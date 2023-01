Dàn diễn viên phụ cực xịn của 'Khóa học yêu cấp tốc'

Nhìn vào những cái tên trong dàn cast của Khóa học yêu cấp tốc, dễ thấy Jeon Do Yeon và Jung Kyung Ho chính là những cái tên nổi bật nhất. Thế nhưng rõ ràng, để một bộ phim có thể thành công thì không chỉ cần đến các diễn viên chính mà dàn diễn viên phụ cũng rất quan trọng. Và với tác phẩm của đạo diễn Yoo Je Won, người xem sẽ được thấy nhiều gương mặt hết sức quen thuộc.

Oh Eui Shik

Cái tên đầu tiên trong danh sách là Oh Eui Shik. Trong phim, anh vào vai Nam Jae Woo, em trai của nữ chính Nam Haeng Seon (Jeon Do Yeon). Vì mắc bệnh, thế nên dù đã lớn tuổi nhưng Nam Jae Woo vẫn giống như một đứa trẻ. Không dễ để hóa thân thành một nhân vật như vậy, nhưng với kinh nghiệm diễn xuất dày dạn của mình, Oh Eui Shik đã làm rất tốt.

Oh Eui Shik là một diễn viên chuyên đảm nhận các vai phụ - nguồn: Netflix

Oh Eui Shik sinh năm 1983. Anh bắt đầu theo đuổi bộ môn nghệ thuật thứ bảy từ năm 2003. Anh đã có 30 vai diễn lớn nhỏ khác nhau và tất cả đều là các vai phụ. Các dự án phim đáng chú ý mà nam diễn viên 39 tuổi từng tham gia bao gồm Mây họa ánh trăng, Tiên nữ cử tạ, Thanh xuân vật vã, Khi nàng say giấc, Chạm đến trái tim, Chào mẹ, tạm biệt!, Vẻ đẹp đích thực, Điệu cha-cha-cha làng biển và Big Mouth.

Kim Sun Young

Trong Khóa học yêu cấp tốc, Kim Sun Young vào vai Cho Soo Hee, mẹ của nhân vật Soo Ah. Giống như Oh Eui Shik, Kim Sun Young cũng là một cái tên chuyên trị vai phụ. Tuy nhiên, gia tài phim của cô lại đồ sộ hơn nhiều so với người hậu bối. Cụ thể, nữ diễn viên 46 tuổi đã từng góp mặt trong 56 dự án phim khác nhau ở cả địa hạt truyền hình lẫn địa hạt điện ảnh.

Kim Sun Young là một gương mặt rất quen thuộc với các khán giả - nguồn: HanCinema

Kim Sun Young thường được giao đảm nhận vai mẹ của nhân vật chính. Cho đến nay, cô mới chỉ có 5 vai chính mà thôi. Cụ thể, đó là trong các tác phẩm Happy bus day, Ba chị em, Dream palace, Chuyện Tình Ở Samkwang và Cổ phiếu bị mắc kẹt.

Shin Jae Ha

Cái tên thứ 3 trong danh sách là Shin Jae Ha, người đảm nhận nhân vật Ji Dong Hee - "cánh tay phải" đắc lực của nam chính Choi Chi Yeol. Shin Jae Ha sinh năm 1993, được các khán giả nhớ đến qua các vai Ki Jae Myung trong Cô bé người gỗ, Kim Hong Sik trong Trace of the Hand, Jung Seung Won trong Khi nàng say giấc và Yoon Pil Woo trong Welcome 2 Life.

Không sở hữu "visual nam thần" nhưng Shin Jae Ha lại có diễn xuất tốt - nguồn: MBC, SBS

Trong năm nay, ngoài Khóa học yêu cấp tốc thì Shin Jae Ha còn xuất hiện trên màn ảnh nhỏ thông qua bộ phim Taxi Driver (mùa 2). Tác phẩm này dự kiến sẽ lên sóng từ ngày 17/2.

Jang Young Nam

Jang Young Nam vào vai Jang Seo Jin, mẹ của hai nhân vật Lee Seon Jae và Lee Hee Jae. Jang Seo Jin là một luật sư hàng đầu và luôn tỏ ra mạnh mẽ, chuyên nghiệp trong công việc. Tuy nhiên, cô lại không có một gia đình yên ấm.

Có thể bạn chưa biết, nhưng Jang Young Nam vốn là một nghệ sĩ sân khấu nổi tiếng. Không phải là một ngôi sao hạng A trên màn ảnh, nhưng thực lực của cô là điều đã được khán giả công nhận. Dù là vai diễn cần sự hài hước hay nặng về nội tâm, nữ diễn viên 49 tuổi đều có thể khắc họa một cách trọn vẹn.

Jang Young Nam từng là một nghệ sĩ sân khấu nổi tiếng trước khi lấn sân sang đóng phim - nguồn: tvN

Roh Yoon Seo

Trái ngược với 4 cái tên cực kỳ giàu kinh nghiệm diễn xuất kể trên, Roh Yoon Seo lại là một gương mặt mới. Cô mới chỉ debut từ năm ngoái mà thôi.

Lần đầu tiên mỹ nhân gen Z này xuất hiện trước mắt khán giả, đó là trong bộ phim Nơi đảo xanh. Dẫu vậy nhờ nhan sắc tinh khôi cùng khả năng thể hiện biểu cảm nhân vật ấn tượng, Roh Yoon Seo đã cho tất cả thấy mình thực sự là một "tân binh khủng long".

Roh Yoon Seo là một "tân binh khủng long" của làng phim xứ Hàn - nguồn: Elle

Trong phim Khóa học yêu cấp tốc, Roh Yoon Seo đảm nhận vai Nam Hae Yi - cháu gái nhưng gọi nữ chính Nam Haeng Seon bằng mẹ.

Đón xem phim Khóa học yêu cấp tốc vào các ngày thứ Bảy và Chủ Nhật hàng tuần trên Netflix.