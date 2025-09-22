Công chúa Madeleine của Thụy Điển từ lâu đã được mệnh danh là một trong những thành viên hoàng gia đẹp nhất châu Âu. Vẻ đẹp của cô thường được ví như bước ra từ trang truyện cổ tích, với mái tóc vàng óng, đôi mắt xanh biếc và nụ cười rạng rỡ.

Tuổi trẻ và thời kỳ "nổi loạn"

Sinh ngày 10 tháng 6 năm 1982, Công chúa Madeleine Thérèse Amelie Josephine là con gái út của Vua Carl XVI Gustaf và Hoàng hậu Silvia. Ngay từ khi còn là một thiếu nữ, cô đã được truyền thông và công chúng săn đón vì vẻ đẹp lộng lẫy, được ví như một nàng công chúa bước ra từ câu chuyện cổ tích.

Tuy nhiên, Madeleine cũng trải qua một thời kỳ tuổi trẻ đầy thử thách. Cô từng vấp phải những chỉ trích vì lối sống có phần "nổi loạn", thường xuyên xuất hiện tại các hộp đêm và tiệc tùng. Những tin đồn về các mối quan hệ tình cảm không chính thức và sự thiếu nghiêm túc trong việc học tập đã khiến hình ảnh của cô bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, theo thời gian, Công chúa Madeleine đã chứng minh sự trưởng thành và trách nhiệm của mình.

Công chúa từng là một biểu tượng nhan sắc và thời trang được báo giới toàn cầu quan tâm

Sau khi tốt nghiệp trung học, Madeleine theo học các khóa học về kiến trúc, lịch sử nghệ thuật và dân tộc học tại Đại học Stockholm. Cô đã dành nhiều tâm huyết cho các hoạt động công ích. Là thành viên danh dự của tổ chức World Childhood Foundation , do chính mẹ cô, Hoàng hậu Silvia, sáng lập, Madeleine đã đi khắp nơi để tham gia các dự án bảo vệ quyền trẻ em. Cô cũng là người bảo trợ cho nhiều tổ chức từ thiện khác, thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến các vấn đề xã hội.

Cuộc hôn nhân đầy sóng gió và hạnh phúc viên mãn

Chuyện tình cảm của Madeleine từng là đề tài nóng hổi trên các mặt báo. Cô đính hôn với luật sư Jonas Bergström vào năm 2009 sau 7 năm hẹn hò. Cả Thụy Điển đã hân hoan chờ đợi một đám cưới hoàng gia lãng mạn. Tuy nhiên, chỉ vài tháng sau, hôn ước bất ngờ bị hủy bỏ sau khi Jonas bị cáo buộc ngoại tình. Sự kiện này đã gây ra một cú sốc lớn cho Madeleine và công chúng.

Để vượt qua nỗi đau, Công chúa Madeleine đã chuyển đến New York (Mỹ) và tại đây, cô gặp Christopher O'Neill , một doanh nhân tài chính người Mỹ gốc Anh. Tình yêu của họ nảy nở một cách tự nhiên và giản dị, tránh xa sự soi mói của truyền thông. Christopher, một người không thuộc dòng dõi hoàng tộc, đã từ chối tước hiệu quý tộc Thụy Điển để có thể tiếp tục sự nghiệp kinh doanh. Đây được xem là một quyết định tôn trọng cuộc sống riêng tư và mong muốn của cả hai.

Đám cưới hoàng gia được tổ chức năm Công chúa 31 tuổi

Đám cưới của họ diễn ra vào tháng 6 năm 2013 tại Stockholm, đánh dấu một khởi đầu mới cho nàng công chúa. Hiện tại, Madeleine và Christopher có ba người con xinh xắn là Công chúa Leonore, Hoàng tử Nicolas và Công chúa Adrienne. Gia đình nhỏ của họ dành nhiều năm sinh sống tại Mỹ, nơi Madeleine có thể tận hưởng cuộc sống bình dị và nuôi dạy các con, trong khi vẫn tiếp tục các hoạt động hoàng gia và công ích từ xa. Đến giữa năm 2024, hoàng gia thông báo gia đình công chúa đã chuyển về Thuỵ Điển sinh sống.

Ở tuổi ngoài 40, nhan sắc của cô vẫn được hết lời khen ngợi

Gia đình của Công chúa hiện tại

Dù không còn thường xuyên xuất hiện trước công chúng, Công chúa Madeleine vẫn luôn là một biểu tượng của sự kiên cường và duyên dáng. Từ một cô công chúa "nổi loạn" ngày nào, cô đã trở thành một người vợ, người mẹ hạnh phúc, và một thành viên hoàng gia tận tâm, truyền cảm hứng cho nhiều người bằng chính cuộc đời mình.