Xếp hạng khả năng kiếm tiền của 12 con giáp trong tháng 7

Phần lớn tháng 7 dương lịch năm nay rơi vào tháng Ngọ hành Hỏa, lại trùng năm Bính Ngọ, nên dòng năng lượng tài chính nóng và nhanh hơn thường lệ. Có người được trợ lực bứt tốc, có người phải học cách giữ tiền. Bảng xếp hạng dưới đây không phải để lo lắng, mà để mỗi con giáp biết tháng này nên đẩy hay nên thủ.

Vì sao tháng 7 lại xáo trộn chuyện tiền nong đến vậy?

Điểm đặc biệt của tháng này nằm ở chữ Ngọ. Năm Bính Ngọ vốn đã thuộc con Ngựa, nay tháng âm tương ứng phần lớn lại là tháng Ngọ, khiến hành Hỏa vượng lên gấp đôi. Hỏa trong mệnh lý tượng trưng cho hành động, sự bùng nổ, dám nghĩ dám làm. Khi Hỏa mạnh, tiền không nằm yên một chỗ, nó chảy nhanh, đến nhanh mà đi cũng nhanh. Quy luật sinh khắc vì thế quyết định ai hưởng lợi: Hỏa sinh Thổ nên các tuổi hành Thổ được nuôi dưỡng, Hỏa khắc Kim nên các tuổi hành Kim chịu sức ép, còn các thế tam hợp và lục hợp với Ngọ sẽ là người đón lộc rõ nhất. Hiểu được mạch này, bạn sẽ thấy thứ tự bên dưới không hề ngẫu nhiên.

Nhóm dẫn đầu, tiền vào thuận như nước về nguồn

Đứng đầu tháng này là tuổi Mùi, bởi Ngọ và Mùi vốn lục hợp, một sự ăn ý hiếm có trong tử vi. Người tuổi Mùi dễ gặp đúng người, đúng việc, những mối làm ăn tưởng đã nguội bỗng ấm lại, đồng tiền về tay nhẹ nhàng mà bền. Theo sát ngay sau là tuổi Tuất và tuổi Dần, hai mắt xích cùng Ngọ tạo thành tam hợp Hỏa cục. Tuổi Dần được tiếp lửa cho những dự định ấp ủ bấy lâu, càng chủ động càng có quý nhân nâng đỡ, thích hợp khởi sự hoặc chốt một quyết định lớn. Tuổi Tuất thì hợp với các khoản thu gọn gàng, công việc cũ sinh lời mới, tiền tích cóp được giữ vững thay vì trôi đi. Ba con giáp này nếu biết mạnh dạn nắm cơ hội thì tháng 7 là khoảng hái quả ngọt.

Nhóm khởi sắc, có đà và có lộc nếu chịu khó vun

Kế đến là bộ ba hành Thổ và Hỏa được khí tháng nâng đỡ vừa phải, gồm tuổi Thìn, tuổi Sửu và tuổi Tỵ. Tuổi Thìn và tuổi Sửu thuộc Thổ, được Hỏa sinh nên nguồn thu ổn định, đặc biệt hợp với người làm nghề cần sự kiên nhẫn, tích lũy từng chút. Tiền của hai tuổi này không đến ồ ạt nhưng chắc, càng về cuối tháng càng rõ. Tuổi Tỵ cùng phương Nam, cùng khí Hỏa với Ngọ nên năng lượng dồi dào, ý tưởng kiếm tiền dào dạt, chỉ cần tránh ôm đồm quá nhiều việc một lúc. Điểm chung của nhóm này là có đà sẵn, vấn đề chỉ là chịu khó vun vén để đà ấy thành tiền thật.

Nhóm vững nhịp, chậm mà chắc, đừng nóng vội

Ở giữa bảng là tuổi Mão, tuổi Hợi và tuổi Ngọ. Tuổi Mão và tuổi Hợi tháng này tài lộc đi ngang, không bứt phá nhưng cũng chẳng hao hụt, hợp với việc giữ nhịp đều và củng cố nền tảng đã có. Riêng tuổi Ngọ là trường hợp thú vị nhất: Vì trùng cả năm lẫn tháng nên cơ hội đến rất nhiều, lời mời, dự án, các khoản thu bất ngờ xuất hiện liên tục, nhưng đi kèm là cám dỗ chi tiêu cũng lớn không kém. Ngựa năm nay phi nhanh, được nhiều mà tiêu cũng nhiều, nên bài toán của tuổi Ngọ không phải kiếm thêm mà là giữ lại. Một chút kỷ luật trong chi tiêu sẽ biến tháng biến động này thành tháng tích sản.

Nhóm nên giữ ví, chờ con nước lên

Cuối bảng tháng này là tuổi Dậu, tuổi Thân và tuổi Tý, không phải vì kém may, mà vì khí tháng nghịch với bản mệnh. Tuổi Dậu và tuổi Thân thuộc hành Kim, gặp Hỏa vượng nên dễ rơi vào cảnh tiền vừa vào đã có chỗ phải chi, các khoản phát sinh ngoài dự tính nhiều hơn bình thường. Lời khuyên là siết lại những quyết định đầu tư vội vàng, ưu tiên giữ tiền mặt và hoàn thành cho tốt việc đang có. Tuổi Tý là con giáp cần thận trọng nhất vì Tý xung Ngọ, đúng vào tháng xung nên mọi việc dễ xáo trộn, hợp đồng nên đọc kỹ, lời hứa nên ghi rõ. Với ba con giáp này, tháng 7 là lúc thủ vững, chờ sang tháng sau khí chuyển thì cơ hội tự nhiên sáng lại.

Suy cho cùng, bảng xếp hạng chỉ phác họa chiều gió của tháng, còn con thuyền tài chính đi xa hay gần vẫn do chính tay người chèo. Con giáp đang thuận thì mạnh dạn giương buồm, con giáp đang nghịch thì neo lại giữ sức, đó mới là cách dùng tử vi khôn ngoan nhất.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.