Trong chuyến công du lần thứ hai đầy tính lịch sử của vợ chồng Tổng thống Donald Trump đến Anh, Windsor Castle đã trở thành tâm điểm chú ý của toàn thế giới. Xuất hiện bên cạnh chồng, Melania Trump không chỉ gây ấn tượng bởi loạt trang phục xa xỉ mà còn bởi một khoảnh khắc hội thoại hiếm hoi với Vương phi Kate.

Theo chuyên gia đọc khẩu hình Nicola Hickling, chính trong lần chạm mặt đầu tiên này, Vương phi Kate đã mở lời với sự thân thiện: "Chiếc áo măng-tô của bà giống hệt tôi, tôi vẫn mặc mỗi lần bay".





Melania đáp lại với vẻ hào hứng không kém: "Tôi biết, thật tuyệt vời và thoải mái. Có lúc tôi còn mặc cả khi ở nhà".

Đáng chú ý hơn cả, Đệ nhất phu nhân còn tiết lộ thêm về trải nghiệm của mình: "Đôi khi tôi đến đây, tôi không muốn quay về nữa". Chính câu nói này đã được truyền thông Anh phân tích như một lời khen ẩn chứa tình cảm thật sự của Melania với Vương quốc Anh.

Chuyến thăm không chỉ là màn gặp gỡ xã giao mà còn đậm chất hoàng gia Anh từ lễ đón trọng thể, quốc yến tại Windsor Castle cho đến loạt nghi lễ cổ điển. Về phần mình, Melania lại chiếm sóng bằng thời trang. Từ khoảnh khắc bước xuống Air Force One với trench coat Burberry kết hợp boots Dior, cho đến bộ suit Dior xám đậm đội mũ vành tím khổng lồ, rồi khép lại bằng chiếc váy dạ hội vàng trễ vai lộng lẫy trong quốc yến, bà một lần nữa chứng minh sức ảnh hưởng "khó lường" mỗi khi xuất hiện.





Melania Trump vẫn khiến công chúng bàn tán về phong cách lẫn những phát ngôn bất ngờ. Và lần này, chỉ với 10 chữ dành cho Vương phi Kate, bà đã để lại dấu ấn sâu đậm trong chuyến công du vốn đã quá nhiều ồn ào.

Theo Express