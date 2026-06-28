Tháng 7 này, gia đình nhỏ của Vương tử Harry sẽ đặt chân về Anh sau bốn năm vắng bóng. Đằng sau chuyến đi tưởng như giản đơn là cả một mạng lưới tính toán về an ninh, hoà giải và ký ức về người mẹ quá cố. Vì sao chuyến trở về này lại khiến cả nước Anh dõi theo đến vậy?

Lần gần nhất Meghan đặt chân tới quê chồng đã là tháng 9 năm 2022, khi cả hai về Anh dự sự kiện thiện nguyện rồi ở lại tang lễ cố Nữ hoàng Elizabeth II. Bốn năm sau, theo CNN, vợ chồng Vương tử Harry sẽ trở lại trong khoảng 7 đến 11 tháng 7, lần này có cả hai con Archie (7 tuổi) và Lilibet (5 tuổi). Đây là chuyến đi cả gia đình đầu tiên của họ về Anh kể từ năm 2022, và là điều mà người hâm mộ hoàng gia chờ đợi từ lâu.

Cánh cửa hé mở từ phía Quốc vương

Điểm khiến chuyến đi mang sức nặng đặc biệt nằm ở chỗ ở. CNN cho biết gia đình Sussex đã lần đầu nhận lời mời lưu lại một dinh thự hoàng gia của Quốc vương Charles III, dù trước đó từng được mời nhiều lần mà chưa nhận. Họ dự kiến ở xen kẽ giữa dinh thự hoàng gia và chỗ riêng tư.

Với người ngoài, đây chỉ là chuyện ăn ở. Nhưng với Harry, đó là cả một bài toán an ninh kéo dài nhiều năm. Sau khi rút khỏi vai trò hoàng gia năm 2020, anh mất quyền được cảnh sát bảo vệ bằng ngân sách công, và chính nỗi lo an toàn cho vợ con là rào cản lớn nhất khiến anh ngần ngại đưa các con về Anh. Ở trong một dinh thự hoàng gia, gia đình được hưởng lớp bảo vệ thường trực sẵn có, một cách tháo gỡ êm thấm.

Chuyến đi cũng có cái cớ công việc rõ ràng. Nó đánh dấu mốc một năm trước thềm Invictus Games Birmingham 2027, giải đấu thể thao dành cho quân nhân thương tật mà Harry sáng lập. Lịch trình mở màn ở London với các sự kiện liên quan đến Invictus, nơi Meghan cũng góp mặt, trước khi anh xuống vùng Trung du nước Anh cho những hoạt động thiện nguyện khác. Hai đứa trẻ không xuất hiện ở sự kiện công khai nào.

Vì sao cái tên Althorp lại nặng lòng đến thế?

Bên cạnh thông tin của CNN, một lớp chi tiết khác đang được giới quan sát bàn tán. Theo Fox News, nhiều nhà bình luận phỏng đoán gia đình có thể chọn Althorp, dinh cơ dòng họ Spencer của mẹ Harry, làm một điểm dừng chân. Đây mới là suy đoán chưa được xác nhận, nhưng nó chạm vào điều thiêng liêng nhất.

Althorp là nơi cố Công nương Diana (Princess Diana) yên nghỉ, cách xa ống kính truyền thông, và do người bác của Harry là Bá tước Spencer trông giữ. Trùng hợp thay, dinh thự này đóng cửa đón khách đúng hai ngày 10 và 11 tháng 7, ngay trong khung thời gian chuyến đi. Đáng chú ý hơn, chuyến về diễn ra ngay sau sinh nhật Diana mùng 1 tháng 7, và là dịp đặc biệt với bé Lilibet, cô bé mang tên đệm Diana để tưởng nhớ bà nội. Harry từng nhiều lần bày tỏ mong muốn để Archie và Lilibet biết về câu chuyện của "bà Diana".

Một nhà bình luận hoàng gia nói với Fox News rằng chọn Althorp thay vì một dinh thự hoàng gia sẽ là tín hiệu cho thấy Harry ưu tiên "sự riêng tư của gia đình" hơn là gắn bó với thể chế. Nói cách khác, đây có thể là một chuyến hành hương về phía mẹ nhiều hơn là một cuộc đàm phán hoà giải.

Hoà giải hay một chuyến trở về của riêng Harry?

Dù vậy, đừng vội mơ về một cuộc đoàn tụ trọn vẹn. Cha và con trai lần gần nhất gặp riêng là tháng 9 năm 2025, một cuộc trò chuyện vỏn vẹn 55 phút, lần đầu sau 19 tháng. Còn với người anh trai, Thân vương William xứ Wales, giới quan sát cho rằng khả năng làm lành vẫn xa vời, khi rạn nứt giữa hai anh em chưa có dấu hiệu khép lại.

Có một sự thật ít người nói thẳng: hình ảnh của Diana vẫn là tài sản tinh thần lớn nhất mà vợ chồng Sussex có thể dựa vào để hâm nóng thiện cảm tại quê nhà. Bởi vậy, cách họ ứng xử trong chuyến đi này, ở đâu, gặp ai, để lộ bao nhiêu, sẽ nói lên nhiều điều hơn cả lời mời từ cung điện. Với độc giả, đó là một câu chuyện rất con người: một người đàn ông đưa các con về nơi chôn nhau cắt rốn của mẹ mình, giữa những bức tường gia tộc vẫn còn lạnh giá.

Theo CNN và Fox News.