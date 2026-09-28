Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My tiếp tục đi nghỉ dưỡng, khoe loạt khoảnh khắc gia đình sau chuyến Nhật Bản

Mới đây, Đoàn Văn Hậu đăng loạt ảnh trong chuyến nghỉ dưỡng tại ALMA Resort Cam Ranh, kèm dòng trạng thái ngắn gọn: “Cháy nắng”. Trong những hình ảnh được chia sẻ, nam cầu thủ xuất hiện khá thoải mái trong trang phục đi biển, khi thì bế con trên bãi cát, lúc lại nằm trên bãi cỏ chơi cùng nhóc tỳ.

Nguồn: Đoàn Văn Hậu

Doãn Hải My cũng góp mặt trong chuyến đi, cùng chồng và con tận hưởng không khí biển.

Nguồn: Đoàn Văn Hậu

Đáng chú ý, đây không phải chuyến nghỉ dưỡng duy nhất của gia đình Đoàn Văn Hậu trong thời gian gần đây. Chỉ vài ngày trước, Doãn Hải My cũng chia sẻ loạt ảnh trong chuyến đi Nhật Bản. Người đẹp xuất hiện với phong cách khá trẻ trung, diện áo họa tiết kết hợp quần short, cùng chồng dạo phố, ghé những địa điểm nổi tiếng và tranh thủ ghi lại nhiều khoảnh khắc đời thường.

Nguồn: Doan Hai My

Trong khi Hải My đăng ảnh với dòng chú thích chỉ vài biểu tượng cảm xúc, Đoàn Văn Hậu cũng có một bài đăng riêng với caption “It's life” và loạt ảnh trong chuyến đi. Từ những con phố đông đúc ở Nhật Bản, các điểm tham quan cho tới những khoảnh khắc giản dị khi cả hai cùng khám phá thành phố, cặp đôi cho thấy một hình ảnh khá khác so với sân cỏ hay những sự kiện thời trang.

Nguồn: Đoàn Văn Hậu

Sau chuyến đi Nhật, hai vợ chồng lại nhanh chóng “đổi gió” sang một không gian hoàn toàn khác. Nếu Nhật Bản mang đến những ngày dạo phố và khám phá, thì chuyến đi tới Cam Ranh lần này thiên về nghỉ ngơi, vui chơi cùng con và tận hưởng biển. ALMA Resort nằm tại khu vực Bãi Dài, Cam Ranh và được phát triển theo mô hình nghỉ dưỡng dành cho gia đình, với nhiều tiện ích như bãi biển, hồ bơi, khu vui chơi trẻ em và các hoạt động giải trí.

Qua loạt ảnh, có thể thấy cậu nhóc nhà Đoàn Văn Hậu đã trở thành “nhân vật chính” trong những chuyến đi của bố mẹ. Nam cầu thủ liên tục ghi lại những khoảnh khắc chơi đùa cùng con, từ bế con trên bãi biển đến nằm trên cỏ để trêu đùa. Trong một bức ảnh khác, hai bố con cùng ngồi trên xe điện của khu nghỉ dưỡng, tạo nên khoảnh khắc khá tự nhiên.

Nguồn: Đoàn Văn Hậu

Điều khiến nhiều người chú ý là tần suất đi chơi của gia đình nhỏ trong thời gian gần đây. Chưa lâu sau chuyến Nhật Bản, cả hai lại có thêm một kỳ nghỉ ở biển. Không quá chú trọng những khung hình cầu kỳ, Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My chủ yếu chia sẻ những khoảnh khắc rất đời thường: Ăn uống, đi dạo, tắm biển, chơi với con và tận hưởng thời gian bên nhau.

Đặc biệt, những bài đăng gần đây của cặp đôi đều mang màu sắc khá thư giãn. Không còn là hình ảnh Đoàn Văn Hậu trên sân cỏ hay Doãn Hải My tại những sự kiện chỉn chu, thay vào đó là một ông bố vui chơi cùng con giữa bãi biển.

Có vẻ sau những ngày bận rộn, vợ chồng Đoàn Văn Hậu đang ưu tiên dành thời gian cho gia đình và những chuyến đi ngắn để “đổi gió”. Từ Nhật Bản đến biển Cam Ranh, lịch nghỉ dưỡng của cặp đôi thời gian này khá phong phú, còn người hâm mộ thì có thêm loạt ảnh đời thường để ngắm.