Con gái 3 tuổi của Chủ tịch CLB Hà Nội sống trong dinh thự 6 tầng, chỉ học đếm số đọc chữ thôi mà cũng viral

Đó là Đỗ Tuệ An, thường được bố mẹ gọi thân mật là Titi, sinh tháng 7/2023, là con gái đầu lòng của Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh và doanh nhân Đỗ Vinh Quang - con trai doanh nhân Đỗ Quang Hiển (bầu Hiển). Đỗ Vinh Quang hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn T&T, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietravel Airlines, và Chủ tịch CLB Bóng đá Hà Nội (Hà Nội FC).

Đỗ Mỹ Linh và Đỗ Vinh Quang kết hôn vào năm 2022. Một năm sau, cặp đôi đón con gái đầu lòng. Trong thời gian đầu, vợ chồng nàng hậu khá kín tiếng về diện mạo của Titi, chủ yếu chia sẻ một vài khoảnh khắc đời thường và hạn chế để lộ mặt con. Đến khi bé tròn 1 tuổi, Đỗ Mỹ Linh mới thoải mái hơn trong việc công khai hình ảnh của con gái.

Từ đó, Titi dần xuất hiện thường xuyên hơn trên trang cá nhân của mẹ, chủ yếu là những clip với content học tập, các khoảnh khắc đời thường hay bắt trend hài hước.

Các video nhận về nhiều chú ý nhất là cảnh Đỗ Mỹ Linh dạy Tuệ An nhận biết các con số, đọc chữ. Hoa hậu Việt Nam còn dí dỏm chia sẻ: “Huhu kiểu này không học Harvard được rồi”.

Có clip, nàng hậu lần lượt đưa hình ảnh các số và hỏi con nhận biết. Titi khá nhanh nhảu nhưng cũng có lúc trả lời sai, thậm chí đang học lại bị phân tâm vì thích nhìn camera. Khi mẹ chỉ vào số 6. Tuệ An ban đầu không nhớ ra đáp án. Đỗ Mỹ Linh liền gợi ý: “Tầng cao nhất nhà mình là tầng mấy?”. Cô bé suy nghĩ một lúc rồi lập tức trả lời: “Số 6”.

Clip bé Tuệ An học đếm số thu hút hơn 2 triệu lượt xem. Nguồn: Đỗ Mỹ Linh.

Được biết, gia đình Đỗ Mỹ Linh - Đỗ Vinh Quang hiện sống trong căn biệt 6 tầng ở mặt phố, ngay giữa trung tâm Hà Nội. Căn biệt thự còn sở hữu không gian rộng lớn, được thiết kế theo phong cách châu Âu; không gian rộng rãi cùng nhiều tiện ích như phòng gym, hồ bơi và khu sinh hoạt chung. Đây cũng là nơi gia đình bầu Hiển thường quây quần trong các dịp lễ, Tết và xuất hiện trong những bức ảnh hiếm hoi được chia sẻ trên mạng xã hội.

Vào đầu tháng 8 vừa qua, Đỗ Mỹ Linh gây chú ý khi chia sẻ một góc không gian sống mới của gia đình nhỏ trên Facebook cá nhân, kèm dòng chia sẻ: "Bắt đầu cuộc sống mới". Tổ ấm mới của vợ chồng nàng hậu cao 6 tầng, nằm bên cạnh công trình của gia đình chồng. Bên trong, không gian được hé lộ với tông trắng - gỗ chủ đạo, đề cao sự hiện đại, sang trọng và tiện nghi.

Vợ chồng cô dành hơn một năm cho quá trình thiết kế, xây dựng và hoàn thiện nội thất trước khi chuyển về đây.

Khi Tuệ An mới hơn 1 tuổi, Đỗ Mỹ Linh đã bắt đầu chia sẻ những khoảnh khắc đồng hành cùng con trong các hoạt động học hỏi. Từ những bài tập nhận biết tiếng kêu động vật đến làm quen với mặt chữ và từ vựng, Titi được mẹ cho tiếp xúc với nhiều hình thức học tập đơn giản ngay từ nhỏ. Một trong những hình ảnh được chia sẻ cho thấy cô bé ngồi trước mặt mẹ, chăm chú nhìn các thẻ flashcard với những từ vựng quen thuộc. Ở một tấm thẻ, từ “thỏ” được đặt cạnh từ tiếng Anh “rabbit” cùng cách phát âm. Những hoạt động như vậy giúp Tuệ An bước đầu làm quen với mặt chữ và các từ vựng đơn giản. Khi lớn hơn, nội dung mẹ cập nhật cũng dần chuyển sang những bài học về con số, tập đếm và luyện viết.

Ngoài học đếm số, chữ viết thì bé Tuệ An còn được mẹ cho làm quen với các bộ môn năng khiếu khác. Tháng 6/2026, Đỗ Mỹ Linh chia sẻ hình ảnh Tuệ An bắt đầu làm quen với ballet. Trong phòng tập, cô bé mặc trang phục múa, chăm chú quan sát giáo viên và cố gắng thực hiện từng động tác được hướng dẫn.

Dù mới làm quen với bộ môn này, Titi tỏ ra khá tập trung và nghiêm túc trong suốt buổi học. Đáng chú ý, lần này Đỗ Mỹ Linh tiếp tục có một màn “đặt mục tiêu” rất hài hước cho con gái. Nếu trước đó nàng hậu từng than “Kiểu này không học Harvard được rồi” khi Titi học số, thì đến lúc con đi học múa, cô lại viết: “Không vào được Harvard thì phải vào YG Entertainment nhé!!!”

Các clip của Titi luôn thu hút lượng tương tác cao, triệu view trên kênh TikTok của Đỗ Mỹ Linh, netizen rôm rả bàn tán khen cô bé hài hước, thông minh và kém lỉnh:

- “Em bé này lanh lợi, đáng yêu quá”

- “Chị Linh cứ quay nhiều clip của bé Titi vào nha ạ, cứ phải xem đi xem lại miết, sao mà có em bé vừa đáng yêu vừa lém lỉnh và xinh xắn cỡ này”

- “Có vẻ như em hợp với nghệ thuật. Không Havard dc thì mình YG, SM làm idol nhá Ti ơi”

- Bé lém lỉnh, thông minh và có tư duy phản biện đáng iu thật lun í, “mẹ hiểu không?”, “chơi ngoan mà mẹ”

- “Cứ ra clip em học mỗi ngày nha ạ”.

Ảnh: FBNV, TikTok NV.