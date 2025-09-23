Không hổ danh là một trong những Hoàng hậu có gu thời trang "không bao giờ an toàn", Hoàng hậu Maxima của Hà Lan tiếp tục làm bùng nổ mạng xã hội khi xuất hiện trong một sự kiện Hoàng gia với chiếc váy nhung mini sắc sảo, đi kèm những đường tua rua rủ xuống lạ mắt. Người khen hết lời vì sự "phiêu lưu thời trang", người lại chê bai váy thiếu tinh tế, phụ kiện không ăn nhập. Nhưng cũng chính sự táo bạo này khiến Maxima luôn trở thành tâm điểm, thậm chí lấn át mọi nhân vật khác trong cùng sự kiện.





Trong sự kiện kỷ niệm 40 năm thành lập Ngân hàng Não Hà Lan (Netherlands Brain Bank), Hoàng hậu Maxima diện chiếc váy nhung ngắn Radura từ Natan Couture – thương hiệu Bỉ vốn là "cạ cứng" của bà. Thiết kế này vừa gợi cảm vừa lạ mắt nhờ phần tua rua mềm mại kéo dài, tạo cảm giác như một chiếc váy midi giả.





Bà phối bộ cánh với hoa tai ton-sur-ton, một chiếc mũ vành rộng màu trầm hơn, cùng đôi giày cao gót suede xám Gianvito Rossi. Nhờ thế, toàn bộ sự chú ý đổ dồn vào chiếc váy nhung tua rua táo bạo.





Tuy nhiên, outfit này đã làm dấy lên tranh luận dữ dội trên mạng xã hội. Một tài khoản khen ngợi: "Hoàng hậu Maxima đúng là phiêu lưu thời trang", trong khi người khác lại chê: "Mọi thứ đều ổn trừ đôi giày xám". Có ý kiến còn khẳng định: "Chiếc váy này đáng lẽ cần đường cắt may chuẩn hơn" hay "Maxima thật sự quá tay với mấy kiểu mũ rồi".

Tranh cãi sang – xấu vẫn bủa vây, nhưng một điều chắc chắn: Hoàng hậu Maxima chưa bao giờ khiến khán giả thờ ơ.





Trước đó, vào cuối tháng 8, Hoàng hậu cùng Vua Willem-Alexander và ba cô con gái – Thái nữ Catharina-Amalia, Công chúa Alexia và Công chúa Ariane hiếm hoi xuất hiện công khai tại chặng đua Công thức 1 Grand Prix Hà Lan. Bộ váy xếp tầng màu kem đào phối cùng cardigan đơn giản, túi cam rực và sandals cao gót càng cho thấy sự linh hoạt của Maxima lúc táo bạo hết cỡ, lúc lại giản dị, gần gũi.

Theo Hello