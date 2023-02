Loạt ảnh hậu trường của Park Hyung Sik và vợ màn ảnh trong Thanh trâm hành bản Hàn

Lúc này, thời điểm siêu phẩm cổ trang Thanh trâm hành bản Hàn (Our blooming youth) lên sóng đang cận kề. Điều đó khiến cho các mọt phim Hàn cảm thấy sốt sắng hơn bao giờ hết. Bộ phim do đạo diễn Lee Jong Jae cầm trịch sở hữu dàn diễn viên với nhan sắc lung linh, trong đó đáng chú ý nhất đương nhiên là bộ đôi Park Hyung Sik và Jeon So Nee.

Qua các đoạn teaser, trailer phim cũng như loạt poster đã được tung ra, nét đẹp cùng thần thái mà hai diễn viên sở hữu đã khiến các fan phải "xỉu up xỉu down". Thế còn ở hậu trường và tại họp báo ra mắt phim thì sao?

Ở hậu trường, Park Hyung Sik vẫn khiến fan mê mẩn vì quá đẹp trai - nguồn: tvN

Jeon So Nee là người sẽ "nên duyên" với Park Hyung Sik ở Thanh trâm hành bản Hàn - nguồn: tvN

Hai nhân vật Lee Hwan và Min Jae Yi hứa hẹn sẽ tạo nên một câu chuyện tình tuyệt đẹp trong Thanh trâm hành bản Hàn - nguồn: tvN

Park Hyung Sik cùng các bạn diễn trong Thanh trâm hành bản Hàn - nguồn: tvN

Bầu không khí vui vẻ ở buổi chụp poster phim - nguồn: tvN

Hình ảnh tại buổi họp báo ra mắt phim - nguồn: tvN

Dàn diễn viên Thanh trâm hành bản Hàn chụp ảnh cùng nhau - nguồn: tvN

Cận cảnh nhan sắc đẹp như hoàng tử của Park Hyung Sik - nguồn: tvN

Nói thêm về Thanh trâm hành bản Hàn, hai nhân vật chính của phim là Thái tử cô độc Lee Hwan (Park Hyung Sik) và Min Jae Yi (Jeon So Nee), nàng tiểu thư xuất thân danh giá nhưng lại bị nghi là thủ phạm giết hại gia đình.

Lee Hwan nắm trong tay một cuốn sách bí ẩn với nhiều lời nguyền được tiên tri trong đó đang dần trở thành sự thật. Lee Hwan muốn hóa giải những lời nguyền này và Min Jae Yi đã giúp đỡ anh. Ở chiều ngược lại, anh cũng ra tay điều tra vụ án về cái chết của cả gia đình Min Jae Yi. Hai người nương tựa vào nhau và rồi từ đây, một chuyện tình cảm động dần xuất hiện.

Đón xem phim Thanh trâm hành bản Hàn vào các ngày thứ Hai và thứ Ba hàng tuần trên tvN, bắt đầu từ 6/2.