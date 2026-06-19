Tháng 9 năm nay, Hoàng tử George sẽ chính thức bước qua cổng Eton College - ngôi trường danh giá mà cha cậu, Thân vương William xứ Wales từng theo học. Nhưng dù có "lợi thế" là con trai một cựu học sinh Eton, George vẫn sẽ phải tự mình vượt qua vô số quy tắc và truyền thống kỳ lạ mà ngôi trường này đã tích lũy suốt gần 600 năm tồn tại.

Bài kiểm tra đầu tiên: Thuộc lòng màu sắc 25 ký túc xá

Ngay khi nhập học, Hoàng tử George sẽ phải hoàn thành một bài kiểm tra mang tên "colors test", nghe có vẻ đơn giản nhưng thực ra không hề dễ. Theo Hello! magazine, bài kiểm tra yêu cầu học sinh mới phải ghi nhớ vị trí các tòa nhà trong khuôn viên trường lẫn màu sắc đại diện của cả 25 ký túc xá. Đây là cách Eton "thử thách" học sinh mới buộc họ phải nhanh chóng hòa nhập và thể hiện sự nghiêm túc ngay từ ngày đầu.

Hello! mô tả Eton có nhiều điểm "giống Hogwarts hơn là thế giới thực" với một hệ thống ngôn ngữ riêng, các phần thưởng và hình phạt riêng, tạo cảm giác như một câu lạc bộ mà người ngoài khó lòng thâm nhập.





Đi trễ? Chép thơ Latin 500 câu chờ bạn

Nếu tưởng học ở trường quý tộc thì được ưu ái, hãy nghĩ lại. Hệ thống kỷ luật tại Eton thuộc hàng khắt khe và… khá cổ điển theo đúng nghĩa đen.

Đến muộn một buổi học, học sinh sẽ phải ghi tên vào cuốn sổ có tên "Tardy Book" - một cách ghi nhận công khai việc không đúng giờ. Nghe có vẻ nhẹ nhàng, nhưng các hình phạt nặng hơn mới thực sự đáng sợ. Theo Hello!, danh sách bao gồm: Chép 100 câu thơ Latin lục ngôn (gọi là "Lines"), chép tới 500 câu (gọi là "Georgic"), hoặc thực hiện "Chores" tức lao động không công như nhổ cỏ trong vườn của thầy chủ nhiệm ký túc xá.

Không có ngoại lệ nào được nhắc đến kể cả với người thừa kế ngai vàng tương lai.

Eton College được thành lập năm 1440 và đã đào tạo 20 Thủ tướng Anh, vô số quý tộc và nhân vật có ảnh hưởng toàn cầu. Thân vương William là một trong những cựu học sinh nổi tiếng nhất. Việc George nối bước cha không chỉ là lựa chọn giáo dục, đây còn là một phần trong hành trình chuẩn bị cho vai trò Quốc vương tương lai của cậu bé.

Nhưng trước khi nghĩ đến vương miện, George sẽ phải lo thuộc cho xong màu sắc của 25 ký túc xá trước đã.