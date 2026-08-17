Tối ngày 16/8/2026, đội tuyển Việt Nam đã đánh bại chủ nhà Malaysia với tỷ số 2-0 ngay tại Kuala Lumpur trong trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026. Trên khán đài, hai nàng WAG gây chú ý là Marcele Seippel - vợ Xuân Son và Dung Trần - vợ Xuân Mạnh gây chú ý. Marcele Seippel đi cùng 2 cậu con trai và bạn bè của mình trong khi đó, nàng WAG xứ Nghệ Dung Trần chỉ đi một mình sang cổ vũ chồng và tuyển Việt Nam.

Vợ Xuân Son dù tất bật chăm sóc 2 con trên khán đài nhưng vẫn xuất hiện chỉn chu với nhan sắc nổi bật cùng chiếc áo đỏ quen thuộc của Xuân Son.

Dung Trần cũng chiếm trọn spotlight với vóc dáng nuột nà dù đã trải qua 2 lần sinh nở. Cựu sinh viên luật - Đại học Vinh cột tóc gọn gàng, kết hợp áo thi đấu của tuyển Việt Nam với quần jean trắng. Trong các trận đấu vừa qua của Xuân Mạnh cùng tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup cô nàng đều xuất hiện để động viên tinh thần cho chồng.

Với lợi thế hai bàn cách biệt cùng tâm lý hưng phấn, thầy trò HLV Kim Sang-sik nắm giữ ưu thế cực kỳ lớn trước khi trở về Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình tái đấu đối thủ trong trận bán kết lượt về diễn ra vào ngày 19/8/2026.