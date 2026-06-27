Khi cả nước Anh chìm trong đợt nóng hiếm gặp với nhiệt độ chạm ngưỡng 37 độ C, Nữ Công tước Sophie (Duchess of Edinburgh) vẫn xuất hiện tươi tắn trong chuyến thăm chính thức tới quần đảo Channel. Bí quyết không phải là máy lạnh hay quạt trần, mà là hai bộ đồ hè cực kỳ thông minh: một chiếc áo blouse hoa đang được giảm giá, một chiếc váy hồng cotton 100%. Tất cả đều nhẹ, thoáng, và hoàn toàn có thể copy ngay.

Chiếc áo hoa "đi đâu cũng hợp" đang được giảm giá

Ngày 23/6, Sophie đặt chân tới Jersey trong chuyến thăm chính thức quần đảo Channel. Giữa cái nóng oi bức, bà chọn diện lại chiếc áo blouse "Monday" của thương hiệu Penelope Chilvers, chính là chiếc áo bà đã mặc lần đầu vào cuối tháng Năm và rõ ràng đã rất mê. Áo hoa ngắn tay với tông xanh dương và vàng nhạt, phần cổ và nẹp cúc được điểm xuyết bằng những nếp nhún mềm mại. Phom áo rộng thoải mái, vừa đủ thanh lịch nhưng không kém phần trẻ trung.

Nữ Công tước mix áo cùng quần jeans màu kem và đôi dép espadrille slip-on của TOMS - một lựa chọn thực dụng khi bà ghé thăm một trang trại rồi leo lên cả thuyền đánh cá. Điểm nhấn trang sức quen thuộc vẫn là vòng tay lá sồi của Asprey, bông tai vàng của Giulia Barela và mắt kính Sting Eyewear. Trông bà nhẹ nhõm, gọn gàng và không hề bị nhiệt độ làm khó.

Điểm thú vị: phóng viên của Marie Claire đã ghé thực tế một cửa hàng Penelope Chilvers tại London để thử chiếc áo này và đánh giá rằng chất cotton mềm, họa tiết hoa đẹp và phom dáng rất dễ mặc cho cả đi du lịch lẫn vào văn phòng. Và hiện tại, áo đang trong đợt giảm giá.

Chiếc váy hồng cotton 100%: thoải mái mà vẫn sang

Những ngày tiếp theo trên đảo, Sophie đổi sang chiếc váy Tara của thương hiệu Anh Lexy London, toàn bộ làm từ cotton 100%, được thêu thùa thủ công tại Ấn Độ. Váy hồng nhạt với tay phồng, chân váy xếp tầng và eo thắt dây rút, thiết kế nhẹ bàng như muốn tự mình bắt gió.

Bà kết hợp cùng đôi espadrille đế xuồng ánh kim của Jimmy Choo, vòng tay Asprey quen thuộc và bông tai kim cương của Adore Jewels. Cả set đồ vừa nhàn nhã vừa tinh tế, kiểu mà nhìn vào người ta không nghĩ đây là đồ hè bình thường, nhưng mặc vào thì mát rượi.

Bài học mặc đẹp ngày hè từ hoàng gia

Nếu để ý phong cách của Sophie trong những năm gần đây, bạn sẽ thấy bà có xu hướng trung thành với một số thương hiệu Anh nhỏ nhưng chất lượng: Penelope Chilvers cho giày và áo, Lexy London cho váy cotton, Asprey cho trang sức mang tính nhận diện. Không phải hàng xa xỉ nổi đình đám, nhưng mỗi lựa chọn đều có câu chuyện riêng và rất có ý thức về chất liệu.

Cách mặc của bà trong chuyến thăm Jersey lần này thực ra là một gợi ý rất thực tế cho mùa hè: chọn cotton tự nhiên, ưu tiên phom rộng thoáng, giữ trang sức đơn giản nhưng có điểm nhấn và đừng ngại diện lại đồ yêu thích. Sang trọng không nhất thiết phải là phức tạp, và mát mẻ hoàn toàn có thể đi cùng với thanh lịch.

*Theo Marie Claire