History of a salaryman).

Hong Soo Hyun vào vai Hoàng hậu Kye Bi trong Thanh trâm hành bản Hàn - nguồn: FN Entertainment

Đón xem phim Thanh trâm hành bản Hàn vào các ngày thứ Hai và thứ Ba hàng tuần trên tvN, bắt đầu từ 6/2.