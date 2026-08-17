Đi máy bay đường dài, nhiều người chỉ cần một chiếc điện thoại, tai nghe và vài món mỹ phẩm cơ bản là đủ. Nhưng với những người thường xuyên phải di chuyển, đặc biệt là người làm công việc cần giữ hình ảnh chỉn chu, chiếc túi xách lại giống một “bộ cứu hộ mini” với đủ thứ từ chăm sóc da, mắt, răng miệng cho đến những món giúp cơ thể dễ chịu hơn trong suốt chuyến bay. Mới đây, màn “khui túi” khi đi máy bay của Hề Mộng Dao đã khiến dân mạng thích thú bởi danh sách đồ mang theo không quá xa lạ, thậm chí có khá nhiều món mà người bình thường hoàn toàn có thể tham khảo cho những chuyến đi dài.

Điểm đáng chú ý là cô không mang theo một túi đồ làm đẹp quá cầu kỳ. Thay vào đó, các món xuất hiện đều khá thực tế, tập trung vào những vấn đề thường gặp khi ngồi máy bay nhiều giờ như mắt khô, da thiếu ẩm, môi và cơ thể khó chịu, cần ngủ ngon hơn hay đơn giản là muốn giữ bản thân luôn sạch sẽ, thơm tho. Nhìn qua danh sách này mới thấy, để một chuyến bay dễ chịu hơn đôi khi không cần mang cả thế giới theo, chỉ cần chuẩn bị đúng những thứ mình thực sự dùng.

Nước mắt nhân tạo là món nhỏ nhưng rất đáng để có trong túi xách

Một trong những món đầu tiên gây chú ý là nước mắt nhân tạo Sante, được giới thiệu với mức giá tham khảo 67 tệ (khoảng 260 nghìn đồng). Đây là kiểu sản phẩm rất dễ bị bỏ qua khi chuẩn bị hành lý, nhưng lại có thể hữu ích trong những chuyến bay dài, nhất là với người thường xuyên nhìn màn hình điện thoại, máy tính hoặc cảm thấy mắt khó chịu trong môi trường điều hòa.

Khoang máy bay có độ ẩm tương đối thấp, vì vậy không ít người sau vài tiếng ngồi trên máy bay sẽ bắt đầu thấy mắt khô, mỏi hoặc khó chịu. Việc Hề Mộng Dao mang theo một lọ nhỏ như vậy cho thấy cô khá chú ý đến những nhu cầu rất cơ bản thay vì chỉ tập trung vào mỹ phẩm. Tất nhiên, nước mắt nhân tạo không phải món bắt buộc với tất cả mọi người, và nếu đang có vấn đề về mắt thì nên lựa chọn sản phẩm phù hợp thay vì dùng theo người nổi tiếng.

Kem đánh răng Marvis và những món chăm sóc cá nhân rất “đời thường”

Một món khác xuất hiện trong túi là kem đánh răng Marvis, có giá tham khảo 54 tệ (khoảng 209 nghìn đồng). Đây cũng là lựa chọn khá hợp lý cho những chuyến đi dài, đặc biệt khi phải di chuyển nhiều chặng hoặc ở trên máy bay trong thời gian dài. Một tuýp kem đánh răng dung tích nhỏ vừa gọn, vừa giúp chủ động vệ sinh răng miệng sau những bữa ăn trên máy bay.

Ngoài ra, hình ảnh còn cho thấy một số sản phẩm chăm sóc cá nhân dạng mini, trong đó có khăn ướt trẻ em Pigeon. Đây chính là kiểu món đồ nhìn không quá “sang chảnh” nhưng lại cực kỳ hữu dụng khi đi xa. Khăn ướt có thể dùng để lau tay, vệ sinh nhanh hoặc xử lý những tình huống nhỏ trong quá trình di chuyển. Với những ai hay đi du lịch cùng trẻ nhỏ, món này càng dễ hiểu; còn với người lớn, một gói nhỏ trong túi cũng chẳng chiếm bao nhiêu diện tích.

Đồ dưỡng da toàn những món mini, ưu tiên gọn nhẹ

Nếu có một nhóm đồ chiếm khá nhiều sự chú ý trong màn “khui túi” này thì đó chắc chắn là các sản phẩm dưỡng da. Hề Mộng Dao mang theo những tuýp và lọ kích thước nhỏ của Neurae và Sisley, bao gồm dầu dưỡng, tinh chất và nhũ tương dưỡng da.

Điểm thú vị nằm ở kích thước. Thay vì mang nguyên những chai lọ lớn thường dùng ở nhà, các sản phẩm mini giúp tiết kiệm không gian đáng kể trong túi xách. Đây cũng là một mẹo rất dễ áp dụng khi đi du lịch: Nếu chuyến đi chỉ kéo dài vài ngày, không nhất thiết phải bê nguyên bộ skincare full-size theo cùng. Những sản phẩm dạng sample hoặc chiết dung tích phù hợp sẽ tiện hơn rất nhiều, miễn là chúng phù hợp với làn da và đã được sử dụng ổn định từ trước.

Trong số đó, Sisley xuất hiện ở cả dạng tinh chất và nhũ tương mini. Đây là những món có thể dùng trong chu trình chăm sóc da, đặc biệt phù hợp với những người muốn giữ cho da không quá khô trong quá trình di chuyển. Tuy nhiên, điều đáng học ở đây không phải là phải dùng đúng thương hiệu hay mua sản phẩm đắt tiền, mà là cách cô ưu tiên những món nhỏ gọn, dễ lấy ra sử dụng khi cần.

Dụng cụ massage mặt cũng được mang theo, nhưng không phải để “làm đẹp cấp tốc”

Một món khá thú vị khác là dụng cụ massage mặt bằng gỗ, có giá tham khảo 132 tệ (khoảng 512 nghìn đồng). Nhìn thiết kế nhỏ gọn, món đồ này có thể dễ dàng nằm trong túi mà không chiếm quá nhiều chỗ.

Massage mặt trong lúc nghỉ ngơi có thể tạo cảm giác thư giãn, đặc biệt sau khi ngồi lâu hoặc phải trải qua một chuyến bay dài. Tuy nhiên, cũng không nên kỳ vọng một chiếc dụng cụ massage có thể ngay lập tức thay đổi đường nét khuôn mặt hay “nâng cơ” thần tốc. Nếu sử dụng, điều quan trọng vẫn là thao tác nhẹ nhàng, tránh kéo hoặc miết quá mạnh lên da.

Đây cũng là điểm khá thú vị trong danh sách đồ của Hề Mộng Dao: bên cạnh những sản phẩm chăm sóc da quen thuộc, cô còn chuẩn bị những món phục vụ cảm giác thoải mái trong quá trình di chuyển, thay vì chỉ chăm chăm vào việc phải đẹp mọi lúc.

Gối ngủ kiêm bịt mắt giá 2.580 tệ (khoảng 10 triệu đồng): Món đắt nhất lại phục vụ một việc rất cơ bản

Nếu phải chọn món khiến người xem chú ý nhất, có lẽ đó là chiếc gối ngủ kết hợp bịt mắt của SILKYMIRACLE, được ghi mức giá tham khảo 2.580 tệ (khoảng 10 triệu đồng). So với những món còn lại, đây rõ ràng là khoản đầu tư lớn hơn hẳn, nhưng mục đích sử dụng lại rất đơn giản: Ngủ thoải mái hơn trên máy bay.

Ai từng trải qua một chuyến bay dài đều hiểu cảm giác tìm một tư thế ngủ dễ chịu trong ghế máy bay không hề đơn giản. Cổ dễ mỏi, ánh sáng trong khoang có thể khiến khó ngủ, còn việc phải ngồi nhiều giờ liên tục chắc chắn không phải trải nghiệm quá dễ chịu. Vì thế, một chiếc gối được thiết kế chuyên dụng cho việc nghỉ ngơi có thể là món đáng cân nhắc với những người thường xuyên bay đường dài.

Tuy nhiên, đây cũng là món không cần thiết phải mua theo nếu tần suất đi máy bay của bạn không cao. Với những chuyến đi thỉnh thoảng mới có, một chiếc gối cổ và bịt mắt phù hợp với nhu cầu cũng đã đủ dùng.





Nước hoa, cao xoa và nước súc miệng: Những món nhỏ giúp chuyến đi dễ chịu hơn

Ngoài các sản phẩm chăm sóc da, trong túi của Hề Mộng Dao còn có nước hoa Brunello Cucinelli, với giá tham khảo 800 tệ (khoảng 3,1 triệu đồng). Một chai nước hoa nhỏ có thể được dùng sau chuyến bay hoặc trước khi xuống máy bay, giúp bản thân cảm thấy tỉnh táo và chỉn chu hơn sau nhiều giờ di chuyển.

Cô cũng mang theo cao Hanuman, giá tham khảo 56 tệ (khoảng 217 nghìn đồng), cùng một sản phẩm nước súc miệng Vân Nam Bạch Dược có giá tham khảo 37 tệ (khoảng 143 nghìn đồng). Những món này cho thấy chiếc túi đi máy bay của cô không đơn thuần là “túi làm đẹp”, mà giống một bộ đồ dùng cá nhân thu nhỏ, mỗi thứ đảm nhiệm một nhu cầu riêng.

Nhìn tổng thể, màn “khui túi” của Hề Mộng Dao không có quá nhiều món kiểu chỉ để chụp ảnh cho đẹp. Phần lớn đều xoay quanh những nhu cầu rất thực tế khi đi xa: Giữ mắt dễ chịu, chăm sóc da, vệ sinh cá nhân, thư giãn cơ thể, ngủ tốt hơn và duy trì cảm giác sạch sẽ, thơm tho. Đây có lẽ cũng là điều đáng tham khảo nhất nếu bạn đang chuẩn bị cho một chuyến bay dài.

Thay vì cố nhét thật nhiều thứ vào hành lý xách tay, có thể chia đồ thành vài nhóm đơn giản: một nhóm chăm sóc cá nhân, một nhóm skincare cơ bản, một món hỗ trợ giấc ngủ và một vài vật dụng xử lý những tình huống phát sinh. Khi mọi thứ đều vừa đủ và dễ lấy, chuyến bay cũng bớt mệt mỏi hơn đáng kể.

Và có lẽ điều thú vị nhất từ màn “khui túi” này là hình ảnh một siêu mẫu cũng chẳng tránh khỏi những chuyện rất bình thường khi đi máy bay: Mắt khô, cần dưỡng da, muốn ngủ ngon, cần vệ sinh răng miệng hay đơn giản là muốn cơ thể cảm thấy dễ chịu hơn. Đằng sau vẻ ngoài luôn chỉn chu trên sàn diễn, danh sách đồ cô mang theo lại khá thực tế, thậm chí có vài món mà bất kỳ ai thường xuyên di chuyển cũng có thể cân nhắc thêm vào chiếc túi của mình.