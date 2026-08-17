Sinh ra trong các gia đình Hoàng gia không đồng nghĩa với việc được miễn khỏi áp lực học hành. Ngược lại, phần lớn những người thừa kế ngai vàng ở châu Âu đều trải qua chương trình giáo dục rất nghiêm ngặt, kết hợp giữa học thuật, ngoại ngữ, quân sự và các hoạt động đại diện quốc gia. Bước sang năm học mới vào tháng 9, nhiều hoàng tử và công chúa trẻ sẽ bắt đầu những cột mốc quan trọng, từ nhập học trường nội trú, lên đại học đến tiếp tục chương trình huấn luyện quân sự. Đây cũng là thời điểm hé lộ cách các Hoàng gia chuẩn bị thế hệ kế cận cho những trọng trách phía trước.

Hoàng tử George bắt đầu cuộc sống nội trú tại Eton College

Một trong những cái tên nhận được nhiều sự chú ý nhất là Hoàng tử George của Anh. Ngày 8/9 tới, con trai cả của Thân vương William và Vương phi Kate sẽ chính thức nhập học tại Eton College - ngôi trường nội trú dành cho nam sinh nổi tiếng bậc nhất nước Anh.

Đây cũng chính là nơi Thân vương William và Vương tử Harry từng theo học. Với lịch sử hàng trăm năm, Eton được xem là "cái nôi" đào tạo nhiều thủ tướng, chính trị gia và lãnh đạo nước Anh. Nhà trường chú trọng phát triển kỹ năng lãnh đạo, tinh thần phục vụ cộng đồng cùng chương trình ngoại khóa rất phong phú.

Là trường nội trú, George sẽ ở lại trường trong tuần nhưng được phép trở về nhà vào một số cuối tuần và các kỳ nghỉ. Trong khi đó, em gái Công chúa Charlotte và em trai Hoàng tử Louis vẫn tiếp tục học tại Lambrook School - ngôi trường dự bị danh tiếng nằm không xa nơi ở của gia đình xứ Wales tại Windsor.

Leonor bước vào đại học sau ba năm huấn luyện quân sự

Nếu George đánh dấu bước ngoặt ở tuổi 13 thì Công chúa Leonor của Tây Ban Nha cũng chuẩn bị bước sang một hành trình hoàn toàn mới.

Sau ba năm liên tiếp trải qua chương trình huấn luyện tại Lục quân, Hải quân và Không quân, người thừa kế ngai vàng Tây Ban Nha sẽ bắt đầu theo học ngành Khoa học Chính trị tại Đại học Carlos III ở Madrid.

Trong bốn năm tới, Leonor sẽ nghiên cứu các môn như luật, kinh tế, xã hội học, lịch sử và quan hệ quốc tế. Dù trở lại giảng đường, Hoàng gia Tây Ban Nha cho biết cô vẫn sẽ tiếp tục đảm nhận một số nhiệm vụ chính thức với tư cách người kế vị ngai vàng.

Em gái của Leonor là Công chúa Sofía cũng bắt đầu chặng đường học tập mới. Sau một năm học tại Lisbon (Bồ Đào Nha), cô sẽ chuyển đến Paris để tiếp tục chương trình Khoa học Chính trị và Quan hệ Quốc tế theo mô hình đào tạo của Forward College. Theo kế hoạch, năm học tiếp theo Sofía sẽ chuyển sang Berlin.

Đan Mạch và Hà Lan tiếp tục ưu tiên đào tạo quân sự cho người kế vị

Trong khi nhiều thành viên Hoàng gia chọn đại học, Thái tử Christian của Đan Mạch vẫn tiếp tục chương trình huấn luyện quân đội.

Con trai cả của Quốc vương Frederik X và Vương hậu Mary hiện là chỉ huy trung đội tại doanh trại Høvelte, phía bắc Copenhagen. Vai trò của Christian là trực tiếp hướng dẫn và chỉ huy nhóm tân binh, một phần quan trọng trong quá trình đào tạo sĩ quan.

Đáng chú ý, em gái của anh là Công chúa Isabella cũng vừa gia nhập Trung đoàn Kỵ binh Cận vệ và trở thành nữ thành viên đầu tiên của Hoàng gia Đan Mạch phục vụ trong quân đội.

Ở Hà Lan, Công chúa Catharina-Amalia tiếp tục theo học ngành Luật Hà Lan tại Đại học Amsterdam, đồng thời tham gia khóa đào tạo quân sự tại Học viện Quốc phòng. Sau khi hoàn thành chương trình huấn luyện hàng không vào mùa hè vừa qua, cô sẽ chuyển sang huấn luyện hải quân trong năm học mới.

Hai em gái của Amalia cũng có những lựa chọn riêng. Công chúa Alexia tiếp tục theo học ngành Kỹ thuật Xây dựng tại University College London, còn Công chúa Ariane quyết định dành một năm nghỉ sau khi hoàn thành chương trình Tú tài Quốc tế ở Italy.

Na Uy và Bỉ: Người học chính trị, người theo kinh doanh

Công chúa Ingrid Alexandra của Na Uy sẽ trở về quê hương sau thời gian học tại Đại học Sydney (Australia). Trong học kỳ mới, cô tham gia chương trình trao đổi tại Đại học Oslo và tiếp tục theo học các môn thuộc ngành Khoa học Xã hội như chính trị so sánh và giải quyết xung đột.

Em trai của cô, Hoàng tử Sverre Magnus, sẽ bắt đầu chương trình Quản trị Kinh doanh tại Forward College ở Lisbon. Sau đó, anh sẽ tiếp tục học tại Paris rồi Berlin theo lộ trình quốc tế của trường.

Tại Bỉ, Công chúa Elisabeth - người vừa hoàn thành chương trình thạc sĩ Chính sách công tại Đại học Harvard sẽ tạm nghỉ một thời gian trước khi trở lại với các nhiệm vụ Hoàng gia.

Trong khi đó, em gái cô là Công chúa Éléonore sẽ sang Hà Lan theo học ngành Nhân văn và Khoa học Xã hội tại Đại học Utrecht. Đây là chương trình cho phép sinh viên linh hoạt lựa chọn môn học từ khoảng 20 lĩnh vực khác nhau.

Hai em trai của Elisabeth cũng theo đuổi những hướng đi riêng. Hoàng tử Gabriel tiếp tục học tại Học viện Quân sự Hoàng gia Bỉ, còn Hoàng tử Emmanuel theo học ngành Quản trị Kinh doanh tại Brussels, đồng thời âm thầm phát triển niềm đam mê âm nhạc điện tử với nghệ danh DJ Vyntrix.

Không chỉ học để lấy bằng, mà còn để chuẩn bị cho vai trò tương lai

Điểm thú vị là dù mỗi Hoàng gia có định hướng giáo dục khác nhau, các lựa chọn đều phản ánh khá rõ vai trò của từng thành viên trong tương lai. Những người kế vị ngai vàng như George, Leonor, Catharina-Amalia hay Ingrid Alexandra thường theo đuổi các ngành liên quan đến chính trị, luật, ngoại giao hoặc trải qua chương trình huấn luyện quân sự nhằm tích lũy kinh nghiệm lãnh đạo. Trong khi đó, các hoàng tử, công chúa không trực tiếp kế vị lại có xu hướng lựa chọn kinh tế, quản trị, nhân văn hoặc những lĩnh vực phù hợp với sở thích cá nhân.

Điều đó cho thấy giáo dục vẫn là một trong những ưu tiên hàng đầu của các Hoàng gia châu Âu. Dù lớn lên trong đặc quyền, các hoàng tử và công chúa trẻ vẫn phải trải qua những kỳ thi, chương trình đào tạo và áp lực học tập giống như nhiều bạn bè đồng trang lứa. Khác biệt duy nhất có lẽ là bên cạnh việc chuẩn bị cho sự nghiệp của riêng mình, họ còn đang chuẩn bị cho những trọng trách gắn với hình ảnh và tương lai của cả một Hoàng gia.

*Theo Vanity Fair