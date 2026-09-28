Hoàng tử Harry sắp làm phim tài liệu về mẹ mình?

Theo Page Six, tin đồn bắt đầu từ chính những chia sẻ của Charles Spencer trong quá trình quảng bá cuốn hồi ký Swan Song: Diana, My Sister. Khi được hỏi về khả năng Harry thực hiện một dự án liên quan đến Diana, Spencer đưa ra một câu trả lời khá úp mở, đủ để truyền thông lập tức “bắt sóng”.

Điều khiến câu chuyện đáng chú ý là Harry vốn đã nhiều lần đưa hình ảnh và câu chuyện về mẹ vào các dự án của mình. Diana vẫn là một phần quan trọng trong cách Harry nói về gia đình, công việc thiện nguyện cũng như những vấn đề mà anh quan tâm. Vì thế, ý tưởng về một bộ phim tài liệu dành riêng cho bà không phải là điều hoàn toàn xa lạ, nhưng hiện chưa có thông tin xác nhận dự án cụ thể nào đang được sản xuất.

Thời điểm tin đồn xuất hiện cũng khá đặc biệt. Cuốn Swan Song: Diana, My Sister của Charles Spencer vừa phát hành ngày 22/9 và chứa nhiều hồi ức cá nhân của ông về Diana, gia đình Spencer cũng như những năm tháng sau cái chết của chị gái. Cuốn sách đang thu hút sự chú ý lớn vì những nội dung liên quan đến Diana và Hoàng gia Anh.

Nếu Harry thực sự đang chuẩn bị một bộ phim tài liệu về Diana, đây chắc chắn sẽ là một dự án khiến công chúng tò mò, bởi Harry là một trong hai người con hiểu rõ nhất về cuộc đời của bà sau khi Diana rời khỏi Hoàng gia. Nhưng ở thời điểm này, “Harry đang làm phim về Diana” vẫn nên được xem là tin đồn dựa trên những gợi ý của Charles Spencer, chứ chưa phải thông tin đã được xác nhận.

Nói cách khác, cậu ruột Diana mới chỉ “thả một chiếc hint”, còn Harry có thực sự đang ngồi trong phòng dựng phim hay không thì… vẫn phải chờ chính chủ lên tiếng.

*Theo Page Six