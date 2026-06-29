Trong chuyến thăm căn cứ không quân nhân Ngày Lực lượng Vũ trang, Hoàng tử George 12 tuổi xuất hiện bên mẹ là Vương phi Kate và lập tức "chiếm sóng". Lý do không phải vì cậu làm gì đặc biệt, mà chỉ vì cậu đã cao gần bằng mẹ, đủ để hội fan hoàng gia thốt lên "thời gian trôi đâu mất rồi". Đằng sau khoảnh khắc dễ thương ấy còn là cả một niềm đam mê bầu trời mà cậu thừa hưởng từ bố.

Cậu bé ngày nào đã cao gần chạm vai mẹ

Hôm 27/6, tài khoản Instagram của vợ chồng Thân vương William xứ Wales đăng một đoạn video ghi lại chuyến thăm căn cứ không quân RAF Coningsby ở Lincolnshire, nhân Ngày Lực lượng Vũ trang Anh. Nhân vật chính bất ngờ không phải các chiến đấu cơ bóng loáng, mà là Hoàng tử George (Prince George of Wales) đứng kế bên mẹ là Vương phi Kate (Catherine, Princess of Wales).

Chỉ một khung hình hai mẹ con đứng sát nhau thôi mà bình luận đổ về tới tấp. Người thì hỏi "Khoan đã, George lớn lúc nào vậy trời?", người thì cảm thán "Tôi còn đang học cấp ba lúc thằng bé chào đời cơ mà". Một fan khác nửa đùa nửa thật: "Mới hôm nào bố mẹ còn bế cậu ra trước cửa bệnh viện giới thiệu với cả thế giới, giờ đã cao vống lên thế này".

Mà nói thật, chuyện George cao thì đâu có gì khó đoán. Bố cậu, Thân vương William, cao 1m90, mẹ Kate cao 1m75. Với "bộ gen" như vậy, việc cậu nhóc 12 tuổi đã gần chạm vai mẹ chỉ là chuyện sớm muộn. Đứng cạnh Vương phi, George chỉ thấp hơn đúng một chút, và nếu cứ đà này, vài năm nữa thôi rất có thể mẹ sẽ phải ngước lên nhìn con.

Không chỉ cao, cậu còn rất ra dáng "vua tương lai"

Là người đứng thứ hai trong danh sách kế vị ngai vàng Anh, mỗi lần xuất hiện của George đều ít nhiều mang ý nghĩa "tập sự" cho vai trò sau này. Chuyến đi lần này cũng vậy. Hai mẹ con lần lượt ngồi thử buồng lái của nhiều máy bay quân sự lịch sử, gặp gỡ phi công và kỹ sư, nghe kể về quãng đời oanh liệt của từng chiếc.

Đáng chú ý, chiếc máy bay hai mẹ con được giới thiệu là một chiếc Supermarine Spitfire quý hiếm, được sơn lại đúng phù hiệu nó từng mang trong ngày D-Day khi tham gia chiến dịch. Ở một đoạn sau, George còn bước vào buồng lái của chiến đấu cơ hiện đại Typhoon, loại có thể đạt tốc độ Mach 2, tức khoảng 2.100km/h. Với một cậu bé mê máy bay, đây đúng là chuyến đi trong mơ.

Cũng phải nói thêm, RAF Coningsby không xa lạ gì với gia đình này. Vương phi Kate giữ chức Đại tá Danh dự của căn cứ từ năm 2023, nên việc bà đưa con trai cả tới đây vừa là công vụ vừa là dịp truyền cảm hứng. Về phần trang phục, George diện áo khoác vest xanh navy phủ ngoài sơ mi cổ bẻ màu xanh, gọn gàng chỉn chu. Kate thì vẫn thanh lịch quen thuộc trong chiếc áo tweed xám được cắt may khéo léo.

Đam mê bầu trời: "Của nhà trồng được"

Nếu để ý, sẽ thấy tình yêu máy bay của George không phải bỗng dưng mà có. Bố cậu, Thân vương William từng là phi công cứu hộ của Không quân Hoàng gia Anh, nên chuyện con trai mê bầu trời gần như là "truyền thống gia đình".

Theo tờ The Sun, ngay từ năm 2024, George đã có một buổi học lái máy bay riêng. Cậu bay cùng huấn luyện viên trong khi bố mẹ đứng dưới đất dõi theo, tại sân bay White Waltham gần Maidenhead, chỉ cách nhà ở Windsor khoảng 20 phút lái xe. Buổi học kéo dài một tiếng, diễn ra đúng ngày cuối kỳ nghỉ hè. Quả là cách "khép lại mùa hè" mà nhiều đứa trẻ chỉ dám mơ.

Mà mê máy bay thì không chỉ mình George. Em trai út của cậu, Hoàng tử Louis, 8 tuổi, cũng mơ làm phi công chiến đấu. Bí mật này được chính Vương phi Kate tiết lộ hồi tháng 10 năm ngoái, trong lần đầu cô tới thăm RAF Coningsby và ngồi thử buồng lái mô phỏng. Khi kể về giấc mơ của con, Kate cũng không quên "dội một gáo nước lạnh" đầy thực tế: Cô nói sẽ bảo các con rằng để làm được điều đó "phải mất tám năm và rất nhiều nỗ lực".

Nói cách khác, dù là con của Thân vương đi nữa, giấc mơ bầu trời vẫn phải đánh đổi bằng công sức thật. Còn với khán giả theo dõi, có lẽ điều khiến họ bồi hồi nhất vẫn là cảm giác quen thuộc: mới hôm nào còn là em bé sơ sinh trên tay bố mẹ, nay George đã sắp cao bằng mẹ và bắt đầu chững chạc với những trách nhiệm của một "vua tương lai".

Theo Hello! Magazine, People và Daily Mail.