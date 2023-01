Netizen bênh vực Go Yoon Jung trước cáo buộc thẩm mỹ cả mặt

Go Yoon Jung hiện đang là nữ diễn viên thu hút đông đảo sự chú ý từ dân tình khi đảm nhận vai diễn chính trong bộ phim "Hoàn hồn 2". Không chỉ ghi dấu ấn về mặt diễn xuất, nhan sắc của cô cũng là chủ đề được bàn tán sôi nổi trên các diễn đàn mạng. Go Yoon Jung trước đây từng nhiều lần được ca ngợi với gương mặt tỷ lệ kim cương - đẹp xuất sắc đến từng ngũ quan. Tuy nhiên, có nhiều thông tin cho rằng cô nàng đã can thiệp thẩm mỹ rất nhiều bộ phận trên gương mặt mới xinh được đến vậy.

Ngày 4/1 vừa qua, một người dùng mạng đã đăng tải bức ảnh thời phổ thông của Go Yoon Jung (ảnh bên trái) và sau đó nó đã được lan truyền mạnh mẽ. Nhan sắc cô gái trong ảnh khác xa so với Go Yoon Jung ở thời điểm hiện tại, khiến dân tình nghi ngờ rằng nữ diễn viên đã can thiệp thẩm mỹ nhiều chi tiết trên mặt. Tuy nhiên, sự thật sau đó đã được làm sáng tỏ.

Bức ảnh bên trái bị cho là đã can thiệp chỉnh sửa trở nên xấu hơn. Bạn học của Go Yoon Jung sau đó đã tung ra bức ảnh gốc trong cuốn kỷ yếu, chứng minh nhan sắc của nữ diễn viên không hề giống với ảnh bên trái. Nhiều bạn học của Go Yoon Jung không chỉ khen cho nhan sắc của cô mà còn để lại nhiều bình luận tích cực về tích cách, thái độ cô nàng đối xử với bạn cùng lớp.

Ngay sau đó, các bức ảnh của Go Yoon Jung trong quá khứ liên tiếp được tung ra. Phần đông dân tình cho rằng nữ diễn viên chỉ can thiệp sửa mũi như cô đã từng thừa nhận, ngoài ra Go Yoon Jung không đụng chạm dao kéo nhiều bộ phận trên gương mặt như người ta đồn thổi. Ngũ quan của nữ diễn viên: mắt to 2 mí rõ ràng, môi đầy đặn, gương mặt nhỏ nhắn... được cho là hoàn toàn tự nhiên.

Ngay từ lúc ngồi trên ghế nhà trường, nhan sắc của Go Yoon Jung đã được đánh giá là khá nổi trội

Trước khi trở thành diễn viên như hiện tại, Go Yoon Jung từng làm mẫu ảnh cho các tạp chí nhỏ. Dù chỉ makeup nhẹ nhàng nhưng đường nét gương mặt cô nàng vẫn hiện khá rõ nét. Netizen cho rằng Go Yoon Jung đúng là chỉ sửa mũi mà thôi

Ở thời điểm hiện tại, Go Yoon Jung trở thành hình mẫu nhan sắc mà nhiều bạn trẻ chọn để phẫu thuật theo. Cô nàng nhận về nhiều chú ý với gương mặt tỷ lệ kim cương, dù trang điểm nhẹ nhàng hay cầu kỳ đều rất xinh và tỏa sáng. So sánh ảnh hiện giờ với ảnh quá khứ, nhiều bình luận cho rằng đường nét gương mặt nữ diễn viên không hề thay đổi quá nhiều như người ta đồn thổi.

Go Yoon Jung lên phim makeup nhạt nhưng vẫn xinh đẹp, thu hút

Các bức ảnh ngoài đời do cô đăng tải trên trang cá nhân thu hút nhiều lượt yêu thích nhờ nhan sắc xinh đẹp

Bộ ảnh chụp Go Yoon Jung bên cách makeup trong veo đến giờ mỗi lần ngắm lại vẫn khiến người ta si mê

Nguồn: Koreaboo